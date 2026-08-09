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Apartamentos en venta en Palodeia, Chipre

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52 propiedades total found
Apartamento 4 habitaciones en Palodeia, Chipre
Apartamento 4 habitaciones
Palodeia, Chipre
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 2
Área 225 m²
Venta es una amplia casa unifamiliar en construcción en la zona deseable de Palodeia. Esta p…
$1,47M
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Apartamento 3 habitaciones en Palodeia, Chipre
Apartamento 3 habitaciones
Palodeia, Chipre
Habitaciones 3
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 115 m²
Este moderno complejo residencial se encuentra en el tranquilo suburbio montañoso de Limasso…
$366,226
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Apartamento 2 habitaciones en Palodeia, Chipre
Apartamento 2 habitaciones
Palodeia, Chipre
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 94 m²
Un nuevo proyecto ubicado en la zona de Palodia, Limassol. El proyecto se encuentra en una z…
$307,581
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Apartamento 4 habitaciones en Palodeia, Chipre
Apartamento 4 habitaciones
Palodeia, Chipre
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 202 m²
Esta casa moderna de 4 dormitorios está pensada para proporcionar comodidad, funcionalidad y…
$1,05M
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Apartamento 2 habitaciones en Palodeia, Chipre
Apartamento 2 habitaciones
Palodeia, Chipre
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 103 m²
Moderno Residencial y Desarrollo Comercial en Palodia, Limassol. El proyecto cuenta con un t…
$322,880
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Apartamento 4 habitaciones en Palodeia, Chipre
Apartamento 4 habitaciones
Palodeia, Chipre
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 202 m²
Esta moderna casa de 4 dormitorios está diseñada para ofrecer una cómoda familia viviendo co…
$1,05M
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Apartamento 2 habitaciones en Palodeia, Chipre
Apartamento 2 habitaciones
Palodeia, Chipre
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 96 m²
Moderno Residencial y Desarrollo Comercial en Palodia, Limassol. El proyecto cuenta con un t…
$322,880
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Apartamento 1 habitacion en Palodeia, Chipre
Apartamento 1 habitacion
Palodeia, Chipre
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 62 m²
Piso 1
Apartamento de 1 dormitorio Apartamentos " Espacios vivos Este próximo apartamento de 1 dor…
$199,415
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Apartamento 4 habitaciones en Palodeia, Chipre
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Palodeia, Chipre
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Nº de cuartos de baño 2
Área 225 m²
Venta es una amplia casa unifamiliar en construcción en la zona deseable de Palodeia. Esta p…
$1,47M
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Apartamento 4 habitaciones en Palodeia, Chipre
Apartamento 4 habitaciones
Palodeia, Chipre
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 270 m²
Villa de lujo en venta en Limassol. La propiedad está en 4 plantas en total, la planta baja …
$1,84M
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Apartamento 4 habitaciones en Palodeia, Chipre
Apartamento 4 habitaciones
Palodeia, Chipre
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 202 m²
Esta moderna casa de 4 dormitorios está diseñada para ofrecer una cómoda familia viviendo co…
$1,05M
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Apartamento 2 habitaciones en Palodeia, Chipre
Apartamento 2 habitaciones
Palodeia, Chipre
Dormitorios 2
Área 101 m²
Situado en Palodeia , este moderno apartamento ofrece un estilo de vida cómodo en una zona t…
$354,526
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Apartamento 2 habitaciones en Palodeia, Chipre
Apartamento 2 habitaciones
Palodeia, Chipre
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Número de plantas 2
Apartamento de 2 dormitorios – Modern Living in Palodia (Bloques A & B) Este apartamento de …
$325,211
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Apartamento 4 habitaciones en Palodeia, Chipre
Apartamento 4 habitaciones
Palodeia, Chipre
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 202 m²
Esta casa moderna de 4 dormitorios está pensada para proporcionar comodidad, funcionalidad y…
$1,05M
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Apartamento 3 habitaciones en Palodeia, Chipre
Apartamento 3 habitaciones
Palodeia, Chipre
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 120 m²
Apartamento de 3 dormitorios Apartamentos " Espacios vivos Este próximo apartamento de 3 do…
$383,285
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Apartamento 4 habitaciones en Palodeia, Chipre
Apartamento 4 habitaciones
Palodeia, Chipre
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Nº de cuartos de baño 3
Área 202 m²
Experimente la elegancia moderna y la vida sofisticada en esta casa de 4 dormitorios fuera d…
$1,12M
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Apartamento 4 habitaciones en Palodeia, Chipre
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Palodeia, Chipre
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 202 m²
Esta casa moderna de 4 dormitorios está pensada para ofrecer comodidad, funcionalidad y efic…
$1,05M
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Apartamento 1 habitacion en Palodeia, Chipre
Apartamento 1 habitacion
Palodeia, Chipre
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 76 m²
Piso 2
Apartamento de 1 dormitorio Apartamentos " Espacios vivos Este próximo apartamento de 1 dor…
$214,872
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Apartamento 1 habitacion en Palodeia, Chipre
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Piso 1
Apartamento de 1 dormitorio Apartamentos " Espacios vivos Este próximo apartamento de 1 dor…
$203,257
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Apartamento 4 habitaciones en Palodeia, Chipre
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$1,12M
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Apartamento 2 habitaciones en Palodeia, Chipre
Apartamento 2 habitaciones
Palodeia, Chipre
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Área 94 m²
Piso 2
Apartamento de 2 dormitorios Apartamentos " Espacios vivos Este próximo apartamento de 2 do…
$325,211
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Área 189 m²
Ahora en el mercado, una villa de lujo, moderna, unifamiliar de 4 dormitorios en construcció…
$1,38M
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Apartamento 2 habitaciones en Palodeia, Chipre
Apartamento 2 habitaciones
Palodeia, Chipre
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Nº de cuartos de baño 1
Número de plantas 2
Apartamento de 2 dormitorios – Modern Living in Palodia (Bloques A & B) Este apartamento de …
$348,441
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Palodeia, Chipre
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Área 90 m²
Este moderno complejo residencial se encuentra en el tranquilo suburbio montañoso de Limasso…
$290,656
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Apartamento 2 habitaciones en Palodeia, Chipre
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Palodeia, Chipre
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 87 m²
Piso 1
Apartamento de 2 dormitorios Apartamentos " Espacios vivos Este próximo apartamento de 2 do…
$319,404
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Apartamento 4 habitaciones en Palodeia, Chipre
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Área 202 m²
Esta casa moderna de 4 dormitorios está pensada para ofrecer comodidad, funcionalidad y efic…
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Apartamento 2 habitaciones en Palodeia, Chipre
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Palodeia, Chipre
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Piso 2/2
Apartamento de 2 dormitorios – Espacioso y funcional Vivir Living & Dining Un luminoso salón…
$301,982
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Apartamento 4 habitaciones en Palodeia, Chipre
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Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 202 m²
Descubra una residencia exterior contemporánea diseñada para comodidad, eficiencia y vida fa…
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Área 62 m²
Piso 2
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Parámetros de las propiedades en Palodeia, Chipre

con Jardín
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