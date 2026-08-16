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Apartamentos en venta en Oroklini, Chipre

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áticos
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1 habitación
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3 habitaciones
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201 propiedad total found
Apartamento 2 habitaciones en Oroklini, Chipre
Apartamento 2 habitaciones
Oroklini, Chipre
Habitaciones 2
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 80 m²
Situado en el tranquilo y pintoresco distrito de Oroklini de Larnaca, este moderno complejo …
$240,383
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Apartamento 1 habitacion en Oroklini, Chipre
Apartamento 1 habitacion
Oroklini, Chipre
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Piso 1/3
Situado en el tranquilo pueblo de Oroklini, esta comunidad privada cerrada ofrece una mezcla…
$180,028
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Apartamento 2 habitaciones en Oroklini, Chipre
Apartamento 2 habitaciones
Oroklini, Chipre
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 111 m²
Nuevo edificio de dos pisos en la hermosa Oroklini, Larnaca. Ofrece modernos apartamentos de…
$386,295
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It Is RealtyIt Is Realty
Apartamento 3 habitaciones en Oroklini, Chipre
Apartamento 3 habitaciones
Oroklini, Chipre
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 155 m²
Piso 2
Ático de 3 dormitorios Apartamentos " Espacios vivos Este próximo ático de 2 dormitorios oc…
$384,370
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Apartamento 1 habitacion en Oroklini, Chipre
Apartamento 1 habitacion
Oroklini, Chipre
Dormitorios 1
Área 76 m²
Comfort Redefinido Entra en un hermoso apartamento donde la elegancia atemporal se encuentra…
$222,170
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Apartamento 3 habitaciones en Oroklini, Chipre
Apartamento 3 habitaciones
Oroklini, Chipre
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 124 m²
Proyecto moderno en la zona Oroklini Hills, Larnaca. Idealmente situado en una zona que puen…
$299,982
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TekceTekce
Apartamento 2 habitaciones en Oroklini, Chipre
Apartamento 2 habitaciones
Oroklini, Chipre
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 80 m²
Un nuevo desarrollo situado en una zona tranquila en Oroklini. Está muy cerca de las tiendas…
$239,763
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Apartamento 3 habitaciones en Oroklini, Chipre
Apartamento 3 habitaciones
Oroklini, Chipre
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Piso 2/2
Apartamento de 3 dormitorios Las residencias de tres dormitorios representan el pináculo de …
$281,886
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Apartamento 1 habitacion en Oroklini, Chipre
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Oroklini, Chipre
Dormitorios 1
Área 51 m²
Este moderno desarrollo residencial se encuentra en Oroklini, Larnaca, a solo 2 kilómetros d…
$165,446
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Apartamento 2 habitaciones en Oroklini, Chipre
Apartamento 2 habitaciones
Oroklini, Chipre
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 197 m²
Piso 2/2
Apartamento de 2 dormitorios – Oroklini, Larnaca Este amplio apartamento de 2 dormitorios o…
$290,102
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Apartamento 3 habitaciones en Oroklini, Chipre
Apartamento 3 habitaciones
Oroklini, Chipre
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 100 m²
Descubre estos espaciosos y modernos Ático, situados a solo 500 metros de la playa Radisson.…
$342,709
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Apartamento 2 habitaciones en Oroklini, Chipre
Apartamento 2 habitaciones
Oroklini, Chipre
Habitaciones 2
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 98 m²
Situado en la pintoresca y acogedora zona de Oroklini en Larnaca, este elegante complejo res…
$277,667
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Apartamento 1 habitacion en Oroklini, Chipre
Apartamento 1 habitacion
Oroklini, Chipre
Dormitorios 1
Área 56 m²
Este moderno desarrollo residencial en Oroklini ofrece una selección de apartamentos de 1 y …
$171,354
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Apartamento 3 habitaciones en Oroklini, Chipre
Apartamento 3 habitaciones
Oroklini, Chipre
Dormitorios 3
Área 144 m²
Un impresionante complejo residencial de Infinity se encuentra en una de las zonas residenci…
$389,979
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Ático Ático 3 habitaciones en Oroklini, Chipre
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Oroklini, Chipre
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Área 120 m²
Un impresionante complejo residencial de Infinity se encuentra en una de las zonas residenci…
$342,709
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Apartamento 1 habitacion en Oroklini, Chipre
Apartamento 1 habitacion
Oroklini, Chipre
Dormitorios 1
Área 56 m²
Este moderno complejo residencial está situado en la zona de Oroklini de Larnaca, Chipre, ce…
$165,713
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Ático Ático 2 habitaciones en Oroklini, Chipre
Ático Ático 2 habitaciones
Oroklini, Chipre
Dormitorios 2
Área 149 m²
Este moderno desarrollo residencial en Oroklini, Larnaca, cuenta con una gama de apartamento…
$342,709
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Apartamento 2 habitaciones en Oroklini, Chipre
Apartamento 2 habitaciones
Oroklini, Chipre
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Nº de cuartos de baño 2
Área 93 m²
Un nuevo desarrollo situado en una zona tranquila en Oroklini. Está muy cerca de las tiendas…
$284,411
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Apartamento 2 habitaciones en Oroklini, Chipre
Apartamento 2 habitaciones
Oroklini, Chipre
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 90 m²
Piso 2
Apartamento de 1 dormitorio en venta – Larnaca, Chipre:- En construcción – Entrega a finales…
$206,944
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Apartamento 1 habitacion en Oroklini, Chipre
Apartamento 1 habitacion
Oroklini, Chipre
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 58 m²
Este acogedor apartamento de un dormitorio en Oroklini ofrece una estancia confortable con u…
$230,442
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Apartamento 1 habitacion en Oroklini, Chipre
Apartamento 1 habitacion
Oroklini, Chipre
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Piso 2
Oroklini Living presenta un hermoso apartamento de 1+1 en uno de los destinos residenciales …
$177,324
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Apartamento 2 habitaciones en Oroklini, Chipre
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Oroklini, Chipre
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Área 97 m²
Nuevo edificio de dos pisos en la hermosa Oroklini, Larnaca. Ofrece modernos apartamentos de…
$277,409
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Oroklini, Chipre
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 118 m²
Proyecto moderno en la zona Oroklini Hills, Larnaca. Idealmente situado en una zona que puen…
$299,313
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Apartamento 3 habitaciones en Oroklini, Chipre
Apartamento 3 habitaciones
Oroklini, Chipre
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 132 m²
Proyecto moderno en la zona Oroklini Hills, Larnaca. Idealmente situado en una zona que puen…
$310,825
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Apartamento 3 habitaciones
Oroklini, Chipre
Habitaciones 3
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Situado en la zona de desarrollo dinámico de Oroklini en Larnaca, este moderno complejo cerr…
$763,583
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Apartamento 2 habitaciones en Oroklini, Chipre
Apartamento 2 habitaciones
Oroklini, Chipre
Habitaciones 2
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 91 m²
Presentamos un proyecto residencial moderno situado en una zona tranquila de Oroklini en Lar…
$263,767
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Apartamento 3 habitaciones en Oroklini, Chipre
Apartamento 3 habitaciones
Oroklini, Chipre
Habitaciones 3
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Situado en el pintoresco distrito de Oroklini de Larnaca, este encantador complejo transmite…
$341,299
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Oroklini, Chipre
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Nº de cuartos de baño 1
Área 52 m²
Este moderno ático de 1 dormitorio en la tranquila zona de Oroklini ofrece un ambiente de vi…
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Nº de cuartos de baño 3
Área 82 m²
Entra en un mundo de sofisticación y confort con este exquisito piso en un prestigioso compl…
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Ático Ático 1 habitacion en Oroklini, Chipre
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Área 104 m²
Piso 2/3
Experimenta tranquila colina viviendo en este exclusivo ático de 1 dormitorio situado en Oro…
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