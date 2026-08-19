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Apartamentos en venta en Polis, Chipre

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12 propiedades total found
Apartamento 7 habitaciones en Polis, Chipre
Apartamento 7 habitaciones
Polis, Chipre
Dormitorios 7
Nº de cuartos de baño 4
Área 354 m²
Villa frente a la playa en venta en Latchi – Prime Ubicación cerca de Latchi Marina Una rar…
$1,80M
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Apartamento 2 habitaciones en Polis, Chipre
Apartamento 2 habitaciones
Polis, Chipre
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 120 m²
Un nuevo y encantador complejo de apartamentos de dos dormitorios, situado en el popular pue…
$282,349
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Apartamento 2 habitaciones en Polis, Chipre
Apartamento 2 habitaciones
Polis, Chipre
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 97 m²
Piso 1
Venta Apartamento de 2 dormitorios en primera planta en Excelente ubicación. A poca distanci…
$281,260
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Apartamento 3 habitaciones en Polis, Chipre
Apartamento 3 habitaciones
Polis, Chipre
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 149 m²
Villas de lujo frente a la playa en Polis Chrysochous, Chipre ? Vida costera exclusiva Desc…
$927,619
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Apartamento 2 habitaciones en Polis, Chipre
Apartamento 2 habitaciones
Polis, Chipre
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 101 m²
Apartamento Contemporáneo Viviendo en un entorno costero – Polis Chrysochous (Prodromi) Sit…
$278,482
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Apartamento 2 habitaciones en Polis, Chipre
Apartamento 2 habitaciones
Polis, Chipre
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 78 m²
Apartamento de dos dormitorios con piscina comunitaria, primera planta (2 plantas), parking …
$190,979
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Apartamento 2 habitaciones en Polis, Chipre
Apartamento 2 habitaciones
Polis, Chipre
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 87 m²
Un nuevo y encantador complejo de apartamentos de dos dormitorios, situado en el popular pue…
$278,929
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Apartamento 2 habitaciones en Polis, Chipre
Apartamento 2 habitaciones
Polis, Chipre
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 96 m²
Este apartamento de 2 dormitorios en Prodromi ofrece vida costera contemporánea en una ubica…
$281,896
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Apartamento en Polis, Chipre
Apartamento
Polis, Chipre
Esta parcela se encuentra en Polis Chrysochous, distrito de Paphos, a solo 250m de la zona t…
$193,590
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Apartamento 3 habitaciones en Polis, Chipre
Apartamento 3 habitaciones
Polis, Chipre
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 149 m²
Villas de lujo frente a la playa en Polis Chrysochous, Chipre ? Vida costera exclusiva Desc…
$927,619
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Apartamento 3 habitaciones en Polis, Chipre
Apartamento 3 habitaciones
Polis, Chipre
Habitaciones 3
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 148 m²
Situado en el tranquilo pueblo de Argaka, cerca de Polis, estas ocho villas frente al mar of…
$634,343
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Apartamento en Polis, Chipre
Apartamento
Polis, Chipre
PRECIO REDUCIDO: DE PRECIO RECORDADO 265.000 € A PRECIO DE PROMOCIÓN: 185.000 € Esta parcel…
$213,180
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