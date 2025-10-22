Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
Apartamentos en venta en Tremithousa, Chipre

3 habitaciones
3
4 propiedades total found
Apartamento 5 habitaciones en Tremithousa, Chipre
Apartamento 5 habitaciones
Tremithousa, Chipre
Habitaciones 5
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 4
Área 303 m²
$2,08M
Apartamento 3 habitaciones en Tremithousa, Chipre
Apartamento 3 habitaciones
Tremithousa, Chipre
Habitaciones 3
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 4
Área 268 m²
$988,483
Apartamento 3 habitaciones en Tremithousa, Chipre
Apartamento 3 habitaciones
Tremithousa, Chipre
Habitaciones 3
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 4
Área 268 m²
$994,263
Apartamento 4 habitaciones en Tremithousa, Chipre
Apartamento 4 habitaciones
Tremithousa, Chipre
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Área 159 m²
Número de plantas 2
Complejo residencial – Tremithousa, Pafos, Chipre
$1,01M
Parámetros de las propiedades en Tremithousa, Chipre

con Jardín
con Terraza
con Vistas al mar
Baratos
De lujo
