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Apartamentos en venta en Koinoteta Pyrgou Lemesou, Chipre

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1 habitación
45
2 habitaciones
58
3 habitaciones
36
4 habitaciones
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161 propiedad total found
Apartamento 3 habitaciones en Koinoteta Pyrgou Lemesou, Chipre
Apartamento 3 habitaciones
Koinoteta Pyrgou Lemesou, Chipre
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 1
Área 148 m²
Nos complace anunciar nuestro nuevo proyecto de renovación completado en el complejo. Situad…
$708,279
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Apartamento 2 habitaciones en Pyrgos Lemesou, Chipre
Apartamento 2 habitaciones
Pyrgos Lemesou, Chipre
Dormitorios 2
Área 104 m²
Este impresionante desarrollo residencial se encuentra en la tranquila zona de Pyrgos, Limas…
$415,297
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Apartamento 2 habitaciones en Pyrgos Lemesou, Chipre
Apartamento 2 habitaciones
Pyrgos Lemesou, Chipre
Dormitorios 2
Área 104 m²
Este impresionante desarrollo residencial se encuentra en la tranquila zona de Pyrgos, Limas…
$413,973
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DD CO DEDD CO DE
Apartamento 3 habitaciones en Pyrgos Lemesou, Chipre
Apartamento 3 habitaciones
Pyrgos Lemesou, Chipre
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 116 m²
Un nuevo complejo residencial ofrece una colección de apartamentos de diseño hermoso, dos y …
$491,719
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Apartamento 2 habitaciones en Pyrgos Lemesou, Chipre
Apartamento 2 habitaciones
Pyrgos Lemesou, Chipre
Dormitorios 2
Área 104 m²
Este impresionante desarrollo residencial se encuentra en la tranquila zona de Pyrgos, Limas…
$389,341
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Apartamento 1 habitacion en Pyrgos Lemesou, Chipre
Apartamento 1 habitacion
Pyrgos Lemesou, Chipre
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 2
Área 175 m²
Piso 1/5
El exclusivo Resort, la principal propiedad de alta gama de Limassol diseñada en cooperación…
$838,736
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Apartamento 2 habitaciones en Pyrgos Lemesou, Chipre
Apartamento 2 habitaciones
Pyrgos Lemesou, Chipre
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 120 m²
Apartamento frente a la playa de 2 dormitorios – Pyrgos, Limassol Este prestigioso apartame…
$2,09M
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VIDI GROUP
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Apartamento 1 habitacion en Pyrgos Lemesou, Chipre
Apartamento 1 habitacion
Pyrgos Lemesou, Chipre
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 56 m²
Un nuevo complejo residencial ofrece una colección de apartamentos de diseño hermoso, dos y …
$298,018
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Apartamento 1 habitacion en Pyrgos Lemesou, Chipre
Apartamento 1 habitacion
Pyrgos Lemesou, Chipre
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 56 m²
Un nuevo complejo residencial ofrece una colección de apartamentos de diseño hermoso, dos y …
$300,715
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Apartamento en Pyrgos Lemesou, Chipre
Apartamento
Pyrgos Lemesou, Chipre
Una tierra agrícola en el pueblo de Pyrgos en Limassol, en la zona Ga4, 10% de cobertura, de…
$69,139
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Apartamento 3 habitaciones en Pyrgos Lemesou, Chipre
Apartamento 3 habitaciones
Pyrgos Lemesou, Chipre
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 109 m²
Un nuevo complejo residencial ofrece una colección de apartamentos de diseño hermoso, dos y …
$525,076
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Apartamento 1 habitacion en Pyrgos Lemesou, Chipre
Apartamento 1 habitacion
Pyrgos Lemesou, Chipre
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 56 m²
Un nuevo complejo residencial ofrece una colección de apartamentos de diseño hermoso, dos y …
$298,018
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Apartamento 3 habitaciones en Pyrgos Lemesou, Chipre
Apartamento 3 habitaciones
Pyrgos Lemesou, Chipre
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 109 m²
Un nuevo complejo residencial ofrece una colección de apartamentos de diseño hermoso, dos y …
$465,411
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Apartamento 2 habitaciones en Koinoteta Pyrgou Lemesou, Chipre
Apartamento 2 habitaciones
Koinoteta Pyrgou Lemesou, Chipre
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 98 m²
Este nuevo complejo residencial es un espacio para la élite, que ofrece un total de 85 apart…
$1,19M
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Apartamento 4 habitaciones en Koinoteta Pyrgou Lemesou, Chipre
Apartamento 4 habitaciones
Koinoteta Pyrgou Lemesou, Chipre
Habitaciones 4
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 163 m²
Esta villa de lujo, situada en la pintoresca zona de Limassol Pyrgos, ofrece el lugar ideal …
$1,44M
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Apartamento 3 habitaciones en Koinoteta Pyrgou Lemesou, Chipre
Apartamento 3 habitaciones
Koinoteta Pyrgou Lemesou, Chipre
Habitaciones 3
Dormitorios 3
Área 145 m²
Piso 4/7
Detalhes do apartamento G502: Área Interna - 145 m² Varanda Coberta - 45 m² Jardim privat…
$2,35M
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John Taylor Cyprus
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Apartamento 3 habitaciones en Koinoteta Pyrgou Lemesou, Chipre
Apartamento 3 habitaciones
Koinoteta Pyrgou Lemesou, Chipre
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 124 m²
El proyecto moderno está situado en el pueblo de Pyrgos, Limassol. A solo diez minutos de pl…
$691,848
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Apartamento 1 habitacion en Pyrgos Lemesou, Chipre
Apartamento 1 habitacion
Pyrgos Lemesou, Chipre
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 56 m²
Un nuevo complejo residencial ofrece una colección de apartamentos de diseño hermoso, dos y …
$246,560
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Apartamento 3 habitaciones en Pyrgos Lemesou, Chipre
Apartamento 3 habitaciones
Pyrgos Lemesou, Chipre
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 177 m²
Impresionantes vistas al mar Nueva villa de proyecto con llave cerca de ST RAPHAEL 5 STAR HO…
$1,03M
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Apartamento 4 habitaciones en Pyrgos Lemesou, Chipre
Apartamento 4 habitaciones
Pyrgos Lemesou, Chipre
Habitaciones 4
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 175 m²
Situado en una zona residencial tranquila de Pyrgos, este proyecto de cámara de cuatro casas…
$611,004
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Apartamento 4 habitaciones en Pyrgos Lemesou, Chipre
Apartamento 4 habitaciones
Pyrgos Lemesou, Chipre
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 2
Área 203 m²
Impresionante vista al mar Nueva villa de proyecto con llave en mano en la zona turística de…
$1,26M
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Apartamento 2 habitaciones en Pyrgos Lemesou, Chipre
Apartamento 2 habitaciones
Pyrgos Lemesou, Chipre
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 84 m²
Un nuevo complejo residencial ofrece una colección de apartamentos de diseño hermoso, dos y …
$379,644
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Apartamento 2 habitaciones en Koinoteta Pyrgou Lemesou, Chipre
Apartamento 2 habitaciones
Koinoteta Pyrgou Lemesou, Chipre
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 106 m²
Piso 1/3
Venta: Moderno apartamento de dos dormitorios, actualmente en construcción, se encuentra en …
$757,719
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Apartamento en Pyrgos Lemesou, Chipre
Apartamento
Pyrgos Lemesou, Chipre
LAND 1533 m2 IN PYRGOS Land of 1533m2 in this newly built residential area of Pyrgos. La tie…
$337,162
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Apartamento 1 habitacion en Koinoteta Pyrgou Lemesou, Chipre
Apartamento 1 habitacion
Koinoteta Pyrgou Lemesou, Chipre
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 71 m²
Este nuevo complejo residencial es un espacio para la élite, que ofrece un total de 85 apart…
$1,07M
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Apartamento 1 habitacion
Koinoteta Pyrgou Lemesou, Chipre
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 62 m²
El proyecto moderno está situado en el pueblo de Pyrgos, Limassol. A solo diez minutos de pl…
$372,533
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Apartamento 2 habitaciones en Pyrgos Lemesou, Chipre
Apartamento 2 habitaciones
Pyrgos Lemesou, Chipre
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 84 m²
Un nuevo complejo residencial ofrece una colección de apartamentos de diseño hermoso, dos y …
$428,892
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Apartamento 3 habitaciones en Pyrgos Lemesou, Chipre
Apartamento 3 habitaciones
Pyrgos Lemesou, Chipre
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 203 m²
El complejo consta de 4 bloques con una amplia selección de 1, 2, 3 y 4 dormitorios, duplexe…
$1,07M
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Apartamento 1 habitacion en Pyrgos Lemesou, Chipre
Apartamento 1 habitacion
Pyrgos Lemesou, Chipre
Dormitorios 1
Área 67 m²
Este impresionante desarrollo residencial se encuentra en la tranquila zona de Pyrgos, Limas…
$291,262
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Apartamento 2 habitaciones en Koinoteta Pyrgou Lemesou, Chipre
Apartamento 2 habitaciones
Koinoteta Pyrgou Lemesou, Chipre
Habitaciones 2
Dormitorios 2
Área 100 m²
Piso 1/14
Um apartamento excepcional de 2 quartos está disponível para venda em uma torre de destaque …
$1,85M
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Parámetros de las propiedades en Koinoteta Pyrgou Lemesou, Chipre

con Jardín
con Terraza
con Vista a la montaña
con Vistas al mar
campo de golf cercano
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