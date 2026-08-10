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Apartamentos en venta en Germasogeia, Chipre

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1 habitación
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Apartamento 2 habitaciones en Germasogeia, Chipre
Premium Premium
Apartamento 2 habitaciones
Germasogeia, Chipre
Habitaciones 2
Dormitorios 2
Área 85 m²
Piso 4/4
Una rara oportunidad para convertirse en el propietario de un nuevo apartamento ático a solo…
$803,310
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Apartamento 3 habitaciones en Germasogeia, Chipre
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Apartamento 3 habitaciones
Germasogeia, Chipre
Habitaciones 3
Dormitorios 3
Área 116 m²
Piso 17/27
Disfrute de una excelente experiencia de vivir frente al mar en este exclusivo apartamento d…
$2,07M
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Apartamento 3 habitaciones en Germasogeia, Chipre
TOP TOP
Apartamento 3 habitaciones
Germasogeia, Chipre
Habitaciones 3
Dormitorios 3
Área 118 m²
Piso 2
A solo 200 metros de la costa mediterránea se encuentra este elegante ático en Bayview Garde…
$681,947
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Apartamento 2 habitaciones en Germasogeia, Chipre
Apartamento 2 habitaciones
Germasogeia, Chipre
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 116 m²
Piso 3
UN NUEVO LEVEL DE LUXURY LIVING EN LOS HILLOS SUBURBAN DE GERMASOGEIA Este nuevo y sofistica…
$736,079
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Apartamento 2 habitaciones en Germasogeia, Chipre
Apartamento 2 habitaciones
Germasogeia, Chipre
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 145 m²
Piso 5
Elegante apartamento de 2 dormitorios situado en la zona más codiciada de Germasogeia, que o…
$2,13M
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Apartamento 2 habitaciones en Germasogeia, Chipre
Apartamento 2 habitaciones
Germasogeia, Chipre
Habitaciones 2
Dormitorios 2
Área 110 m²
Piso 4/4
Disfruta de la vida costera moderna en la exclusiva zona de Potamos Germasogeia, a solo 600 …
$1,06M
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Apartamento 1 habitacion en Germasogeia, Chipre
Apartamento 1 habitacion
Germasogeia, Chipre
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 2
Área 66 m²
Piso 5
Elegante apartamento de 2 dormitorios situado en la zona más codiciada de Germasogeia, que o…
$1,03M
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Apartamento 2 habitaciones en Germasogeia, Chipre
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Germasogeia, Chipre
Dormitorios 2
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Área 147 m²
Piso 9
Elegante apartamento de 2 dormitorios situado en la zona más codiciada de Germasogeia, que o…
$2,55M
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Apartamento 2 habitaciones en Germasogeia, Chipre
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Germasogeia, Chipre
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Área 128 m²
Piso 7
Elegante apartamento de 2 dormitorios situado en la zona más codiciada de Germasogeia, que o…
$2,36M
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Apartamento 1 habitacion en Germasogeia, Chipre
Apartamento 1 habitacion
Germasogeia, Chipre
Dormitorios 1
Área 93 m²
Piso 93
La elegancia contemporánea y la opulencia espectacular definen la esencia de: espíritu - edi…
$599,000
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Apartamento 2 habitaciones en Germasogeia, Chipre
Apartamento 2 habitaciones
Germasogeia, Chipre
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 210 m²
Piso 10
Elegante apartamento de 2 dormitorios situado en la zona más codiciada de Germasogeia, que o…
$3,69M
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Apartamento 2 habitaciones en Germasogeia, Chipre
Apartamento 2 habitaciones
Germasogeia, Chipre
Dormitorios 2
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Área 206 m²
Piso 10
Elegante apartamento de 2 dormitorios situado en la zona más codiciada de Germasogeia, que o…
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Apartamento 2 habitaciones en Germasogeia, Chipre
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Germasogeia, Chipre
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Área 146 m²
Piso 6
Elegante apartamento de 2 dormitorios situado en la zona más codiciada de Germasogeia, que o…
$2,25M
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Apartamento 1 habitacion en Germasogeia, Chipre
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Germasogeia, Chipre
Dormitorios 1
Área 93 m²
Piso 93
Silencio Apartamentos
$633,558
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Apartamento 2 habitaciones en Germasogeia, Chipre
Apartamento 2 habitaciones
Germasogeia, Chipre
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 146 m²
Piso 8
Elegante apartamento de 2 dormitorios situado en la zona más codiciada de Germasogeia, que o…
$2,48M
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Apartamento 2 habitaciones en Germasogeia, Chipre
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Área 154 m²
Piso 154
Silencio Apartamentos
$944,577
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Apartamento 2 habitaciones en Germasogeia, Chipre
Apartamento 2 habitaciones
Germasogeia, Chipre
Dormitorios 2
Área 148 m²
Piso 148
Silencio Apartamentos
$829,385
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Ático Ático 4 habitaciones en Germasogeia, Chipre
Ático Ático 4 habitaciones
Germasogeia, Chipre
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 234 m²
Piso 3
Apartamento ático de 3+1 dormitorios situado en un complejo cerrado con jardín en la azotea,…
$867,749
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Ático Ático 3 habitaciones en Germasogeia, Chipre
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Germasogeia, Chipre
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Nº de cuartos de baño 2
Área 222 m²
Piso 3
Ático de 3 dormitorios (Flat 301) en la 3a planta de The Blue View en Panorea, Germasogeia, …
$725,712
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Apartamento en Germasogeia, Chipre
Apartamento
Germasogeia, Chipre
Parcela de desarrollo comercial en Germasogeia, Limassol, junto a la autopista. La venta inc…
$1,27M
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Área 148 m²
Piso 10
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$2,65M
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Dormitorios 1
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Área 66 m²
Piso 4
Elegante apartamento de 2 dormitorios situado en la zona más codiciada de Germasogeia, que o…
$990,654
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Apartamento 2 habitaciones en Germasogeia, Chipre
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Germasogeia, Chipre
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Área 150 m²
Piso 7
Elegante apartamento de 2 dormitorios situado en la zona más codiciada de Germasogeia, que o…
$2,42M
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Apartamento 2 habitaciones en Germasogeia, Chipre
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Germasogeia, Chipre
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 92 m²
Descubra este hermoso apartamento de 2 dormitorios en la zona más codiciada de Potamos Germa…
$346,286
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Apartamento 2 habitaciones en Germasogeia, Chipre
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Germasogeia, Chipre
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 128 m²
Piso 10
Elegante apartamento de 2 dormitorios situado en la zona más codiciada de Germasogeia, que o…
$2,59M
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Germasogeia, Chipre
Dormitorios 2
Área 152 m²
Piso 152
Silencio Apartamentos
$852,424
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Germasogeia, Chipre
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 416 m²
Piso 16
Elegante apartamento de 2 dormitorios situado en la zona más codiciada de Germasogeia, que o…
$10,02M
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Germasogeia, Chipre
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Nº de cuartos de baño 2
Área 89 m²
Una residencia de estilo club con sólo 8 apartamentos exclusivos, que ofrecen una sensación …
$645,300
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