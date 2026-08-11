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Apartamentos en venta en Dali, Chipre

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27 propiedades total found
Apartamento 2 habitaciones en Dali, Chipre
Apartamento 2 habitaciones
Dali, Chipre
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 80 m²
Presentando un próximo desarrollo de un pequeño edificio de apartamentos de dos pisos en la …
$189,081
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Apartamento 3 habitaciones en Dali, Chipre
Apartamento 3 habitaciones
Dali, Chipre
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 150 m²
Esta residencia de lujo de 3 dormitorios, recientemente en construcción, personifica el dise…
$366,344
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Apartamento 4 habitaciones en Agios Konstantinos Elenis, Chipre
Apartamento 4 habitaciones
Agios Konstantinos Elenis, Chipre
Habitaciones 4
Área 136 m²
Se vende en construcción de un apartamento de cuatro dormitorios en Germasogeia - provincia …
$783,909
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Apartamento 1 habitación en Agios Konstantinos Elenis, Chipre
Apartamento 1 habitación
Agios Konstantinos Elenis, Chipre
Habitaciones 1
Área 58 m²
Apartamento de lujo de una habitación en venta en construcción en Aglantzia - provincia de N…
$107,881
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Apartamento 4 habitaciones en Agios Konstantinos Elenis, Chipre
Apartamento 4 habitaciones
Agios Konstantinos Elenis, Chipre
Habitaciones 4
Área 137 m²
Apartamento con cuatro habitaciones en venta en la provincia de Germasogeia - Limassol, con …
$798,098
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Apartamento 1 habitación en Agios Konstantinos Elenis, Chipre
Apartamento 1 habitación
Agios Konstantinos Elenis, Chipre
Habitaciones 1
Área 71 m²
Apartamento de un dormitorio usado en venta en Kaparis - provincia de Famagusta. El apartame…
$94,024
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Habitación 5 habitaciones en Agios Konstantinos Elenis, Chipre
Habitación 5 habitaciones
Agios Konstantinos Elenis, Chipre
Habitaciones 5
Área 282 m²
Casa independiente de lujo de cinco dormitorios en venta en Germasogeia - provincia de Limas…
$800,790
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Habitación 3 habitaciones en Agios Konstantinos Elenis, Chipre
Habitación 3 habitaciones
Agios Konstantinos Elenis, Chipre
Habitaciones 3
Área 167 m²
Moderna casa independiente con tres dormitorios en venta en Agios Trimithias - Provincia de …
$235,232
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Apartamento 3 habitaciones en Agios Konstantinos Elenis, Chipre
Apartamento 3 habitaciones
Agios Konstantinos Elenis, Chipre
Habitaciones 3
Área 168 m²
En venta en construcción de un apartamento de tres dormitorios con jardín en el centro de la…
$790,781
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Apartamento 1 habitación en Agios Konstantinos Elenis, Chipre
Apartamento 1 habitación
Agios Konstantinos Elenis, Chipre
Habitaciones 1
Área 64 m²
Apartamento de un dormitorio en venta en Lakatamia - provincia de Nicosia, en el 1er piso de…
$94,984
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Apartamento 2 habitaciones en Agios Konstantinos Elenis, Chipre
Apartamento 2 habitaciones
Agios Konstantinos Elenis, Chipre
Habitaciones 2
Área 101 m²
Apartamento de dos dormitorios en venta en Agia Wyla - provincia de Limassol, con 79 t.metro…
$232,586
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Apartamento 2 habitaciones en Agios Konstantinos Elenis, Chipre
Apartamento 2 habitaciones
Agios Konstantinos Elenis, Chipre
Habitaciones 2
Área 112 m²
Apartamento de dos dormitorios en venta en construcción en Dasoupoli - provincia de Nicosia,…
$244,959
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Apartamento 3 habitaciones en Agios Konstantinos Elenis, Chipre
Apartamento 3 habitaciones
Agios Konstantinos Elenis, Chipre
Habitaciones 3
Área 131 m²
Apartamento de tres dormitorios en venta en Agios Athanasios - provincia de Limassol, con 10…
$782,930
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Apartamento 4 habitaciones en Dali, Chipre
Apartamento 4 habitaciones
Dali, Chipre
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Área 115 m²
Número de plantas 3
Complejo residencial – Dali, Nicosia, Chipre
$350,820
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Habitación 3 habitaciones en Agios Konstantinos Elenis, Chipre
Habitación 3 habitaciones
Agios Konstantinos Elenis, Chipre
Habitaciones 3
Área 167 m²
Moderna casa independiente de tres dormitorios en venta en Agios Trimithias - provincia de N…
$232,837
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Apartamento 2 habitaciones en Agios Konstantinos Elenis, Chipre
Apartamento 2 habitaciones
Agios Konstantinos Elenis, Chipre
Habitaciones 2
Área 156 m²
$815,865
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Apartamento 2 habitaciones en Agios Konstantinos Elenis, Chipre
Apartamento 2 habitaciones
Agios Konstantinos Elenis, Chipre
Habitaciones 2
Área 117 m²
For sale under construction two bedroom floor apartment in Faneromeni - Larnaka province. It…
$264,261
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Apartamento 3 habitaciones en Agios Konstantinos Elenis, Chipre
Apartamento 3 habitaciones
Agios Konstantinos Elenis, Chipre
Habitaciones 3
Área 190 m²
Apartamento de tres dormitorios en planta completa con jardín en la azotea en venta en Germa…
$800,790
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Apartamento 2 habitaciones en Agios Konstantinos Elenis, Chipre
Apartamento 2 habitaciones
Agios Konstantinos Elenis, Chipre
Habitaciones 2
Área 156 m²
$771,989
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Apartamento 1 habitación en Agios Konstantinos Elenis, Chipre
Apartamento 1 habitación
Agios Konstantinos Elenis, Chipre
Habitaciones 1
Área 57 m²
Apartamento de lujo de una habitación en venta en construcción en Aglantzia - provincia de N…
$108,465
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Apartamento 2 habitaciones en Agios Konstantinos Elenis, Chipre
Apartamento 2 habitaciones
Agios Konstantinos Elenis, Chipre
Habitaciones 2
Área 102 m²
Two bedroom apartment under construction for sale in City Center - Limassol Province, with 8…
$254,958
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Apartamento 1 habitación en Agios Konstantinos Elenis, Chipre
Apartamento 1 habitación
Agios Konstantinos Elenis, Chipre
Habitaciones 1
Área 58 m²
Apartamento de lujo de una habitación en venta en construcción en Aglantzia - provincia de N…
$107,881
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Apartamento 1 habitación en Agios Konstantinos Elenis, Chipre
Apartamento 1 habitación
Agios Konstantinos Elenis, Chipre
Habitaciones 1
Área 57 m²
Apartamento de lujo de una habitación en venta en construcción en Aglantzia - provincia de N…
$108,465
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Apartamento 3 habitaciones en Agios Konstantinos Elenis, Chipre
Apartamento 3 habitaciones
Agios Konstantinos Elenis, Chipre
Habitaciones 3
Área 155 m²
Ático de lujo de tres dormitorios en venta con jardín en la azotea en Panteón - provincia de…
$779,871
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Apartamento 2 habitaciones en Agios Konstantinos Elenis, Chipre
Apartamento 2 habitaciones
Agios Konstantinos Elenis, Chipre
Habitaciones 2
Área 112 m²
Two bedroom apartment for sale under construction in Dasoupoli - Nicosia province, with 83 s…
$235,232
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Apartamento 6 habitaciones en Dali, Chipre
Apartamento 6 habitaciones
Dali, Chipre
Habitaciones 6
Dormitorios 5
Área 162 m²
Número de plantas 2
Complejo residencial – Dali, Nicosia, Chipre
$432,543
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Habitación 4 habitaciones en Agios Konstantinos Elenis, Chipre
Habitación 4 habitaciones
Agios Konstantinos Elenis, Chipre
Habitaciones 4
Área 256 m²
Casa de lujo independiente de cuatro habitaciones en venta en Germasogeia - provincia de Lim…
$791,784
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Parámetros de las propiedades en Dali, Chipre

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