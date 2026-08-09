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Apartamentos en venta en Yeri, Chipre

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1 habitación
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2 habitaciones
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3 habitaciones
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58 propiedades total found
Apartamento 3 habitaciones en Yeri, Chipre
Apartamento 3 habitaciones
Yeri, Chipre
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 120 m²
Un proyecto moderno está situado cerca de las prestigiosas universidades públicas y privadas…
$330,891
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Apartamento en Yeri, Chipre
Apartamento
Yeri, Chipre
Área 335 m²
Edificio de tres plantas situado en Latsia-Geri, Nicosia. Dentro de la parcela hay un edific…
$445,239
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Estudio en Yeri, Chipre
Estudio
Yeri, Chipre
Nº de cuartos de baño 1
Área 19 m²
Piso 1/2
Descubre Duopoly, un complejo que comprende dos bloques ubicados dentro de un barrio sereno,…
$154,080
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TekceTekce
Apartamento 4 habitaciones en Yeri, Chipre
Apartamento 4 habitaciones
Yeri, Chipre
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 162 m²
Esta hermosa casa, totalmente reformada en 2025, se encuentra en una tranquila zona residenc…
$407,705
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Apartamento 1 habitacion en Yeri, Chipre
Apartamento 1 habitacion
Yeri, Chipre
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 73 m²
Piso 2/2
Descubre Duopoly, un complejo que comprende dos bloques ubicados dentro de un barrio sereno,…
$176,907
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Apartamento 3 habitaciones en Yeri, Chipre
Apartamento 3 habitaciones
Yeri, Chipre
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 142 m²
Este exquisito ático es una obra maestra de elegancia y sofisticación modernas. Esta residen…
$413,614
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Estudio en Yeri, Chipre
Estudio
Yeri, Chipre
Nº de cuartos de baño 1
Área 18 m²
Piso 2/2
Descubre Duopoly, un complejo que comprende dos bloques ubicados dentro de un barrio sereno,…
$154,080
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Apartamento 2 habitaciones en Yeri, Chipre
Apartamento 2 habitaciones
Yeri, Chipre
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 202 m²
Piso 2/2
Descubre Duopoly, un complejo que comprende dos bloques ubicados dentro de un barrio sereno,…
$291,040
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Apartamento 2 habitaciones en Yeri, Chipre
Apartamento 2 habitaciones
Yeri, Chipre
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 104 m²
Piso 1/2
Descubre Duopoly, un complejo que comprende dos bloques ubicados dentro de un barrio sereno,…
$279,627
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Apartamento 3 habitaciones en Yeri, Chipre
Apartamento 3 habitaciones
Yeri, Chipre
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 126 m²
Piso 1/2
Descubre Duopoly, un complejo que comprende dos bloques ubicados dentro de un barrio sereno,…
$388,053
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Apartamento 1 habitacion en Yeri, Chipre
Apartamento 1 habitacion
Yeri, Chipre
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 71 m²
Piso 2/2
Descubre Duopoly, un complejo que comprende dos bloques ubicados dentro de un barrio sereno,…
$180,331
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Apartamento 3 habitaciones en Yeri, Chipre
Apartamento 3 habitaciones
Yeri, Chipre
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 151 m²
Ubicado en la tranquila zona de Geri, esta acogedora casa de 3 dormitorios ofrece una vida c…
$360,435
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Apartamento 2 habitaciones en Yeri, Chipre
Apartamento 2 habitaciones
Yeri, Chipre
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 100 m²
Un proyecto moderno está situado cerca de las prestigiosas universidades públicas y privadas…
$241,995
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Apartamento 3 habitaciones en Yeri, Chipre
Apartamento 3 habitaciones
Yeri, Chipre
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 120 m²
Un proyecto moderno está situado cerca de las prestigiosas universidades públicas y privadas…
$371,846
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Apartamento 3 habitaciones en Yeri, Chipre
Apartamento 3 habitaciones
Yeri, Chipre
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 168 m²
Piso 2/2
Descubre Duopoly, un complejo que comprende dos bloques ubicados dentro de un barrio sereno,…
$359,520
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Apartamento 1 habitacion en Yeri, Chipre
Apartamento 1 habitacion
Yeri, Chipre
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 73 m²
Piso 1/2
Descubre Duopoly, un complejo que comprende dos bloques ubicados dentro de un barrio sereno,…
$176,907
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Apartamento 2 habitaciones en Yeri, Chipre
Apartamento 2 habitaciones
Yeri, Chipre
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 103 m²
Piso 1/2
Descubre Duopoly, un complejo que comprende dos bloques ubicados dentro de un barrio sereno,…
$279,627
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Apartamento 2 habitaciones en Yeri, Chipre
Apartamento 2 habitaciones
Yeri, Chipre
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 99 m²
Un proyecto moderno está situado cerca de las prestigiosas universidades públicas y privadas…
$289,214
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Apartamento 1 habitacion en Yeri, Chipre
Apartamento 1 habitacion
Yeri, Chipre
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 71 m²
Piso 2/2
Descubre Duopoly, un complejo que comprende dos bloques ubicados dentro de un barrio sereno,…
$176,907
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Apartamento 1 habitacion en Yeri, Chipre
Apartamento 1 habitacion
Yeri, Chipre
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 71 m²
Piso 1/2
Descubre Duopoly, un complejo que comprende dos bloques ubicados dentro de un barrio sereno,…
$178,336
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Habitación 3 habitaciones en Yeri, Chipre
Habitación 3 habitaciones
Yeri, Chipre
Habitaciones 3
Área 225 m²
Casa independiente de tres dormitorios en venta en la zona de Lakatamia - Provincia de Nicos…
$325,946
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Apartamento 2 habitaciones en Yeri, Chipre
Apartamento 2 habitaciones
Yeri, Chipre
Habitaciones 2
Área 111 m²
Two bedroom apartment for sale in Mesa Geitonia - Limassol Province, with 88 sq.m. covered i…
$279,954
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Apartamento 2 habitaciones en Yeri, Chipre
Apartamento 2 habitaciones
Yeri, Chipre
Habitaciones 2
Área 105 m²
Two bedroom apartment under construction for sale in Agios Athanasios - Limassol Province, w…
$290,287
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Apartamento 3 habitaciones en Yeri, Chipre
Apartamento 3 habitaciones
Yeri, Chipre
Habitaciones 3
Área 256 m²
Se vende en construcción, un ático de tres dormitorios en Archangelos / Anthoupolis - provin…
$277,124
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Apartamento 2 habitaciones en Yeri, Chipre
Apartamento 2 habitaciones
Yeri, Chipre
Habitaciones 2
Área 134 m²
Two bedroom apartment under construction for sale in Agios Ahanasios - Limassol Province, wi…
$290,287
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Apartamento 2 habitaciones en Yeri, Chipre
Apartamento 2 habitaciones
Yeri, Chipre
Habitaciones 2
Área 109 m²
Two bedroom apartment for sale in Mesa Geitonia - Limassol Province, with 86 sq.m. covered i…
$278,627
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Apartamento 3 habitaciones en Yeri, Chipre
Apartamento 3 habitaciones
Yeri, Chipre
Habitaciones 3
Área 123 m²
Un apartamento de tres dormitorios en venta en Agios Nikolaos - provincia de Limassol, con 9…
$278,627
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Apartamento 2 habitaciones en Yeri, Chipre
Apartamento 2 habitaciones
Yeri, Chipre
Habitaciones 2
Área 109 m²
Apartamento de dos habitaciones en venta en el barrio medio - provincia de Limassol, con 86 …
$278,627
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Apartamento 2 habitaciones en Yeri, Chipre
Apartamento 2 habitaciones
Yeri, Chipre
Habitaciones 2
Área 95 m²
Apartamento de dos dormitorios en venta en la zona de Petrou y Pavlou - provincia de Limasso…
$287,952
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Apartamento 2 habitaciones en Yeri, Chipre
Apartamento 2 habitaciones
Yeri, Chipre
Habitaciones 2
Área 117 m²
For sale under construction two bedroom floor apartment in Faneromeni - Larnaka province. It…
$256,735
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