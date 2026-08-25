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Apartamentos en venta en Tsada, Chipre

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75 propiedades total found
Apartamento 3 habitaciones en Tsada, Chipre
Apartamento 3 habitaciones
Tsada, Chipre
Habitaciones 3
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 4
Área 241 m²
El exclusivo pueblo de la casa está situado en el prestigioso suburbio de Paphos, cerca del …
$2,59M
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Apartamento 4 habitaciones en Tsada, Chipre
Apartamento 4 habitaciones
Tsada, Chipre
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 310 m²
Disfrute de la lujosa ladera que vive en Paphos con impresionantes vistas panorámicas del Me…
$2,29M
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Apartamento 3 habitaciones en Tsada, Chipre
Apartamento 3 habitaciones
Tsada, Chipre
Habitaciones 3
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 155 m²
El exclusivo pueblo de la casa está situado en el prestigioso suburbio de Paphos, cerca del …
$1,64M
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Orbis ExchangeOrbis Exchange
Apartamento 3 habitaciones en Tsada, Chipre
Apartamento 3 habitaciones
Tsada, Chipre
Habitaciones 3
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 161 m²
Situado en el punto más alto del prestigioso complejo turístico sobre Paphos, este nuevo tri…
$1,39M
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Apartamento 3 habitaciones en Tsada, Chipre
Apartamento 3 habitaciones
Tsada, Chipre
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Esta Residencia está diseñada para ser emocional respuesta al entorno extraordinario. Dentro…
$2,29M
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Agencia
VIDI GROUP
Idiomas hablados
English, Русский
Apartamento 2 habitaciones en Tsada, Chipre
Apartamento 2 habitaciones
Tsada, Chipre
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 92 m²
Nombrado después y situado en el punto más alto del resort, la tranquilidad que usted siente…
$841 326
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International Property AlertsInternational Property Alerts
Apartamento 4 habitaciones en Tsada, Chipre
Apartamento 4 habitaciones
Tsada, Chipre
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 386 m²
Experiencia Vida de lujo con vistas panorámicas al mar y al campo Ubicado cerca de un puebl…
$3,11M
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Apartamento en Tsada, Chipre
Apartamento
Tsada, Chipre
Superficie residencial 4014 metros cuadrados en la aldea de Tsada. Posibilidades de construi…
$172 848
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Apartamento en Tsada, Chipre
Apartamento
Tsada, Chipre
Un campo privilegiado en el pueblo de Tsada situado en la cima de la colina. El campo tiene …
$518 545
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Apartamento 3 habitaciones en Tsada, Chipre
Apartamento 3 habitaciones
Tsada, Chipre
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 168 m²
Accedido a través de un patio privado sombreado, las villas cuentan con paredes de cristal a…
$1,41M
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Apartamento en Tsada, Chipre
Apartamento
Tsada, Chipre
Este excepcional pedazo de tierra agrícola está enclavado en Tsada, a un tiro de piedra del …
$241 988
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Apartamento 3 habitaciones en Tsada, Chipre
Apartamento 3 habitaciones
Tsada, Chipre
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 155 m²
Descubra su casa perfecta en el encantador pueblo de Tsada con estas dos impresionantes vill…
$575 498
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Apartamento 3 habitaciones en Tsada, Chipre
Apartamento 3 habitaciones
Tsada, Chipre
Habitaciones 3
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 184 m²
Situado en el acogedor pueblo de Vicla, esta villa reformada de tres dormitorios combina con…
$471 540
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Apartamento 5 habitaciones en Tsada, Chipre
Apartamento 5 habitaciones
Tsada, Chipre
Habitaciones 5
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 5
Área 389 m²
Esta magnífica villa de cinco dormitorios se eleva por encima de la costa, ofreciendo una co…
$2,23M
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Apartamento 3 habitaciones en Tsada, Chipre
Apartamento 3 habitaciones
Tsada, Chipre
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 155 m²
Descubra su casa perfecta en el encantador pueblo de Tsada con estas dos impresionantes vill…
$570 100
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Apartamento 4 habitaciones en Tsada, Chipre
Apartamento 4 habitaciones
Tsada, Chipre
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 266 m²
Venta: una impresionante villa independiente en la encantadora zona de Tsada. Esta exquisita…
$3,00M
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Apartamento 2 habitaciones en Tsada, Chipre
Apartamento 2 habitaciones
Tsada, Chipre
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 118 m²
Piso 2/2
Esta exquisita residencia de un solo nivel captura el encanto atemporal de vivir, mezclando …
$879 660
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English, Русский
Apartamento 2 habitaciones en Tsada, Chipre
Apartamento 2 habitaciones
Tsada, Chipre
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
BENEFICIOS DE INVERSIONES Ezousa Las suites son más que una inversión segura y segura, es un…
$972 256
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English, Русский
Apartamento en Tsada, Chipre
Apartamento
Tsada, Chipre
Terrenos agrícolas en venta en pueblo de Tsada, distrito de Paphos. La tierra es ideal para…
$92 186
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Apartamento 3 habitaciones en Tsada, Chipre
Apartamento 3 habitaciones
Tsada, Chipre
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 168 m²
Accedido a través de un patio privado sombreado, las villas cuentan con paredes de cristal a…
$1,41M
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Apartamento en Tsada, Chipre
Apartamento
Tsada, Chipre
Tierra de uso mixto en la comunidad de Tsada, en el distrito de Paphos. Está situado a sólo …
$92 186
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Apartamento 5 habitaciones en Tsada, Chipre
Apartamento 5 habitaciones
Tsada, Chipre
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 4
Área 297 m²
Descubre el encanto de Tsada Village Living Situado en las colinas pintorescas sobre Paphos…
$2,50M
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Apartamento 3 habitaciones en Tsada, Chipre
Apartamento 3 habitaciones
Tsada, Chipre
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 156 m²
En venta es una hermosa villa independiente actualmente en construcción, que ofrece una ampl…
$1,84M
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Apartamento 2 habitaciones en Tsada, Chipre
Apartamento 2 habitaciones
Tsada, Chipre
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 108 m²
Venta: elegante apartamento en construcción, que ofrece 108 m2 de espacio interior moderno. …
$775 205
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Apartamento en Tsada, Chipre
Apartamento
Tsada, Chipre
Venta de terreno agrícola de 18395 metros cuadrados en Tsada. Se encuentra dentro de la zona…
$207 418
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Apartamento 4 habitaciones en Tsada, Chipre
Apartamento 4 habitaciones
Tsada, Chipre
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 386 m²
Experiencia Vida de lujo con vistas panorámicas al mar y al campo Ubicado cerca de un puebl…
$3,11M
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Apartamento 3 habitaciones en Tsada, Chipre
Apartamento 3 habitaciones
Tsada, Chipre
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 165 m²
Accedido a través de un patio privado sombreado, esta propiedad paredes de cristal alto llen…
$1,45M
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Apartamento en Tsada, Chipre
Apartamento
Tsada, Chipre
Gran terreno en venta en Tsada, en una buena ubicación, con bonita vista. La ración de cober…
$172 848
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Apartamento 2 habitaciones en Tsada, Chipre
Apartamento 2 habitaciones
Tsada, Chipre
Habitaciones 2
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 132 m²
Situado en el punto más alto del prestigioso complejo turístico sobre Paphos, este nuevo tri…
$1,01M
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Apartamento 4 habitaciones en Tsada, Chipre
Apartamento 4 habitaciones
Tsada, Chipre
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 243 m²
Un impresionante, espacioso y luminoso hogar de 4 dormitorios diseñado para maximizar impres…
$3,13M
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Parámetros de las propiedades en Tsada, Chipre

con Jardín
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