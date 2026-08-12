Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Chipre
  3. Residencial
  4. Apartamento
  5. Propiedad cerca del lago

Apartamentos del lago en venta en Chipre

;
Limasol
9
Pafos
2322
Larnaca
1527
Peyia
360
Mostrar más
Apartamento Borrar
Eliminar
14 propiedades total found
Apartamento en Melini, Chipre
Apartamento
Melini, Chipre
Terrenos agrícolas en la localidad de Melini en Larnaca en la zona G3, con un porcentaje de …
$56,464
Dejar una solicitud
Apartamento en Mandria, Chipre
Apartamento
Mandria, Chipre
Terrenos agrícolas & protegidos en el pueblo de Mandria de Limassol. La tierra es de 4683 m2…
$63,378
Dejar una solicitud
Apartamento en Melini, Chipre
Apartamento
Melini, Chipre
Bonita tierra agrícola en la localidad de Melini en Larnaca en la zona G3, con un porcentaje…
$63,378
Dejar una solicitud
TekceTekce
Apartamento en Melini, Chipre
Apartamento
Melini, Chipre
Terrenos agrícolas en la localidad de Melini de Larnaca en la zona G3, con un porcentaje de …
$44,941
Dejar una solicitud
Apartamento 13 habitaciones en Pano Lefkara, Chipre
Apartamento 13 habitaciones
Pano Lefkara, Chipre
Habitaciones 13
Dormitorios 9
Área 370 m²
Número de plantas 2
Complejo residencial – Pano Lefkara, Larnaca, Chipre
$3,10M
Dejar una solicitud
Apartamento 1 habitacion en Larnaca, Chipre
Apartamento 1 habitacion
Larnaca, Chipre
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 66 m²
Piso 7/8
This upcoming residential project offers a modern and luxurious living experience, designed …
$259,997
Dejar una solicitud
Apartamento 3 habitaciones en Larnaca, Chipre
Apartamento 3 habitaciones
Larnaca, Chipre
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Área 79 m²
Número de plantas 4
Complejo residencial – Larnaca (city), Larnaca, Chipre
$240,306
Dejar una solicitud
Ático Ático 3 habitaciones en Larnaca, Chipre
Ático Ático 3 habitaciones
Larnaca, Chipre
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Área 93 m²
Número de plantas 3
Complejo residencial – Larnaca (city), Larnaca, Chipre
$377,623
Dejar una solicitud
Apartamento 2 habitaciones en Larnaca, Chipre
Apartamento 2 habitaciones
Larnaca, Chipre
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 110 m²
Piso 1/8
Este próximo proyecto residencial ofrece una experiencia de vida moderna y lujosa, diseñada …
$410,795
Dejar una solicitud
Ático Ático 3 habitaciones en Larnaca, Chipre
Ático Ático 3 habitaciones
Larnaca, Chipre
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 247 m²
Piso 8/8
This upcoming residential project offers a modern and luxurious living experience, designed …
$1,56M
Dejar una solicitud
Apartamento 3 habitaciones en Larnaca, Chipre
Apartamento 3 habitaciones
Larnaca, Chipre
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Área 85 m²
Número de plantas 8
Complejo residencial – Larnaca (city), Larnaca, Chipre
$491,230
Dejar una solicitud
Ático Ático 3 habitaciones en Aradippou, Chipre
Ático Ático 3 habitaciones
Aradippou, Chipre
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 129 m²
Piso 3/3
Located in the desirable Krasas neighbourhood of Larnaca, this unique residential complex of…
$343,196
Dejar una solicitud
Ático Ático 3 habitaciones en Aradippou, Chipre
Ático Ático 3 habitaciones
Aradippou, Chipre
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 159 m²
Piso 3/3
Located in the desirable Krasas neighbourhood of Larnaca, this unique residential complex of…
$363,996
Dejar una solicitud
Apartamento 2 habitaciones en Limasol, Chipre
Apartamento 2 habitaciones
Limasol, Chipre
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Área 89 m²
Número de plantas 2
Complejo residencial – Limassol (city), Limasol (Lemesos), Chipre
$613,768
Dejar una solicitud

Tipos de propiedades en Chipre

áticos
apartamentos de varios niveles
estudios
1 habitación
2 habitaciones
3 habitaciones
4 habitaciones

Parámetros de las propiedades en Chipre

con Garaje
con Jardín
con Terraza
con Vista a la montaña
con Vistas al mar
con Piscina
campo de golf cercano
Baratos
De lujo
Realting.com
Ir