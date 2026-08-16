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Apartamentos en venta en Koinoteta Kissonergas, Chipre

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áticos
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3
1 habitación
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2 habitaciones
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156 propiedades total found
Apartamento 2 habitaciones en Kissonerga, Chipre
Apartamento 2 habitaciones
Kissonerga, Chipre
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 124 m²
Residencias costeras exclusivas en Kissonerga, Paphos Experiencia contemporánea Mediterráne…
$513,426
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Apartamento 3 habitaciones en Kissonerga, Chipre
Apartamento 3 habitaciones
Kissonerga, Chipre
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 127 m²
Proyecto moderno situado en Kissonerga. Situado a solo 700 metros de la playa, a 5 minutos d…
$563,691
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Apartamento 2 habitaciones en Kissonerga, Chipre
Apartamento 2 habitaciones
Kissonerga, Chipre
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 98 m²
Venta Finalidad esperada: 2028 Experimente el equilibrio perfecto de lujo, comodidad y arq…
$390,216
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International Property AlertsInternational Property Alerts
Apartamento 1 habitacion en Kissonerga, Chipre
Apartamento 1 habitacion
Kissonerga, Chipre
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 63 m²
Bienvenido a Eniko Mare, un sereno santuario costero elaborado para aquellos que valoran la …
$295,438
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Agencia
International Property Alerts
Idiomas hablados
English
Apartamento 4 habitaciones en Kissonerga, Chipre
Apartamento 4 habitaciones
Kissonerga, Chipre
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 204 m²
Presentando un nuevo proyecto impresionante en Kissonerga, idealmente situado a poca distanc…
$806,625
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Apartamento en Kissonerga, Chipre
Apartamento
Kissonerga, Chipre
Nº de cuartos de baño 1
Área 36 m²
Situado a lo largo de la tranquila costa de Kissonerga en la región más amplia de Paphos, es…
$276,513
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LDV InvestLDV Invest
Apartamento 2 habitaciones en Kissonerga, Chipre
Apartamento 2 habitaciones
Kissonerga, Chipre
Habitaciones 2
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 173 m²
En el pintoresco suburbio de Paphos Kissonerg, se ofrecen apartamentos únicos de dos niveles…
$747,569
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Ático Ático 2 habitaciones en Kissonerga, Chipre
Ático Ático 2 habitaciones
Kissonerga, Chipre
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 87 m²
Piso 2/2
Venta: moderno ático en construcción en el corazón de Kissónergi. Esta elegante propiedad of…
$558,727
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Apartamento 3 habitaciones en Kissonerga, Chipre
Apartamento 3 habitaciones
Kissonerga, Chipre
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 189 m²
Presentando un nuevo proyecto impresionante en Kissonerga, idealmente situado a poca distanc…
$737,486
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Apartamento 4 habitaciones en Kissonerga, Chipre
Apartamento 4 habitaciones
Kissonerga, Chipre
Habitaciones 4
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 8
Área 447 m²
A pocos pasos de las aguas claras del Mar Mediterráneo, se presenta un prestigioso proyecto …
$5,21M
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Estudio 1 habitacion en Kissonerga, Chipre
Estudio 1 habitacion
Kissonerga, Chipre
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 51 m²
Piso 1
Jaquozzi Suite Apartment Ubicado a lo largo de la pintoresca costa de Kissonerga, Paphos. R…
$341,238
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VIDI GROUP
Idiomas hablados
English, Русский
Apartamento 3 habitaciones en Kissonerga, Chipre
Apartamento 3 habitaciones
Kissonerga, Chipre
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 189 m²
Presentando un nuevo proyecto impresionante en Kissonerga, idealmente situado a poca distanc…
$737,486
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Apartamento 4 habitaciones en Kissonerga, Chipre
Apartamento 4 habitaciones
Kissonerga, Chipre
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 211 m²
Presentando un nuevo proyecto impresionante en Kissonerga, idealmente situado a poca distanc…
$864,241
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Apartamento 2 habitaciones en Kissonerga, Chipre
Apartamento 2 habitaciones
Kissonerga, Chipre
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 84 m²
Piso 2/3
En venta bajo el proyecto se encuentra un moderno apartamento de dos dormitorios con dos bañ…
$510,664
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Apartamento 10 habitaciones en Kissonerga, Chipre
Apartamento 10 habitaciones
Kissonerga, Chipre
Dormitorios 10
Nº de cuartos de baño 11
Área 894 m²
Experimente la lujosa vida en esta villa de 10 dormitorios, 11 baños frente al mar situada e…
$15,21M
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Apartamento 2 habitaciones en Kissonerga, Chipre
Apartamento 2 habitaciones
Kissonerga, Chipre
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 85 m²
Proyecto moderno enclavado en la encantadora zona de Kissonerga. Idealmente situado a poca d…
$518,324
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Apartamento 2 habitaciones en Kissonerga, Chipre
Apartamento 2 habitaciones
Kissonerga, Chipre
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 98 m²
Venta Programado para la terminación en 2028 Diseñado para complementar el estilo de vida …
$412,969
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Apartamento 1 habitacion en Kissonerga, Chipre
Apartamento 1 habitacion
Kissonerga, Chipre
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 71 m²
Venta: Apartamento de 1 dormitorio en Vista Gardens, Chipre.Un proyecto moderno por un desar…
$236,507
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Apartamento 4 habitaciones en Kissonerga, Chipre
Apartamento 4 habitaciones
Kissonerga, Chipre
Habitaciones 4
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 5
Área 382 m²
El complejo boutique, que incluye sólo 4 villas de lujo junto al mar, se encuentra en el pue…
$2,00M
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Apartamento 3 habitaciones en Kissonerga, Chipre
Apartamento 3 habitaciones
Kissonerga, Chipre
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 181 m²
READY IN APRIL 2026 Introduciendo una excepcional residencia de lujo actualmente en la etap…
$846,380
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Apartamento 3 habitaciones en Kissonerga, Chipre
Apartamento 3 habitaciones
Kissonerga, Chipre
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 127 m²
Proyecto moderno situado en Kissonerga. Situado a solo 700 metros de la playa, a 5 minutos d…
$574,908
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Apartamento 1 habitacion en Kissonerga, Chipre
Apartamento 1 habitacion
Kissonerga, Chipre
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 62 m²
Ubicado en el pueblo costero de Kissonerga, Paphos, esta exclusiva urbanización cerrada ofre…
$319,660
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Apartamento 1 habitacion en Kissonerga, Chipre
Apartamento 1 habitacion
Kissonerga, Chipre
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 58 m²
Número de plantas 2
Venta apartamento en construcción en la primera planta en una acogedora zona de Kissonerga. …
$341,880
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Apartamento en Kissonerga, Chipre
Apartamento
Kissonerga, Chipre
Nº de cuartos de baño 1
Área 36 m²
Situado a lo largo de la tranquila costa de Kissonerga en la región más amplia de Paphos, es…
$276,513
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Apartamento 1 habitacion en Kissonerga, Chipre
Apartamento 1 habitacion
Kissonerga, Chipre
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 62 m²
Ubicado en el pueblo costero de Kissonerga, Paphos, esta exclusiva urbanización cerrada ofre…
$296,646
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Apartamento en Kissonerga, Chipre
Apartamento
Kissonerga, Chipre
Nº de cuartos de baño 1
Área 36 m²
Situado a lo largo de la tranquila costa de Kissonerga en la región más amplia de Paphos, es…
$276,513
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Apartamento 1 habitacion en Kissonerga, Chipre
Apartamento 1 habitacion
Kissonerga, Chipre
Dormitorios 1
Área 62 m²
Impresionante proyecto es una comunidad cerrada de 22 unidades exclusivas, diseñada para ofr…
$295,438
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International Property Alerts
Idiomas hablados
English
Apartamento 4 habitaciones en Kissonerga, Chipre
Apartamento 4 habitaciones
Kissonerga, Chipre
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 280 m²
SEPERATE TITLE DEED is AVAILABLE These outstanding Villas son una colección de casas frente…
$2,42M
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Apartamento 2 habitaciones en Kissonerga, Chipre
Apartamento 2 habitaciones
Kissonerga, Chipre
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 94 m²
Venta Finalidad prevista para 2028 Construido con calidad, comodidad y estilo de vida cont…
$397,042
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Apartamento 1 habitacion en Kissonerga, Chipre
Apartamento 1 habitacion
Kissonerga, Chipre
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 63 m²
Bienvenido a Eniko Mare, un sereno santuario costero elaborado para aquellos que valoran la …
$313,165
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Parámetros de las propiedades en Koinoteta Kissonergas, Chipre

con Jardín
con Terraza
con Vista a la montaña
con Vistas al mar
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