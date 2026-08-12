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Apartamentos en la montaña en venta en Chipre

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Limasol
9
Pafos
2322
Larnaca
1527
Peyia
360
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231 propiedad total found
Apartamento en Lemona, Chipre
Apartamento
Lemona, Chipre
Esta tierra agrícola en Lemona, Paphos, Chipre abarca 7,024 metros cuadrados y cae dentro de…
$46,093
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Apartamento en Kapileio, Chipre
Apartamento
Kapileio, Chipre
Terreno de 1702m2 situado en el pueblo de Kapileio en Limassol. La tierra está en la zona P1…
$97,947
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Apartamento en Meladeia, Chipre
Apartamento
Meladeia, Chipre
Tierra 1: A 13,044 m2 tierra agrícola en Zona G3 con un factor de construcción del 10% y un …
$241,988
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DD CO DEDD CO DE
Apartamento 2 habitaciones en Germasogeia, Chipre
Apartamento 2 habitaciones
Germasogeia, Chipre
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 142 m²
Descubre tu nuevo hogar en el corazón de Limassol Lujo • Confort • Potencial de inversión B…
$949,914
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Apartamento 2 habitaciones en Germasogeia, Chipre
Apartamento 2 habitaciones
Germasogeia, Chipre
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 119 m²
Situado a pocos pasos del mar y rodeado de comodidades de la ciudad, este apartamento de 2+1…
$791,595
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Apartamento 3 habitaciones en Germasogeia, Chipre
Apartamento 3 habitaciones
Germasogeia, Chipre
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 151 m²
Este excepcional ático de 3+1 dormitorios es una verdadera joya dentro de una boutique, comp…
$1,67M
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Apartamento 3 habitaciones en Germasogeia, Chipre
Apartamento 3 habitaciones
Germasogeia, Chipre
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 148 m²
Residencia de Firma en el Corazón de Limassol Descubre un estilo de vida exclusivo en este …
$1,47M
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Apartamento en Melini, Chipre
Apartamento
Melini, Chipre
Terrenos agrícolas en la localidad de Melini en Larnaca en la zona G3, con un porcentaje de …
$56,464
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Apartamento 1 habitacion en Germasogeia, Chipre
Apartamento 1 habitacion
Germasogeia, Chipre
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 69 m²
Situado en una de las zonas más deseadas de Limassol — Potamos Germasogeia & Dasoudi Beach —…
$556,681
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Apartamento 3 habitaciones en Kouklia, Chipre
Apartamento 3 habitaciones
Kouklia, Chipre
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 255 m²
En venta es un impresionante bungalow independiente situado en la zona deseable de Secret Va…
$1,97M
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Apartamento 3 habitaciones en Germasogeia, Chipre
Apartamento 3 habitaciones
Germasogeia, Chipre
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 136 m²
Amplia, elegante e idealmente situado Este hermoso apartamento de 3 dormitorios ofrece espa…
$1,03M
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Apartamento en Mandria, Chipre
Apartamento
Mandria, Chipre
Terrenos agrícolas & protegidos en el pueblo de Mandria de Limassol. La tierra es de 4683 m2…
$63,378
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Apartamento en Lasa, Chipre
Apartamento
Lasa, Chipre
Una gran parcela de tierra en el pueblo de Lasa, distrito de Paphos Hay olivos plantados en…
$63,378
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Apartamento 5 habitaciones en Limasol, Chipre
Apartamento 5 habitaciones
Limasol, Chipre
Habitaciones 5
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 120 m²
Piso 3/3
Descubre Piso contemporal en Zakaki Area en la mayoría de la ubicación Conveniente. El nuevo…
Precio en demanda
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Apartamento 3 habitaciones en Germasogeia, Chipre
Apartamento 3 habitaciones
Germasogeia, Chipre
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 144 m²
Una residencia de firmas cerca de la playa de Dasoudi – Donde el lujo se encuentra estilo de…
$1,61M
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Apartamento 6 habitaciones en Agios Tychonas, Chipre
Apartamento 6 habitaciones
Agios Tychonas, Chipre
Dormitorios 6
Nº de cuartos de baño 6
Área 775 m²
Un nuevo proyecto de dos lujosas villas, situado en la prestigiosa zona de Agios Tychonas de…
$3,86M
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Apartamento 3 habitaciones en Prodromos, Chipre
Apartamento 3 habitaciones
Prodromos, Chipre
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 298 m²
Introduciendo una hermosa villa de 3 dormitorios en el exclusivo Berengaria Hotel Developmen…
$3,88M
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Apartamento en Ineia, Chipre
Apartamento
Ineia, Chipre
Gran terreno residencial en Ineia Venta es la parte 1/2 del campo que corresponde a un área…
$207,418
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Apartamento en Stroumpi, Chipre
Apartamento
Stroumpi, Chipre
An agricultural land in Stroumpi village, Paphos district La propiedad se une a una carrete…
$69,139
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Apartamento 2 habitaciones en Demos Agiou Athanasiou, Chipre
Apartamento 2 habitaciones
Demos Agiou Athanasiou, Chipre
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 141 m²
Presentando una rara oportunidad de poseer un lujoso ático de 2 dormitorios, idealmente situ…
$554,209
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Apartamento 2 habitaciones en Limassol District, Chipre
Apartamento 2 habitaciones
Limassol District, Chipre
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 121 m²
Vida de lujo moderno en el corazón de Limassol Situado en la zona más codiciada de Mesa Geit…
$579,886
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Apartamento en Stroumpi, Chipre
Apartamento
Stroumpi, Chipre
An agricultural land in Stroumpi village, Paphos district La propiedad se une a una carrete…
$115,232
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Apartamento 2 habitaciones en Agios Tychonas, Chipre
Apartamento 2 habitaciones
Agios Tychonas, Chipre
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 101 m²
Venta: Amplio apartamento de 2 dormitorios en construcción en Agios Tychon, que ofrece un es…
$749,009
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Apartamento 4 habitaciones en Palodeia, Chipre
Apartamento 4 habitaciones
Palodeia, Chipre
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 270 m²
Villa de lujo en venta en Limassol. La propiedad está en 4 plantas en total, la planta baja …
$1,84M
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Apartamento 3 habitaciones en Prodromos, Chipre
Apartamento 3 habitaciones
Prodromos, Chipre
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 291 m²
Introduciendo una magnífica villa de 3 dormitorios en el exclusivo Berengaria Hotel Developm…
$3,84M
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Apartamento en Anogyra, Chipre
Apartamento
Anogyra, Chipre
Venta: Este amplio campo cubre una superficie total de 3.531 metros cuadrados y se encuentra…
$318,414
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Apartamento 2 habitaciones en Kissonerga, Chipre
Apartamento 2 habitaciones
Kissonerga, Chipre
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 3
Área 113 m²
Venta: Si desea despertar el desayuno en "Paradise" y con vistas al mar Mediterráneo, esta …
$823,910
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Apartamento 2 habitaciones en Pafos, Chipre
Apartamento 2 habitaciones
Pafos, Chipre
Habitaciones 2
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 80 m²
Piso 2/4
NUEVO DESARROLLO DE LUJO – TORRE KINGS SEA VIEW Kings Sea View Tower es un exclusivo proy…
$694,328
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Apartamento 2 habitaciones en Germasogeia, Chipre
Apartamento 2 habitaciones
Germasogeia, Chipre
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 92 m²
Este hermoso apartamento de 2 dormitorios forma parte de un exclusivo complejo residencial c…
$724,749
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Apartamento en Letymbou, Chipre
Apartamento
Letymbou, Chipre
Una gran parcela de tierra en el pueblo de Kourdaka, distrito de Paphos Tamaño: 30101m2 Ha…
$69,139
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