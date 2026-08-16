Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Chipre
  3. Koinoteta Talas
  4. Residencial
  5. Apartamento

Apartamentos en venta en Koinoteta Talas, Chipre

;
2 habitaciones
20
3 habitaciones
46
4 habitaciones
23
Apartamento Borrar
Eliminar
106 propiedades total found
Apartamento 2 habitaciones en Tala, Chipre
Apartamento 2 habitaciones
Tala, Chipre
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Es un desarrollo elegante que comprende 59 propiedades; espacioso de 1 y 2 dormitorios apart…
$407,229
Dejar una solicitud
Apartamento 2 habitaciones en Tala, Chipre
Apartamento 2 habitaciones
Tala, Chipre
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 62 m²
Ubicado en el pueblo de Tala, este encantador apartamento de 2 dormitorios, 1 - baño ofrece …
$208,110
Dejar una solicitud
Apartamento 2 habitaciones en Tala, Chipre
Apartamento 2 habitaciones
Tala, Chipre
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 73 m²
Atico amplio de 2 dormitorios con panorámico Vistas en Tala Este amplio ático de dos dormito…
$296,435
Dejar una solicitud
Orbis ExchangeOrbis Exchange
Apartamento 4 habitaciones en Tala, Chipre
Apartamento 4 habitaciones
Tala, Chipre
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 310 m²
Como la primera colina en la parte sur oeste de Chipre frente al Mediterráneo, Lofos tiene e…
$1,56M
Dejar una solicitud
Apartamento 3 habitaciones en Tala, Chipre
Apartamento 3 habitaciones
Tala, Chipre
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 180 m²
Un desarrollo de prestigio y elite compuesto por sólo 9, villas de 2 plantas, que ofrecen vi…
$852,718
Dejar una solicitud
Apartamento 2 habitaciones en Tala, Chipre
Apartamento 2 habitaciones
Tala, Chipre
Dormitorios 2
Es un desarrollo elegante que comprende 59 propiedades; espacioso de 1 y 2 dormitorios apart…
$428,053
Dejar una solicitud
TekceTekce
Apartamento 3 habitaciones en Tala, Chipre
Apartamento 3 habitaciones
Tala, Chipre
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 180 m²
Un desarrollo de prestigio y elite compuesto por sólo 9, villas de 2 plantas, que ofrecen vi…
$852,718
Dejar una solicitud
Apartamento 4 habitaciones en Tala, Chipre
Apartamento 4 habitaciones
Tala, Chipre
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 2
Área 198 m²
Esta es una villa de 4 dormitorios de alta gama diseñada para aquellos que buscan lujo, priv…
$1,49M
Dejar una solicitud
Apartamento 4 habitaciones en Tala, Chipre
Apartamento 4 habitaciones
Tala, Chipre
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 366 m²
Esta zona es considerada como el suburbio más elite de Pafos y tiene uno de los mejores clim…
$2,48M
Dejar una solicitud
Apartamento 4 habitaciones en Kamares, Chipre
Apartamento 4 habitaciones
Kamares, Chipre
Habitaciones 4
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 2
Área 224 m²
Situado en la prestigiosa zona de Melisovuno, en el pintoresco pueblo de Tala, repartido en …
$871,412
Dejar una solicitud
Apartamento 4 habitaciones en Tala, Chipre
Apartamento 4 habitaciones
Tala, Chipre
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 200 m²
Un magnífico bungalow diseñado por arquitecto con impresionante ubicación orientada al oeste…
$1,04M
Dejar una solicitud
Apartamento 3 habitaciones en Tala, Chipre
Apartamento 3 habitaciones
Tala, Chipre
Habitaciones 3
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 133 m²
Situado en una colina en la tranquila zona de Tremitusa, este nuevo proyecto residencial ofr…
$422,749
Dejar una solicitud
Apartamento 3 habitaciones en Tala, Chipre
Apartamento 3 habitaciones
Tala, Chipre
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 180 m²
Un desarrollo de prestigio y elite compuesto por sólo 9, villas de 2 plantas, que ofrecen vi…
$864,241
Dejar una solicitud
Apartamento 2 habitaciones en Tala, Chipre
Apartamento 2 habitaciones
Tala, Chipre
Dormitorios 2
Área 68 m²
Apartamento de 2 dormitorios en Tala, es un apartamento único situado en el pueblo de Tala. …
$174,900
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
International Property Alerts
Idiomas hablados
English
Apartamento en Tala, Chipre
Apartamento
Tala, Chipre
Disponible para la venta tierra idential con vistas sin obstáculos del mar Mediterráneo - Ex…
$880,278
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
VIDI GROUP
Idiomas hablados
English, Русский
Apartamento 4 habitaciones en Tala, Chipre
Apartamento 4 habitaciones
Tala, Chipre
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 148 m²
Piso 2
Este es un complejo residencial elegante, que consta de 59 objetos inmobiliarios: amplios ap…
$594,831
Dejar una solicitud
Apartamento 4 habitaciones en Tala, Chipre
Apartamento 4 habitaciones
Tala, Chipre
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 5
Área 412 m²
Ubicado en el corazón de Tala, uno de los barrios más buscados y de rápido crecimiento de Pa…
$2,13M
Dejar una solicitud
Apartamento 3 habitaciones en Tala, Chipre
Apartamento 3 habitaciones
Tala, Chipre
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 148 m²
Un proyecto exclusivo y único que consta de cuatro bungalows y seis casas de 2 plantas. El …
$979,474
Dejar una solicitud
Apartamento 3 habitaciones en Tala, Chipre
Apartamento 3 habitaciones
Tala, Chipre
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 178 m²
Descubre un lujoso Vida mediterránea en una zona residencial tranquila y segura con modernas…
$1,53M
Dejar una solicitud
Apartamento 3 habitaciones en Tala, Chipre
Apartamento 3 habitaciones
Tala, Chipre
Habitaciones 3
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 166 m²
Situado en una colina en la tranquila zona de Tremitusa, este nuevo proyecto residencial ofr…
$468,452
Dejar una solicitud
Apartamento 3 habitaciones en Tala, Chipre
Apartamento 3 habitaciones
Tala, Chipre
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 148 m²
Un proyecto exclusivo y único que consta de cuatro bungalows y seis casas de 2 plantas. El …
$979,474
Dejar una solicitud
Apartamento 2 habitaciones en Tala, Chipre
Apartamento 2 habitaciones
Tala, Chipre
Dormitorios 2
Área 107 m²
Este proyecto se encuentra en una posición elevada a pocos minutos a pie del pintoresco pueb…
$415,977
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
International Property Alerts
Idiomas hablados
English
Apartamento 3 habitaciones en Tala, Chipre
Apartamento 3 habitaciones
Tala, Chipre
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 180 m²
Un desarrollo de prestigio y elite compuesto por sólo 9, villas de 2 plantas, que ofrecen vi…
$864,241
Dejar una solicitud
Apartamento 4 habitaciones en Tala, Chipre
Apartamento 4 habitaciones
Tala, Chipre
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 2
Área 198 m²
Esta es una villa de 4 dormitorios de alta gama diseñada para aquellos que buscan lujo, priv…
$1,49M
Dejar una solicitud
Apartamento 3 habitaciones en Tala, Chipre
Apartamento 3 habitaciones
Tala, Chipre
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 125 m²
Ubicado en una pintoresca colina sobre el pintoresco pueblo de Tala cerca de Paphos en Chipr…
$965,646
Dejar una solicitud
Apartamento 3 habitaciones en Tala, Chipre
Apartamento 3 habitaciones
Tala, Chipre
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 250 m²
Ubicado en la atractiva y pintoresca zona de Tala, y ofreciendo vistas panorámicas a la cost…
$1,01M
Dejar una solicitud
Apartamento 3 habitaciones en Tala, Chipre
Apartamento 3 habitaciones
Tala, Chipre
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 4
Área 210 m²
Un proyecto exclusivo y único que consta de cuatro bungalows y seis casas de 2 plantas. El …
$990,997
Dejar una solicitud
Apartamento 3 habitaciones en Tala, Chipre
Apartamento 3 habitaciones
Tala, Chipre
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 4
Área 210 m²
Un proyecto exclusivo y único que consta de cuatro bungalows y seis casas de 2 plantas. El …
$1,01M
Dejar una solicitud
Apartamento 3 habitaciones en Tala, Chipre
Apartamento 3 habitaciones
Tala, Chipre
Habitaciones 3
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 244 m²
Situado en las elevaciones de Tala, este proyecto de cámara de villas modernas ofrece alguna…
$989,477
Dejar una solicitud
Apartamento 3 habitaciones en Tala, Chipre
Apartamento 3 habitaciones
Tala, Chipre
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 125 m²
Ubicado en una pintoresca colina sobre el pintoresco pueblo de Tala cerca de Paphos en Chipr…
$965,646
Dejar una solicitud

Parámetros de las propiedades en Koinoteta Talas, Chipre

con Garaje
con Jardín
con Terraza
con Vista a la montaña
con Vistas al mar
Baratos
De lujo
Realting.com
Ir