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Apartamentos en venta en Koinoteta Chloraka, Chipre

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Chloraka
372
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372 propiedades total found
Apartamento 4 habitaciones en Chloraka, Chipre
Apartamento 4 habitaciones
Chloraka, Chipre
Habitaciones 4
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 235 m²
Este proyecto de cámara de villas modernas se encuentra en una de las zonas residenciales de…
$1,02M
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Apartamento 2 habitaciones en Chloraka, Chipre
Apartamento 2 habitaciones
Chloraka, Chipre
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 93 m²
Piso 2/3
Este proyecto es de 32 apartamentos de diseño impecable, cada uno con diseños ideales y vist…
$647,773
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Apartamento 1 habitacion en Chloraka, Chipre
Apartamento 1 habitacion
Chloraka, Chipre
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 68 m²
Apartamento de 1 dormitorio. Los residentes pueden elegir entre estudios elegantes, apartame…
$268,307
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DD CO DEDD CO DE
Apartamento 3 habitaciones en Chloraka, Chipre
Apartamento 3 habitaciones
Chloraka, Chipre
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 110 m²
Un proyecto exclusivo compuesto por 8 apartamentos modernos. Situado en Chloraka, en Melanos…
$415,603
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Apartamento 2 habitaciones en Chloraka, Chipre
Apartamento 2 habitaciones
Chloraka, Chipre
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 100 m²
CIRVIS — Modern Two-Bedroom Apartments in Paphos The two-bedroom apartments at CIRVIS off…
$398,988
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Apartamento 3 habitaciones en Chloraka, Chipre
Apartamento 3 habitaciones
Chloraka, Chipre
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 187 m²
SOBRE LA PROPIEDAD Lujosa villa independiente situada en la tranquila zona de Chloraka, Pap…
$564,638
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TekceTekce
Apartamento 3 habitaciones en Chloraka, Chipre
Apartamento 3 habitaciones
Chloraka, Chipre
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 115 m²
Venta: Una hermosa villa independiente reformada en la zona de Chlorakas. Con 115 metros cua…
$580,153
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Estudio 1 habitacion en Chloraka, Chipre
Estudio 1 habitacion
Chloraka, Chipre
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 72 m²
Piso 2
Studio Apartment. Los residentes pueden elegir entre estudios elegantes, apartamentos de 1 &…
$205,511
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Apartamento 2 habitaciones en Chloraka, Chipre
Apartamento 2 habitaciones
Chloraka, Chipre
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 96 m²
Piso 2
Apartamento de 2 dormitorios. Se ha prestado igual atención al entorno acústico. Puertas de …
$381,724
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Apartamento 3 habitaciones en Chloraka, Chipre
Apartamento 3 habitaciones
Chloraka, Chipre
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 144 m²
LUXURY THREE BEDROOM VILLA with UNOBSTRUCTED SEA VIEWs!!! Esta lujosa villa se encuentra en…
$955,851
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Apartamento 3 habitaciones en Chloraka, Chipre
Apartamento 3 habitaciones
Chloraka, Chipre
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 150 m²
Un proyecto exclusivo compuesto por 8 apartamentos modernos. Situado en Chloraka, en Melanos…
$531,048
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Apartamento en Chloraka, Chipre
Apartamento
Chloraka, Chipre
Descubra una oportunidad de inversión excepcional en Chloraka, Paphos. Un impresionante ped…
$9,22M
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Apartamento 2 habitaciones en Chloraka, Chipre
Apartamento 2 habitaciones
Chloraka, Chipre
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 77 m²
Residencias de lujo en la cima de la colina situada en Chloraka a pocos pasos de la costa y …
$494,346
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Apartamento 3 habitaciones en Chloraka, Chipre
Apartamento 3 habitaciones
Chloraka, Chipre
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 187 m²
SOBRE LA PROPIEDAD Lujosa villa independiente situada en la tranquila zona de Chloraka, Pap…
$564,638
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Apartamento 1 habitacion en Chloraka, Chipre
Apartamento 1 habitacion
Chloraka, Chipre
Dormitorios 1
Área 89 m²
Descripción del objeto: Cirvis Residences es una urbanización cerrada en el Bajo Chloraka, c…
$416,791
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Nils Ott Real Estates
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Apartamento 2 habitaciones en Chloraka, Chipre
Apartamento 2 habitaciones
Chloraka, Chipre
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 77 m²
Ubicado en el corazón de Chloraka, este exclusivo desarrollo cerrado ofrece un estilo de vid…
$429,607
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Apartamento 1 habitacion en Chloraka, Chipre
Apartamento 1 habitacion
Chloraka, Chipre
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 62 m²
Experimenta la vida mediterránea moderna en esta exclusiva colección de 20 residencias en Ch…
$282,313
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Apartamento 3 habitaciones en Chloraka, Chipre
Apartamento 3 habitaciones
Chloraka, Chipre
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 155 m²
Venta es una amplia villa independiente en la zona tranquila de Chlorakas. Esta propiedad bi…
$869,363
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Apartamento 2 habitaciones en Chloraka, Chipre
Apartamento 2 habitaciones
Chloraka, Chipre
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 85 m²
Moderno complejo boutique en Paphos – 2 & 3 dormitorios apartamentos Descubre un nuevo comp…
$417,141
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Apartamento 3 habitaciones en Chloraka, Chipre
Apartamento 3 habitaciones
Chloraka, Chipre
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 135 m²
Piso 2/2
Este amplio apartamento de 3 dormitorios está diseñado para una elevada vida costera, ofreci…
$455,748
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Apartamento 1 habitacion en Chloraka, Chipre
Apartamento 1 habitacion
Chloraka, Chipre
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 60 m²
Apartamento con piscina en Chloraka, Paphos Situado en la zona más codiciada de Chloraka, a…
$294,965
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Apartamento 1 habitacion en Chloraka, Chipre
Apartamento 1 habitacion
Chloraka, Chipre
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 46 m²
Piso 1/3
Este nuevo proyecto incluye dos bloques residenciales con 32 apartamentos de lujo, con opcio…
$358,194
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Apartamento 2 habitaciones en Chloraka, Chipre
Apartamento 2 habitaciones
Chloraka, Chipre
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 89 m²
CIRVIS — Modern Two-Bedroom Apartments in Paphos The two-bedroom apartments at CIRVIS off…
$422,457
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Apartamento 1 habitacion en Chloraka, Chipre
Apartamento 1 habitacion
Chloraka, Chipre
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 50 m²
En venta es un amplio apartamento fuera del plano en la pintoresca zona de Chlorakas. Esta m…
$241,988
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Apartamento 3 habitaciones en Chloraka, Chipre
Apartamento 3 habitaciones
Chloraka, Chipre
Dormitorios 3
Área 122 m²
Impresionante Apartamento piso de 3 dormitorios totalmente renovado en Chloraka, Paphos. Des…
$271,803
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Apartamento 1 habitación en Chloraka, Chipre
Apartamento 1 habitación
Chloraka, Chipre
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 62 m²
Oculto entre el paisaje costero de Chloraki, este proyecto residencial de cámara se concibe …
$514,218
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Apartamento 1 habitacion en Chloraka, Chipre
Apartamento 1 habitacion
Chloraka, Chipre
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 57 m²
El proyecto de lujo está situado en una pintoresca ubicación con impresionantes vistas al ma…
$355,202
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Apartamento 1 habitacion en Chloraka, Chipre
Apartamento 1 habitacion
Chloraka, Chipre
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 75 m²
Residencias de diseño de lujo en Chloraka, Paphos. Situado a sólo 1 km del mar Mediterráneo.…
$304,055
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Apartamento 1 habitacion en Chloraka, Chipre
Apartamento 1 habitacion
Chloraka, Chipre
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 75 m²
Modern Boutique Apartment in Chloraka, Paphos Situado en la zona muy deseable de Chloraka, …
$320,513
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Apartamento 2 habitaciones en Chloraka, Chipre
Apartamento 2 habitaciones
Chloraka, Chipre
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 107 m²
Piso 1/2
Este moderno apartamento de 2 dormitorios ofrece una refinada vida mediterránea en una de la…
$346,138
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Tipos de propiedades en Koinoteta Chloraka

áticos
1 habitación
2 habitaciones
3 habitaciones
4 habitaciones

Parámetros de las propiedades en Koinoteta Chloraka, Chipre

con Jardín
con Terraza
con Vista a la montaña
con Vistas al mar
con Piscina
Baratos
De lujo
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