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Apartamentos en venta en Koinoteta Parekklesias, Chipre

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áticos
7
1 habitación
27
2 habitaciones
74
3 habitaciones
28
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172 propiedades total found
Apartamento 1 habitación en Agios Tychonas, Chipre
Apartamento 1 habitación
Agios Tychonas, Chipre
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 59 m²
Situado en las colinas escénicas del prestigioso distrito de Ayios Tikhonas, este complejo c…
$401,581
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Apartamento 1 habitacion en Parekklisia, Chipre
Apartamento 1 habitacion
Parekklisia, Chipre
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 50 m²
Venta es un encantador apartamento de una habitación situado en la tranquila zona de Parekli…
$253,511
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Apartamento 4 habitaciones en Parekklisia, Chipre
Apartamento 4 habitaciones
Parekklisia, Chipre
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 300 m²
Esta hermosa propiedad goza de vistas de 360 grados, incluyendo un visev de mar sin obstácul…
$2,34M
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International Property AlertsInternational Property Alerts
Apartamento 1 habitacion en Parekklisia, Chipre
Apartamento 1 habitacion
Parekklisia, Chipre
Dormitorios 1
Área 66 m²
Una moderna comunidad residencial multifamiliar cerrada situada en el corazón de Parekklisia…
$265,776
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Apartamento en Parekklisia, Chipre
Apartamento
Parekklisia, Chipre
Terreno en venta con hermosas vistas. Se puede utilizar para construir fábrica para el agua,…
$1,33M
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Apartamento 2 habitaciones en Koinoteta Parekklesias, Chipre
Apartamento 2 habitaciones
Koinoteta Parekklesias, Chipre
Habitaciones 2
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 80 m²
Este elegante apartamento de dos dormitorios está situado en un complejo cerrado bien cuidad…
$386,450
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TekceTekce
Apartamento 2 habitaciones en Parekklisia, Chipre
Apartamento 2 habitaciones
Parekklisia, Chipre
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 79 m²
Un proyecto compuesto por 3 nuevos edificios ubicados en la zona residencial y conveniente d…
$397,551
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Apartamento 2 habitaciones en Parekklisia, Chipre
Apartamento 2 habitaciones
Parekklisia, Chipre
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 83 m²
Un proyecto compuesto por 3 nuevos edificios ubicados en la zona residencial y conveniente d…
$409,074
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Apartamento 1 habitacion en Parekklisia, Chipre
Apartamento 1 habitacion
Parekklisia, Chipre
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 61 m²
Piso 2/2
Este moderno apartamento de una habitación se encuentra en un desarrollo residencial contemp…
$262,236
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Apartamento en Parekklisia, Chipre
Apartamento
Parekklisia, Chipre
Esta extensa tierra agrícola, ubicada en Pareklisia, ofrece una oportunidad única para el de…
$403,313
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Apartamento 2 habitaciones en Parekklisia, Chipre
Apartamento 2 habitaciones
Parekklisia, Chipre
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 84 m²
Un proyecto compuesto por 3 nuevos edificios ubicados en la zona residencial y conveniente d…
$362,981
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Apartamento 2 habitaciones en Parekklisia, Chipre
Apartamento 2 habitaciones
Parekklisia, Chipre
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 98 m²
Un nuevo proyecto ubicado en la prestigiosa zona residencial de Parekklisia, Limassol. Situa…
$351,504
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Apartamento 2 habitaciones en Agios Tychonas, Chipre
Apartamento 2 habitaciones
Agios Tychonas, Chipre
Habitaciones 2
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 105 m²
Situado en las colinas escénicas del prestigioso distrito de Ayios Tikhonas, este complejo c…
$539,266
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Apartamento 2 habitaciones en Parekklisia, Chipre
Apartamento 2 habitaciones
Parekklisia, Chipre
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 90 m²
Piso 1/2
Este elegante apartamento de dos dormitorios está situado en un desarrollo residencial conte…
$370,550
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Apartamento 2 habitaciones en Parekklisia, Chipre
Apartamento 2 habitaciones
Parekklisia, Chipre
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 84 m²
Un proyecto compuesto por 3 nuevos edificios ubicados en la zona residencial y conveniente d…
$362,981
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Apartamento 2 habitaciones en Parekklisia, Chipre
Apartamento 2 habitaciones
Parekklisia, Chipre
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 101 m²
Piso 1
Un moderno apartamento de 2 dormitorios dentro de un nuevo y elegante desarrollo residencial…
$308,244
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Apartamento 3 habitaciones en Koinoteta Parekklesias, Chipre
Apartamento 3 habitaciones
Koinoteta Parekklesias, Chipre
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 189 m²
Piso 1/5
En venta se ofrece un amplio y moderno apartamento, que está en construcción, en la prestigi…
$5,47M
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Apartamento 2 habitaciones en Agios Tychonas, Chipre
Apartamento 2 habitaciones
Agios Tychonas, Chipre
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 117 m²
Un moderno apartamento de 2 dormitorios (Unit 3) en la planta baja un desarrollo residencial…
$572,907
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Apartamento 2 habitaciones en Parekklisia, Chipre
Apartamento 2 habitaciones
Parekklisia, Chipre
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 222 m²
Un impresionante complejo moderno con impresionantes vistas al mar Mediterráneo. Creado para…
$5,53M
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Apartamento en Parekklisia, Chipre
Apartamento
Parekklisia, Chipre
Una oportunidad excepcional para adquirir dos parcelas residenciales adyacentes, vendidas ju…
$1,44M
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Ático Ático 3 habitaciones en Parekklisia, Chipre
Ático Ático 3 habitaciones
Parekklisia, Chipre
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 111 m²
Piso 3/3
Venta: Este amplio ático con llaves listas ofrece 111 m2 de espacio interior, por lo que es …
$524,575
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Apartamento 3 habitaciones en Agios Tychonas, Chipre
Apartamento 3 habitaciones
Agios Tychonas, Chipre
Habitaciones 3
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 161 m²
Situado en las colinas escénicas del prestigioso distrito de Ayios Tikhonas, este complejo c…
$745,793
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Apartamento 2 habitaciones en Parekklisia, Chipre
Apartamento 2 habitaciones
Parekklisia, Chipre
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 135 m²
Piso 2
Un moderno apartamento de 2 dormitorios dentro de un nuevo y elegante desarrollo residencial…
$353,910
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Apartamento 3 habitaciones en Parekklisia, Chipre
Apartamento 3 habitaciones
Parekklisia, Chipre
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 150 m²
Piso 2
Moderno y de lujo Apartamento de 3 dormitorios con vistas al mar cerca de Parklane hotel en …
$795,606
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Apartamento 2 habitaciones en Parekklisia, Chipre
Apartamento 2 habitaciones
Parekklisia, Chipre
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 99 m²
Piso 3/3
Este elegante apartamento de dos dormitorios ofrece el equilibrio perfecto de comodidad, fun…
$358,288
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Ático Ático 4 habitaciones en Agios Tychonas, Chipre
Ático Ático 4 habitaciones
Agios Tychonas, Chipre
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 138 m²
Piso 4/4
Amplio ático en venta bajo el proyecto en la prestigiosa zona de Agios Tikhonas. Esta impres…
Precio en demanda
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Apartamento 2 habitaciones en Parekklisia, Chipre
Apartamento 2 habitaciones
Parekklisia, Chipre
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 78 m²
Un proyecto compuesto por 3 nuevos edificios ubicados en la zona residencial y conveniente d…
$345,697
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Apartamento 2 habitaciones en Parekklisia, Chipre
Apartamento 2 habitaciones
Parekklisia, Chipre
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 113 m²
Este lujoso apartamento de 2 dormitorios, situado en uno de los proyectos frente a la playa …
$3,31M
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Apartamento 4 habitaciones en Parekklisia, Chipre
Apartamento 4 habitaciones
Parekklisia, Chipre
Habitaciones 4
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 5
Área 409 m²
Ubicado en una tranquila zona residencial de Limassol, estas exclusivas villas son una combi…
$2,60M
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Apartamento 2 habitaciones en Parekklisia, Chipre
Apartamento 2 habitaciones
Parekklisia, Chipre
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 84 m²
Un proyecto compuesto por 3 nuevos edificios ubicados en la zona residencial y conveniente d…
$362,981
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Parámetros de las propiedades en Koinoteta Parekklesias, Chipre

con Jardín
con Terraza
con Vista a la montaña
con Vistas al mar
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