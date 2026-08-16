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Apartamentos en venta en Ayia Napa, Chipre

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1 habitación
14
2 habitaciones
62
3 habitaciones
18
4 habitaciones
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119 propiedades total found
Apartamento 5 habitaciones en Ayia Napa, Chipre
Apartamento 5 habitaciones
Ayia Napa, Chipre
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Área 486 m²
Piso 25/26
È in vendita una straordinaria residenza panoramica a tutto piano nell'iconica Twisted Tower…
$10,38M
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John Taylor Cyprus
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Ático Ático 5 habitaciones en Ayia Napa, Chipre
Ático Ático 5 habitaciones
Ayia Napa, Chipre
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 5
Área 486 m²
Piso 25/25
Por encima del puerto, tanto desde tierra como desde el mar, dos torres son visibles, que se…
$10,50M
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Apartamento 2 habitaciones en Ayia Napa, Chipre
Apartamento 2 habitaciones
Ayia Napa, Chipre
Dormitorios 2
Área 76 m²
Descripción del objeto: Consta de dos bloques y un total de 36 apartamentos que van desde un…
$334,517
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Nils Ott Real Estates
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Apartamento 2 habitaciones en Ayia Napa, Chipre
Apartamento 2 habitaciones
Ayia Napa, Chipre
Dormitorios 2
Área 934 m²
Descripción del objeto: Un proyecto de uso mixto que combina arquitectura contemporánea, fun…
$382,534
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Apartamento 2 habitaciones en Ayia Napa, Chipre
Apartamento 2 habitaciones
Ayia Napa, Chipre
Dormitorios 2
Área 75 m²
Descripción del sitio: Sobre Residencias Goddess de Atenas. . . Descubre un nivel de vida e…
$282,048
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Apartamento 2 habitaciones en Ayia Napa, Chipre
Apartamento 2 habitaciones
Ayia Napa, Chipre
Dormitorios 2
Área 814 m²
Descripción del objeto: Un proyecto de uso mixto que combina arquitectura contemporánea, fun…
$325,439
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Apartamento 2 habitaciones en Ayia Napa, Chipre
Apartamento 2 habitaciones
Ayia Napa, Chipre
Dormitorios 2
Área 76 m²
Descripción del objeto: Consta de dos bloques y un total de 36 apartamentos que van desde un…
$328,523
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Apartamento 1 habitacion en Ayia Napa, Chipre
Apartamento 1 habitacion
Ayia Napa, Chipre
Dormitorios 1
Área 57 m²
Descripción del objeto: Consta de dos bloques y un total de 36 apartamentos que van desde un…
$171,284
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Apartamento 1 habitacion en Ayia Napa, Chipre
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Ayia Napa, Chipre
Dormitorios 1
Área 5 733 m²
Descripción del objeto: HIDDEN GEM B202
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Apartamento 3 habitaciones en Ayia Napa, Chipre
Apartamento 3 habitaciones
Ayia Napa, Chipre
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 204 m²
Piso 23/25
Apartamentos de lujo Situado en el centro comercial del puerto deportivo, este icónico de a…
$2,07M
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Apartamento 2 habitaciones en Ayia Napa, Chipre
Apartamento 2 habitaciones
Ayia Napa, Chipre
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 87 m²
Este apartamento de 2 dormitorios tiene todo lo necesario para unas vacaciones cortas regula…
$726,063
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Apartamento 2 habitaciones en Ayia Napa, Chipre
Apartamento 2 habitaciones
Ayia Napa, Chipre
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 204 m²
Piso 4/25
Apartamentos de lujo Situado en el centro comercial del puerto deportivo, este icónico de a…
$1,68M
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Apartamento 2 habitaciones en Ayia Napa, Chipre
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Ayia Napa, Chipre
Dormitorios 2
Área 76 m²
Descripción del objeto: Consta de dos bloques y un total de 36 apartamentos que van desde un…
$346,507
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Apartamento 2 habitaciones en Ayia Napa, Chipre
Apartamento 2 habitaciones
Ayia Napa, Chipre
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 72 m²
Proyecto residencial Premium situado en el corazón de Ayia Napa. El desarrollo consta de sól…
$512,558
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Apartamento 2 habitaciones en Ayia Napa, Chipre
Apartamento 2 habitaciones
Ayia Napa, Chipre
Dormitorios 2
Área 75 m²
Descripción del sitio: Sobre Residencias Goddess de Atenas. . . Descubre un nivel de vida e…
$279,764
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Apartamento 1 habitacion en Ayia Napa, Chipre
Apartamento 1 habitacion
Ayia Napa, Chipre
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 111 m²
Piso 9/25
Apartamentos de lujo Situado en el centro comercial del puerto deportivo, este icónico de a…
$987,248
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Apartamento 5 habitaciones en Ayia Napa, Chipre
Apartamento 5 habitaciones
Ayia Napa, Chipre
Habitaciones 5
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 6
Área 716 m²
Las villas están situadas alrededor de una hermosa playa con arena fina. Estas 11 villas exc…
$9,54M
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Apartamento 2 habitaciones en Ayia Napa, Chipre
Apartamento 2 habitaciones
Ayia Napa, Chipre
Dormitorios 2
Área 74 m²
Descripción del sitio: Sobre Residencias Goddess de Atenas. . . Descubre un nivel de vida e…
$261,493
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Ayia Napa, Chipre
Dormitorios 2
Área 814 m²
Descripción del objeto: Un proyecto de uso mixto que combina arquitectura contemporánea, fun…
$341,426
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Apartamento 1 habitacion en Ayia Napa, Chipre
Apartamento 1 habitacion
Ayia Napa, Chipre
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 89 m²
El aumento por encima del puerto deportivo son dos torres icónicas, visibles tanto de tierra…
$714,181
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Ayia Napa, Chipre
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 105 m²
Proyecto residencial Premium situado en el corazón de Ayia Napa. El desarrollo consta de sól…
$568,922
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Apartamento 3 habitaciones en Ayia Napa, Chipre
Apartamento 3 habitaciones
Ayia Napa, Chipre
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 204 m²
Piso 14/25
Apartamentos de lujo Situado en el centro comercial del puerto deportivo, este icónico de a…
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Nº de cuartos de baño 2
Área 159 m²
Acogedor apartamento de 3 dormitorios en Ayia Napa. Características clave Moderno complejo …
$1,24M
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Ayia Napa, Chipre
Dormitorios 2
Área 74 m²
Descripción del sitio: Sobre Residencias Goddess de Atenas. . . Descubre un nivel de vida e…
$276,338
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Apartamento 3 habitaciones en Ayia Napa, Chipre
Apartamento 3 habitaciones
Ayia Napa, Chipre
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 174 m²
El aumento por encima del puerto deportivo son dos torres icónicas, visibles tanto de tierra…
$1,71M
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Apartamento 1 habitacion
Ayia Napa, Chipre
Dormitorios 1
Área 57 m²
Descripción del objeto: Consta de dos bloques y un total de 36 apartamentos que van desde un…
$211,250
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Apartamento 2 habitaciones
Ayia Napa, Chipre
Dormitorios 2
Área 76 m²
Descripción del objeto: Consta de dos bloques y un total de 36 apartamentos que van desde un…
$340,512
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Apartamento 4 habitaciones en Ayia Napa, Chipre
Apartamento 4 habitaciones
Ayia Napa, Chipre
Habitaciones 4
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 5
Área 346 m²
Este complejo turístico es un proyecto de élite de 41 villas de lujo en una ubicación rara y…
$2,75M
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Apartamento 4 habitaciones en Ayia Napa, Chipre
Apartamento 4 habitaciones
Ayia Napa, Chipre
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Apartamentos de lujo Situado en el centro comercial del puerto deportivo, este icónico de a…
$2,67M
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$258,068
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