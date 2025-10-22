Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
Apartamentos en venta en Zygi, Chipre

Apartamento 1 habitacion en Zygi, Chipre
Apartamento 1 habitacion
Zygi, Chipre
Dormitorios 1
Área 50 m²
Este encantador apartamento en primera línea se encuentra en Zygi, Larnaca. Perfectamente si…
$186,064
Apartamento 6 habitaciones en Zygi, Chipre
Apartamento 6 habitaciones
Zygi, Chipre
Habitaciones 6
Dormitorios 6
Nº de cuartos de baño 8
Área 784 m²
$4,90M
Apartamento 3 habitaciones en Zygi, Chipre
Apartamento 3 habitaciones
Zygi, Chipre
Habitaciones 3
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 4
Área 303 m²
$1,28M
Apartamento 4 habitaciones en Zygi, Chipre
Apartamento 4 habitaciones
Zygi, Chipre
Habitaciones 4
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 5
Área 405 m²
$1,77M
Apartamento 4 habitaciones en Zygi, Chipre
Apartamento 4 habitaciones
Zygi, Chipre
Habitaciones 4
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 294 m²
$1,22M
Apartamento 6 habitaciones en Zygi, Chipre
Apartamento 6 habitaciones
Zygi, Chipre
Habitaciones 6
Dormitorios 6
Nº de cuartos de baño 7
Área 583 m²
$2,27M
Apartamento 5 habitaciones en Zygi, Chipre
Apartamento 5 habitaciones
Zygi, Chipre
Habitaciones 5
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 8
Área 578 m²
$2,31M
Apartamento 2 habitaciones en Zygi, Chipre
Apartamento 2 habitaciones
Zygi, Chipre
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 63 m²
Apartamento en Zygi zona, exactamente enfrente de la playa en venta! El apartamento está en …
$201,617
