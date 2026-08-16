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Apartamentos en venta en Paralimni, Chipre

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295 propiedades total found
Apartamento 3 habitaciones en Kapparis, Chipre
Apartamento 3 habitaciones
Kapparis, Chipre
Dormitorios 3
Villa de 3 dormitorios en la zona tranquila de Kapparis, este exclusivo desarrollo ofrece un…
$599,953
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VIDI GROUP
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Apartamento 3 habitaciones en Paralimni, Chipre
Apartamento 3 habitaciones
Paralimni, Chipre
Habitaciones 3
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 123 m²
Este lujoso complejo combina la comodidad y el encanto inigualables de la costa, creando con…
$1,43M
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Apartamento 2 habitaciones en Paralimni, Chipre
Apartamento 2 habitaciones
Paralimni, Chipre
Dormitorios 2
Área 100 m²
Tu puerta de entrada al idílico estilo de vida Kapparis. Situado en un barrio sereno y codic…
$230,442
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Apartamento 2 habitaciones en Kapparis, Chipre
Apartamento 2 habitaciones
Kapparis, Chipre
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 86 m²
Piso 1
Este impresionante apartamento de dos dormitorios en venta en Kapparis es una gran oportunid…
$261,720
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Apartamento 1 habitacion en Kapparis, Chipre
Apartamento 1 habitacion
Kapparis, Chipre
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 55 m²
Piso 1/3
Moderno y tranquilo ático de una habitación en ParalimniDescubra la combinación perfecta de …
$160,609
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Apartamento 2 habitaciones en Paralimni, Chipre
Apartamento 2 habitaciones
Paralimni, Chipre
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 131 m²
Esta impresionante residencia cuenta con un diseño multinivel, con amplio espacio tanto inte…
$1,14M
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LDV InvestLDV Invest
Apartamento 2 habitaciones en Paralimni, Chipre
Apartamento 2 habitaciones
Paralimni, Chipre
Habitaciones 2
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 82 m²
Situado en el corazón de Paralimni, este moderno proyecto multifuncional establece un nuevo …
$329,729
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Apartamento 3 habitaciones en Paralimni, Chipre
Apartamento 3 habitaciones
Paralimni, Chipre
Habitaciones 3
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 152 m²
Situado en la prestigiosa zona costera de Pernera, este exclusivo complejo de lujo ofrece un…
$617,062
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Apartamento 3 habitaciones en Paralimni, Chipre
Apartamento 3 habitaciones
Paralimni, Chipre
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 159 m²
Esta impresionante residencia cuenta con un diseño multinivel, con amplio espacio tanto inte…
$1,52M
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Apartamento 2 habitaciones en Paralimni, Chipre
Apartamento 2 habitaciones
Paralimni, Chipre
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 90 m²
Venta de un apartamento bien cuidado en el mercado secundario con una cómoda zona de 90 m2. …
$207,406
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Apartamento 2 habitaciones en Kapparis, Chipre
Apartamento 2 habitaciones
Kapparis, Chipre
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 75 m²
Este acogedor ático de 2 dormitorios en Kapparis ofrece un espacio habitable cómodo y acoged…
$378,161
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Apartamento 2 habitaciones en Paralimni, Chipre
Apartamento 2 habitaciones
Paralimni, Chipre
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 100 m²
Proyecto residencial Premium en Paralimni . El proyecto abarca cuatro plantas, con cada plan…
$296,144
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Apartamento 2 habitaciones en Paralimni, Chipre
Apartamento 2 habitaciones
Paralimni, Chipre
Dormitorios 2
Área 81 m²
Venta: Apartamento de 2 dormitorios en Niero City Apartments, Paralimni.Un proyecto moderno …
$280,261
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Apartamento 6 habitaciones en Paralimni, Chipre
Apartamento 6 habitaciones
Paralimni, Chipre
Habitaciones 6
Dormitorios 6
Nº de cuartos de baño 8
Área 375 m²
¿Está soñando con una casa junto al mar, donde las ondas turquesa a pocos metros de su dormi…
$6,09M
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Apartamento 2 habitaciones en Kapparis, Chipre
Apartamento 2 habitaciones
Kapparis, Chipre
Dormitorios 2
Área 108 m²
Descripción del sitio: El complejo Island Dream. Bienvenido a Island Dream, nuestro nuevo pr…
$376,825
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Nils Ott Real Estates
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Apartamento 2 habitaciones en Kapparis, Chipre
Apartamento 2 habitaciones
Kapparis, Chipre
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 83 m²
PROMOCIÓN: Este nuevo apartamento de dos dormitorios en la planta baja está totalmente amueb…
$335,491
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Apartamento 2 habitaciones en Paralimni, Chipre
Apartamento 2 habitaciones
Paralimni, Chipre
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 96 m²
Piso 1/2
Apartamento de 2 dormitorios El apartamento de dos dormitorios ofrece espacios de vida gener…
$205,857
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Apartamento 2 habitaciones en Paralimni, Chipre
Apartamento 2 habitaciones
Paralimni, Chipre
Habitaciones 2
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 99 m²
A sólo 250 metros de las arenas doradas de la famosa playa de Fig Tree es un exclusivo compl…
$838,784
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Apartamento 2 habitaciones en Paralimni, Chipre
Apartamento 2 habitaciones
Paralimni, Chipre
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 101 m²
Piso 1/4
Un apartamento moderno en un nuevo desarrollo residencial en Paralimni, Famagusta, que ofrec…
$279,285
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Apartamento 5 habitaciones en Paralimni, Chipre
Apartamento 5 habitaciones
Paralimni, Chipre
Habitaciones 5
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 5
Área 437 m²
Esta magnífica villa de 5 dormitorios se encuentra en la primera costa en un complejo cerrad…
$3,06M
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Apartamento 1 habitacion en Kapparis, Chipre
Apartamento 1 habitacion
Kapparis, Chipre
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Piso 1/3
Elegante apartamento de 1 dormitorio en Kapparis Este hermoso apartamento de 1 dormitorio e…
$280,286
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Apartamento 3 habitaciones en Paralimni, Chipre
Apartamento 3 habitaciones
Paralimni, Chipre
Habitaciones 3
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 139 m²
Este complejo boutique de villas modernas se encuentra en una de las zonas costeras más pres…
$746,568
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Apartamento 2 habitaciones en Paralimni, Chipre
Apartamento 2 habitaciones
Paralimni, Chipre
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 96 m²
Un complejo moderno en Paralimni. A poca distancia de toda la infraestructura necesaria. El …
$291,549
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Apartamento 2 habitaciones en Paralimni, Chipre
Apartamento 2 habitaciones
Paralimni, Chipre
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 89 m²
Modernos apartamentos con vistas al mar en el corazón de Paralimni Descubre un nuevo nivel d…
$258,514
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Apartamento 6 habitaciones en Paralimni, Chipre
Apartamento 6 habitaciones
Paralimni, Chipre
Habitaciones 6
Dormitorios 6
Nº de cuartos de baño 8
Área 463 m²
¿Está soñando con una casa junto al mar, donde las ondas turquesa a pocos metros de su dormi…
$7,30M
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Apartamento 1 habitacion en Kapparis, Chipre
Apartamento 1 habitacion
Kapparis, Chipre
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 52 m²
Piso 1
Experimenta la lujosa vida costera en este elegante apartamento de una habitación en la plan…
$206,202
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Apartamento 1 habitacion en Kapparis, Chipre
Apartamento 1 habitacion
Kapparis, Chipre
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Piso 1/3
Elegante apartamento de 1 dormitorio en Kapparis Este hermoso apartamento de 1 dormitorio e…
$337,487
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Apartamento 2 habitaciones en Paralimni, Chipre
Apartamento 2 habitaciones
Paralimni, Chipre
Habitaciones 2
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 91 m²
Situado en el pequeño y acogedor pueblo de Paralimni, este exclusivo complejo residencial co…
$326,234
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Apartamento 2 habitaciones en Paralimni, Chipre
Apartamento 2 habitaciones
Paralimni, Chipre
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 100 m²
Piso 3
En venta un apartamento moderno en construcción, que ofrece 100 metros cuadrados de cómodo e…
$1,68M
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Apartamento 2 habitaciones en Paralimni, Chipre
Apartamento 2 habitaciones
Paralimni, Chipre
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 101 m²
Piso 2/4
Un apartamento moderno en un nuevo desarrollo residencial en Paralimni, Famagusta, que ofrec…
$291,980
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