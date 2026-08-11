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Apartamentos en venta en Agia Marinouda, Chipre

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1 habitación
10
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14
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45 propiedades total found
Apartamento 1 habitacion en Agia Marinouda, Chipre
Apartamento 1 habitacion
Agia Marinouda, Chipre
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 63 m²
Piso 1
Apartamento de 1 dormitorio en una nueva comunidad residencial Descubra la vida contemporáne…
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Apartamento 4 habitaciones en Agia Marinouda, Chipre
Apartamento 4 habitaciones
Agia Marinouda, Chipre
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 324 m²
Piso 3
Apartamento de 4 dormitorios en una nueva comunidad residencial Descubra la vida contemporán…
$1,75M
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Apartamento 2 habitaciones en Agia Marinouda, Chipre
Apartamento 2 habitaciones
Agia Marinouda, Chipre
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 133 m²
Piso 2
Apartamento de 2 dormitorios en una nueva comunidad residencial Descubra la vida contemporán…
$694,606
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Apartamento 1 habitacion en Agia Marinouda, Chipre
Apartamento 1 habitacion
Agia Marinouda, Chipre
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 63 m²
Piso 2
Apartamento de 1 dormitorio en una nueva comunidad residencial Descubra la vida contemporáne…
$349,499
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Apartamento 1 habitacion en Agia Marinouda, Chipre
Apartamento 1 habitacion
Agia Marinouda, Chipre
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 63 m²
Piso 2
Apartamento de 1 dormitorio en una nueva comunidad residencial Descubra la vida contemporáne…
$343,258
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Apartamento 2 habitaciones en Agia Marinouda, Chipre
Apartamento 2 habitaciones
Agia Marinouda, Chipre
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 103 m²
Piso 1
Apartamento de 2 dormitorios en una nueva comunidad residencial Descubra la vida contemporán…
$577,875
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Apartamento 3 habitaciones en Agia Marinouda, Chipre
Apartamento 3 habitaciones
Agia Marinouda, Chipre
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 169 m²
Piso 2
Apartamento de 3 dormitorios en una nueva comunidad residencial Descubra la vida contemporán…
$878,370
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Apartamento 2 habitaciones en Agia Marinouda, Chipre
Apartamento 2 habitaciones
Agia Marinouda, Chipre
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 103 m²
Piso 2
Apartamento de 2 dormitorios en una nueva comunidad residencial Descubra la vida contemporán…
$574,408
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Apartamento 3 habitaciones en Agia Marinouda, Chipre
Apartamento 3 habitaciones
Agia Marinouda, Chipre
Habitaciones 3
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 152 m²
En el corazón del exigido y dinámico desarrollo del distrito de Geroskipu se está creando un…
$577,875
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Apartamento 4 habitaciones en Agia Marinouda, Chipre
Apartamento 4 habitaciones
Agia Marinouda, Chipre
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 330 m²
Experimente un nivel excepcional de vida moderna en este amplio apartamento de lujo de cuatr…
$1,73M
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Apartamento 4 habitaciones en Agia Marinouda, Chipre
Apartamento 4 habitaciones
Agia Marinouda, Chipre
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 406 m²
Disfrute de una vivienda de lujo en Agia Marinouda, Paphos, con apartamentos elegantes, casa…
$1,85M
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Apartamento 4 habitaciones en Agia Marinouda, Chipre
Apartamento 4 habitaciones
Agia Marinouda, Chipre
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 295 m²
Disfrute de la vida contemporánea en este excepcional apartamento de cuatro dormitorios en p…
$1,02M
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Apartamento 2 habitaciones en Agia Marinouda, Chipre
Apartamento 2 habitaciones
Agia Marinouda, Chipre
Habitaciones 2
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 103 m²
Situado en la tranquila zona de Agia Marinuda, a pocos minutos del centro de Paphos, este mo…
$562,949
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Apartamento 2 habitaciones en Agia Marinouda, Chipre
Apartamento 2 habitaciones
Agia Marinouda, Chipre
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 196 m²
Disfrute de un estilo de vida definido por la calidad, comodidad y diseño contemporáneo en e…
$668,110
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Apartamento 2 habitaciones en Agia Marinouda, Chipre
Apartamento 2 habitaciones
Agia Marinouda, Chipre
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 138 m²
Este nuevo apartamento de dos dormitorios de primera planta ahora está disponible en una exc…
$674,974
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Apartamento 2 habitaciones en Agia Marinouda, Chipre
Apartamento 2 habitaciones
Agia Marinouda, Chipre
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 132 m²
Experiencia contemporánea Mediterránea viviendo en una de las zonas residenciales más deseab…
$426,177
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Apartamento 3 habitaciones en Agia Marinouda, Chipre
Apartamento 3 habitaciones
Agia Marinouda, Chipre
Habitaciones 3
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 169 m²
Situado en la tranquila zona de Agia Marinuda, a pocos minutos del centro de Paphos, este mo…
$850,107
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Apartamento 1 habitacion en Agia Marinouda, Chipre
Apartamento 1 habitacion
Agia Marinouda, Chipre
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 68 m²
Experimente un lujo contemporáneo viviendo en Agia Marinouda, Paphos, dentro de una excepcio…
$345,953
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Apartamento 2 habitaciones en Agia Marinouda, Chipre
Apartamento 2 habitaciones
Agia Marinouda, Chipre
Habitaciones 2
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 103 m²
Situado en la tranquila zona de Agia Marinuda, a pocos minutos del centro de Paphos, este mo…
$565,342
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Apartamento 4 habitaciones en Agia Marinouda, Chipre
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Agia Marinouda, Chipre
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 330 m²
Experimente un nivel excepcional de vida moderna en este amplio apartamento de lujo de cuatr…
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Apartamento 3 habitaciones en Agia Marinouda, Chipre
Apartamento 3 habitaciones
Agia Marinouda, Chipre
Habitaciones 3
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 184 m²
En el corazón del exigido y dinámico desarrollo del distrito de Geroskipu se está creando un…
$612,548
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Apartamento 2 habitaciones en Agia Marinouda, Chipre
Apartamento 2 habitaciones
Agia Marinouda, Chipre
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 111 m²
Modernos apartamentos en venta en Agia Marinouda, Paphos. El proyecto ofrece una selección d…
$789,917
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Apartamento 2 habitaciones en Agia Marinouda, Chipre
Apartamento 2 habitaciones
Agia Marinouda, Chipre
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 144 m²
Modernos apartamentos en venta en Agia Marinouda, Paphos. El proyecto ofrece una selección d…
$1,03M
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Apartamento 1 habitación en Agia Marinouda, Chipre
Apartamento 1 habitación
Agia Marinouda, Chipre
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 63 m²
Situado en la tranquila zona de Agia Marinuda, a pocos minutos del centro de Paphos, este mo…
$338,607
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Apartamento 3 habitaciones en Agia Marinouda, Chipre
Apartamento 3 habitaciones
Agia Marinouda, Chipre
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 120 m²
Piso 1/2
Venta totalmente listo para el apartamento de ocupación, combinando comodidad y comodidad en…
$448,803
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Apartamento 2 habitaciones en Agia Marinouda, Chipre
Apartamento 2 habitaciones
Agia Marinouda, Chipre
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 132 m²
Experiencia contemporánea Mediterránea viviendo en una de las zonas residenciales más deseab…
$426,177
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Ático Ático 3 habitaciones en Agia Marinouda, Chipre
Ático Ático 3 habitaciones
Agia Marinouda, Chipre
Dormitorios 3
Área 126 m²
Este impresionante ático ofrece una lujosa vida en una ubicación privilegiada, con ascensor,…
$342,709
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Apartamento 3 habitaciones en Agia Marinouda, Chipre
Apartamento 3 habitaciones
Agia Marinouda, Chipre
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 178 m²
Modernos apartamentos en venta en Agia Marinouda, Paphos. El proyecto ofrece una selección d…
$1,25M
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Apartamento 3 habitaciones en Agia Marinouda, Chipre
Apartamento 3 habitaciones
Agia Marinouda, Chipre
Habitaciones 3
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 185 m²
En la acogedora zona residencial del distrito de Geroskipu-Agia Marinuda, aparece un pequeño…
$562,262
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Apartamento en Agia Marinouda, Chipre
Apartamento
Agia Marinouda, Chipre
Un excepcional y único pedazo de Tierra de 47734m.sq situado en Ayia Marinouda. a solo un co…
$5,65M
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Parámetros de las propiedades en Agia Marinouda, Chipre

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