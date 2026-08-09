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Apartamentos en venta en Nicosia, Chipre

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Strovolos
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Lakatameia
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Latsia
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1 338 propiedades total found
Apartamento 3 habitaciones en Nicosia, Chipre
Apartamento 3 habitaciones
Nicosia, Chipre
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 101 m²
Ubicado en la prestigiosa zona de Archangelos de Nicosia, este moderno apartamento cuenta co…
$378,161
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Apartamento 3 habitaciones en Strovolos, Chipre
Apartamento 3 habitaciones
Strovolos, Chipre
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 137 m²
El proyecto moderno se encuentra en Strovolos, en un barrio vibrante con fácil acceso a los …
$437,717
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Apartamento 2 habitaciones en Strovolos, Chipre
Apartamento 2 habitaciones
Strovolos, Chipre
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 107 m²
Piso 3/3
Apartamento de 2 dormitorios – Elegancia contemporánea & Confort refinado Descripción genera…
$383,285
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Apartamento 3 habitaciones en Latsia, Chipre
Apartamento 3 habitaciones
Latsia, Chipre
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 122 m²
Un nuevo proyecto residencial en Latsia con fácil acceso a las principales carreteras y serv…
$288,566
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Apartamento 3 habitaciones en Nicosia, Chipre
Apartamento 3 habitaciones
Nicosia, Chipre
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 272 m²
Proyecto de lujo en el corazón de Nicosia. A poca distancia de todas las comodidades, el dis…
$3,45M
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Apartamento 3 habitaciones en Nicosia, Chipre
Apartamento 3 habitaciones
Nicosia, Chipre
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 180 m²
Hermoso ático de 3 dormitorios con jardín privado de techo está situado en el corazón de Eng…
$684,670
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Apartamento 1 habitacion en Strovolos, Chipre
Apartamento 1 habitacion
Strovolos, Chipre
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 50 m²
Este elegante apartamento de un dormitorio ofrece estilo, comodidad y comodidad en un paquet…
$155,991
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Apartamento 2 habitaciones en Nicosia, Chipre
Apartamento 2 habitaciones
Nicosia, Chipre
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 81 m²
En una de las zonas más convenientes de Nicosia, en Engomi, este proyecto se entrega a los m…
$283,621
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Apartamento 3 habitaciones en Lakatameia, Chipre
Apartamento 3 habitaciones
Lakatameia, Chipre
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 95 m²
Un acogedor apartamento de tres habitaciones ahora está disponible para la venta en una ubic…
$256,300
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Apartamento 1 habitacion en Strovolos, Chipre
Apartamento 1 habitacion
Strovolos, Chipre
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 74 m²
Piso 2/3
Diseñados para profesionales modernos, parejas e inversores, estos apartamentos de una habit…
$197,348
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Apartamento 3 habitaciones en Strovolos, Chipre
Apartamento 3 habitaciones
Strovolos, Chipre
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 120 m²
Proyecto moderno situado en Strovolos, Nicosia. Este edificio de tres pisos con seis apartam…
$423,741
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Apartamento 2 habitaciones en Nicosia, Chipre
Apartamento 2 habitaciones
Nicosia, Chipre
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 107 m²
Proyecto moderno situado en uno de los barrios más deseables de Nicosia, entre la vida urban…
$391,790
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Apartamento 2 habitaciones en Nicosia, Chipre
Apartamento 2 habitaciones
Nicosia, Chipre
Habitaciones 2
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 110 m²
Situado en el tercer piso de un moderno complejo residencial, este elegante apartamento de d…
$387,576
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Apartamento 2 habitaciones en Strovolos, Chipre
Apartamento 2 habitaciones
Strovolos, Chipre
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 89 m²
Este proyecto está en una clase propia y es una oportunidad para no perderse, elevando su ho…
$335,618
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Apartamento 2 habitaciones en Lakatameia, Chipre
Apartamento 2 habitaciones
Lakatameia, Chipre
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 107 m²
Un nuevo proyecto se encuentra en la zona de Lakatamia, Nicosia. Este edificio de 2 plantas …
$256,794
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Apartamento 2 habitaciones en Nicosia, Chipre
Apartamento 2 habitaciones
Nicosia, Chipre
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 119 m²
Proyecto moderno situado en una ubicación central en Aglantzia, Nicosia. El proyecto incluye…
$411,492
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Apartamento 2 habitaciones en Strovolos, Chipre
Apartamento 2 habitaciones
Strovolos, Chipre
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 111 m²
Un proyecto moderno en Strovolos area. Una hermosa zona residencial de Nicosia, con fácil ac…
$331,767
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Apartamento 2 habitaciones en Strovolos, Chipre
Apartamento 2 habitaciones
Strovolos, Chipre
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 188 m²
Piso 4/4
Apartamento de dos dormitorios – Confort Contemporáneo en el corazón de Acrópolis Los aparta…
$601,552
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Apartamento 3 habitaciones en Nicosia, Chipre
Apartamento 3 habitaciones
Nicosia, Chipre
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 145 m²
El proyecto moderno se encuentra en una de las zonas más privilegiadas de la zona de Lykavit…
$426,864
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Apartamento 2 habitaciones en Nicosia, Chipre
Apartamento 2 habitaciones
Nicosia, Chipre
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 103 m²
Un nuevo apartamento de 2 dormitorios está disponible para la venta en una primera zona resi…
$289,517
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Apartamento 2 habitaciones en Strovolos, Chipre
Apartamento 2 habitaciones
Strovolos, Chipre
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 92 m²
Situado en la primera planta de un pequeño y exclusivo edificio con sólo ocho apartamentos d…
$333,255
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Apartamento 3 habitaciones en Yeri, Chipre
Apartamento 3 habitaciones
Yeri, Chipre
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 120 m²
Un proyecto moderno está situado cerca de las prestigiosas universidades públicas y privadas…
$330,891
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Apartamento 2 habitaciones en Nicosia, Chipre
Apartamento 2 habitaciones
Nicosia, Chipre
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 95 m²
Hermoso apartamento de dos dormitorios en una gran zona en Agios Andreas. Situado cerca de t…
$312,823
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Habitación 3 habitaciones en Strovolos, Chipre
Habitación 3 habitaciones
Strovolos, Chipre
Habitaciones 3
Área 125 m²
En venta en construcción, una casa adjunta de tres dormitorios en la provincia de Geri - Nic…
$202,966
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Apartamento 2 habitaciones en Lakatameia, Chipre
Apartamento 2 habitaciones
Lakatameia, Chipre
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 106 m²
Proyecto de lujo enclavado en el corazón de la serena zona de Archangelos, Nicosia. Alrededo…
$283,312
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Apartamento 3 habitaciones en Nicosia, Chipre
Apartamento 3 habitaciones
Nicosia, Chipre
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 4
Área 260 m²
Un nuevo complejo consta de villas y apartamentos que cubren las necesidades de mercado de g…
$1,15M
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Apartamento 2 habitaciones en Latsia, Chipre
Apartamento 2 habitaciones
Latsia, Chipre
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 82 m²
Esta hermosa propiedad está situada en una de las zonas más prestigiosas de Latsia, cerca de…
$230,442
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Apartamento 2 habitaciones en Nicosia, Chipre
Apartamento 2 habitaciones
Nicosia, Chipre
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 107 m²
Piso 2
Este elegante apartamento de 2 dormitorios forma parte de un moderno edificio residencial en…
$382,123
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Apartamento 3 habitaciones en Nicosia, Chipre
Apartamento 3 habitaciones
Nicosia, Chipre
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 184 m²
Elegante proyecto se encuentra en City Center, Nicosia. El edificio de 13 pisos consta de ti…
$917,988
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Apartamento 2 habitaciones
Nicosia, Chipre
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 81 m²
En una de las zonas más convenientes de Nicosia, en Engomi, este proyecto se entrega a los m…
$271,803
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Tipos de propiedades en Nicosia

áticos
1 habitación
2 habitaciones
3 habitaciones
4 habitaciones

Parámetros de las propiedades en Nicosia, Chipre

con Jardín
con Terraza
con Vistas al mar
con Piscina
Baratos
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