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Apartamentos en venta en Yeroskipou, Chipre

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14
1 habitación
153
2 habitaciones
308
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686 propiedades total found
Apartamento 2 habitaciones en Yeroskipou, Chipre
Apartamento 2 habitaciones
Yeroskipou, Chipre
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 124 m²
Experiencia contemporánea Mediterránea viviendo en una de las zonas residenciales más deseab…
$449,018
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Apartamento en Yeroskipou, Chipre
Apartamento
Yeroskipou, Chipre
Nº de cuartos de baño 1
Área 55 m²
Apartamento de lujo en el tercer piso – Geroskipou, Paphos Experiencia contemporánea Medite…
$229,703
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Apartamento 2 habitaciones en Yeroskipou, Chipre
Apartamento 2 habitaciones
Yeroskipou, Chipre
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 124 m²
Experiencia contemporánea Mediterránea viviendo en una de las zonas residenciales más deseab…
$444,401
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LDV InvestLDV Invest
Apartamento 1 habitacion en Yeroskipou, Chipre
Apartamento 1 habitacion
Yeroskipou, Chipre
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 79 m²
Apartamento de lujo de 1 dormitorio en la 3a planta en la cuadra C, en Geroskipou, Paphos E…
$337,052
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Apartamento 2 habitaciones en Yeroskipou, Chipre
Apartamento 2 habitaciones
Yeroskipou, Chipre
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 124 m²
Experiencia contemporánea Mediterránea viviendo en una de las zonas residenciales más deseab…
$449,018
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Apartamento en Yeroskipou, Chipre
Apartamento
Yeroskipou, Chipre
Nº de cuartos de baño 1
Área 55 m²
Apartamento de lujo en el tercer piso – Geroskipou, Paphos Experiencia contemporánea Medite…
$229,703
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Apartamento 2 habitaciones en Yeroskipou, Chipre
Apartamento 2 habitaciones
Yeroskipou, Chipre
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 124 m²
Experiencia contemporánea Mediterránea viviendo en una de las zonas residenciales más deseab…
$444,401
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Apartamento en Yeroskipou, Chipre
Apartamento
Yeroskipou, Chipre
Nº de cuartos de baño 1
Área 53 m²
Apartamento de lujo en el tercer piso – Geroskipou, Paphos Experiencia contemporánea Medite…
$226,240
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Apartamento 1 habitacion en Yeroskipou, Chipre
Apartamento 1 habitacion
Yeroskipou, Chipre
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 79 m²
Apartamento de lujo de 1 dormitorio en la 3a planta en la cuadra C, en Geroskipou, Paphos E…
$337,052
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Apartamento en Yeroskipou, Chipre
Apartamento
Yeroskipou, Chipre
Nº de cuartos de baño 1
Área 53 m²
Apartamento de lujo en el tercer piso – Geroskipou, Paphos Experiencia contemporánea Medite…
$226,240
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Apartamento 3 habitaciones en Yeroskipou, Chipre
Apartamento 3 habitaciones
Yeroskipou, Chipre
Habitaciones 3
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 150 m²
En el pintoresco corazón de Geroskipou es una colección exclusiva de 19 villas con tres dorm…
$626,183
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Apartamento 4 habitaciones en Yeroskipou, Chipre
Apartamento 4 habitaciones
Yeroskipou, Chipre
Habitaciones 4
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 207 m²
Situado en el corazón de la zona turística, a pocos minutos a pie del mar, el proyecto es un…
$921,846
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Apartamento 1 habitación en Yeroskipou, Chipre
Apartamento 1 habitación
Yeroskipou, Chipre
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 63 m²
Situado en el pintoresco suburbio de Paphos, este pueblo de jubilación es un concepto verdad…
$266,957
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Apartamento 2 habitaciones en Yeroskipou, Chipre
Apartamento 2 habitaciones
Yeroskipou, Chipre
Habitaciones 2
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 101 m²
Este moderno proyecto residencial en el corazón de Geroskipou presenta una colección limitad…
$451,828
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Apartamento 2 habitaciones en Yeroskipou, Chipre
Apartamento 2 habitaciones
Yeroskipou, Chipre
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 84 m²
Situado en una prestigiosa zona de Paphos, este elegante apartamento de 2 dormitorios ofrece…
$426,711
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Apartamento 2 habitaciones en Yeroskipou, Chipre
Apartamento 2 habitaciones
Yeroskipou, Chipre
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 103 m²
Este desarrollo pensado cuenta con tres elegantes edificios con tan solo 57 apartamentos en …
$409,922
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Apartamento 3 habitaciones en Yeroskipou, Chipre
Apartamento 3 habitaciones
Yeroskipou, Chipre
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 161 m²
Elegancia moderna en Yeroskipou. Enclavado en la zona serena y vibrante de Yeroskipou, Este…
$441,797
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Apartamento 2 habitaciones en Yeroskipou, Chipre
Apartamento 2 habitaciones
Yeroskipou, Chipre
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 103 m²
Este desarrollo pensado cuenta con tres elegantes edificios con tan solo 57 apartamentos en …
$409,922
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Apartamento 2 habitaciones en Yeroskipou, Chipre
Apartamento 2 habitaciones
Yeroskipou, Chipre
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 80 m²
Piso 2/3
Venta: apartamento moderno en construcción en la prestigiosa zona de Geroskipu. Este elegant…
$330,091
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Apartamento 4 habitaciones en Yeroskipou, Chipre
Apartamento 4 habitaciones
Yeroskipou, Chipre
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 164 m²
Sumérgete en el lujo y la tranquilidad de esta propiedad, donde los atardeceres ardientes y …
$1,61M
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Apartamento 1 habitacion en Yeroskipou, Chipre
Apartamento 1 habitacion
Yeroskipou, Chipre
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 54 m²
Piso 1/2
Este moderno apartamento de una habitación ofrece 54 metros cuadrados de espacio interior re…
$332,231
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Apartamento en Yeroskipou, Chipre
Apartamento
Yeroskipou, Chipre
Descubra Adonidos Jardines en Geroskipou, PaphosVenta apartamentos lujosos y asequibles cerc…
$300,519
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Apartamento 2 habitaciones en Yeroskipou, Chipre
Apartamento 2 habitaciones
Yeroskipou, Chipre
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 88 m²
La Bella — Modern Two-Bedroom Apartment in Geroskipou, Paphos La Bella offers spacious an…
$357,915
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Apartamento 1 habitacion en Yeroskipou, Chipre
Apartamento 1 habitacion
Yeroskipou, Chipre
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 62 m²
Este desarrollo pensado cuenta con tres elegantes edificios con tan solo 57 apartamentos en …
$263,614
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Apartamento 3 habitaciones en Yeroskipou, Chipre
Apartamento 3 habitaciones
Yeroskipou, Chipre
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 105 m²
Un diseño de apartamento prometedor cada día lleno de elegancia, comodidad y vistas impresio…
$518,545
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Apartamento 3 habitaciones en Yeroskipou, Chipre
Apartamento 3 habitaciones
Yeroskipou, Chipre
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 158 m²
Lujosa residencia frente a la playa a sólo 20 metros de la costa, junto a una hermosa playa …
$1,24M
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Apartamento 2 habitaciones en Yeroskipou, Chipre
Apartamento 2 habitaciones
Yeroskipou, Chipre
Habitaciones 2
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 109 m²
Este lujoso apartamento doble se encuentra en un exclusivo complejo cerrado en la zona turís…
$514,154
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Apartamento 3 habitaciones en Yeroskipou, Chipre
Apartamento 3 habitaciones
Yeroskipou, Chipre
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 138 m²
Este desarrollo pensado cuenta con tres elegantes edificios con tan solo 57 apartamentos en …
$561,142
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Apartamento 3 habitaciones en Yeroskipou, Chipre
Apartamento 3 habitaciones
Yeroskipou, Chipre
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 198 m²
Impresionante chalet independiente de 3 dormitorios situado en la encantadora zona de Gerosk…
$530,068
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Apartamento 3 habitaciones en Yeroskipou, Chipre
Apartamento 3 habitaciones
Yeroskipou, Chipre
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 178 m²
Un magnífico edificio que consta de 7 villas totalmente separadas. Las residencias están ro…
$558,876
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