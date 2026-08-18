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Apartamentos en venta en Protaras, Chipre

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1 habitación
3
2 habitaciones
22
3 habitaciones
28
4 habitaciones
10
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89 propiedades total found
Apartamento 3 habitaciones en Paralimni, Chipre
Apartamento 3 habitaciones
Paralimni, Chipre
Dormitorios 3
Área 226 m²
Piso 3
Apartamento de 3 dormitorios en la serena ciudad costera de Protaras, este excepcional proye…
$2,80M
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Apartamento 3 habitaciones en Paralimni, Chipre
Apartamento 3 habitaciones
Paralimni, Chipre
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 159 m²
Esta impresionante residencia cuenta con un diseño multinivel, con amplio espacio tanto inte…
$1,52M
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Apartamento 3 habitaciones en Paralimni, Chipre
Apartamento 3 habitaciones
Paralimni, Chipre
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 130 m²
Piso 2
Venta por proyecto: este moderno apartamento ofrece 130 m2 de espacio habitable, pensado par…
$1,60M
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Apartamento 4 habitaciones en Paralimni, Chipre
Apartamento 4 habitaciones
Paralimni, Chipre
Habitaciones 4
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 144 m²
Este lujoso complejo combina la comodidad y el encanto inigualables de la costa, creando con…
$2,69M
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Apartamento 1 habitacion en Paralimni, Chipre
Apartamento 1 habitacion
Paralimni, Chipre
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 48 m²
Piso 2
Apartamento totalmente renovado y amueblado de una habitación en la segunda planta del compl…
$232,983
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Apartamento 2 habitaciones en Paralimni, Chipre
Apartamento 2 habitaciones
Paralimni, Chipre
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 100 m²
Piso 3
En venta un apartamento moderno en construcción, que ofrece 100 metros cuadrados de cómodo e…
$1,68M
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TekceTekce
Apartamento 2 habitaciones en Paralimni, Chipre
Apartamento 2 habitaciones
Paralimni, Chipre
Habitaciones 2
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 100 m²
Este lujoso complejo combina la comodidad y el encanto inigualables de la costa, creando con…
$1,13M
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Apartamento 3 habitaciones en Paralimni, Chipre
Apartamento 3 habitaciones
Paralimni, Chipre
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 149 m²
Esta impresionante residencia cuenta con un diseño multinivel, con amplio espacio tanto inte…
$1,44M
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Apartamento 3 habitaciones en Paralimni, Chipre
Apartamento 3 habitaciones
Paralimni, Chipre
Habitaciones 3
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 123 m²
Este lujoso complejo combina la comodidad y el encanto inigualables de la costa, creando con…
$1,43M
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Apartamento 3 habitaciones en Paralimni, Chipre
Apartamento 3 habitaciones
Paralimni, Chipre
Habitaciones 3
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 152 m²
Situado en la prestigiosa zona costera de Pernera, este exclusivo complejo de lujo ofrece un…
$617,062
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Apartamento 2 habitaciones en Paralimni, Chipre
Apartamento 2 habitaciones
Paralimni, Chipre
Dormitorios 2
Área 99 m²
Los apartamentos están situados en Protaras, cerca de la ciudad de Paralimni, pero también m…
$280,076
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Apartamento 4 habitaciones en Paralimni, Chipre
Apartamento 4 habitaciones
Paralimni, Chipre
Habitaciones 4
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 148 m²
Este lujoso complejo combina la comodidad y el encanto inigualables de la costa, creando con…
$2,80M
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Apartamento 3 habitaciones en Paralimni, Chipre
Apartamento 3 habitaciones
Paralimni, Chipre
Habitaciones 3
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 194 m²
Situado en el corazón de Pernera, una de las zonas costeras más atractivas de Chipre, este e…
$799,211
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Apartamento 4 habitaciones en Paralimni, Chipre
Apartamento 4 habitaciones
Paralimni, Chipre
Habitaciones 4
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Estas villas de lujo están situadas en el corazón de Protaras - a pocos minutos en coche de …
$913,986
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Apartamento 3 habitaciones en Paralimni, Chipre
Apartamento 3 habitaciones
Paralimni, Chipre
Habitaciones 3
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 153 m²
Situado en la tranquila y pintoresca zona turística de Pernera en Protaras, este maravilloso…
$623,040
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Apartamento 2 habitaciones en Paralimni, Chipre
Apartamento 2 habitaciones
Paralimni, Chipre
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 81 m²
Situado en una de las regiones más populares de Protaras que está activo durante todo el año…
$285,984
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Apartamento 2 habitaciones en Paralimni, Chipre
Apartamento 2 habitaciones
Paralimni, Chipre
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 131 m²
Esta impresionante residencia cuenta con un diseño multinivel, con amplio espacio tanto inte…
$1,14M
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Apartamento 2 habitaciones en Paralimni, Chipre
Apartamento 2 habitaciones
Paralimni, Chipre
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 78 m²
Piso 2
Este exclusivo complejo residencial ofrece una combinación única de elegancia moderna y lujo…
$845,148
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Apartamento 2 habitaciones en Paralimni, Chipre
Apartamento 2 habitaciones
Paralimni, Chipre
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 84 m²
Un proyecto moderno está situado en Protaras, Famagusta. Los mejores restaurantes y lugares …
$289,714
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Apartamento 4 habitaciones en Paralimni, Chipre
Apartamento 4 habitaciones
Paralimni, Chipre
Habitaciones 4
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 181 m²
El complejo boutique se encuentra a pocos minutos a pie de la famosa bahía de Azure Fig Tree…
$1,09M
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Apartamento 2 habitaciones en Paralimni, Chipre
Apartamento 2 habitaciones
Paralimni, Chipre
Dormitorios 2
Área 100 m²
Piso 2
Apartamento de 2 dormitorios en la serena ciudad costera de Protaras, este excepcional proye…
$1,73M
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Apartamento 5 habitaciones en Paralimni, Chipre
Apartamento 5 habitaciones
Paralimni, Chipre
Habitaciones 5
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 5
Área 205 m²
Descubra una colección única de elegantes villas de 4 y 5 dormitorios situado a solo 500 met…
$917,778
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Apartamento 3 habitaciones en Paralimni, Chipre
Apartamento 3 habitaciones
Paralimni, Chipre
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 136 m²
Esta impresionante residencia cuenta con un diseño multinivel, con amplio espacio tanto inte…
$1,44M
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Apartamento 3 habitaciones en Paralimni, Chipre
Apartamento 3 habitaciones
Paralimni, Chipre
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 152 m²
Esta impresionante residencia cuenta con un diseño multinivel, con amplio espacio tanto inte…
$1,47M
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Apartamento 3 habitaciones en Paralimni, Chipre
Apartamento 3 habitaciones
Paralimni, Chipre
Habitaciones 3
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 152 m²
Situado en la prestigiosa zona costera de Pernera, este exclusivo complejo de lujo ofrece un…
$694,207
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Apartamento 2 habitaciones en Paralimni, Chipre
Apartamento 2 habitaciones
Paralimni, Chipre
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 100 m²
Piso 1
Venta: Nuevo apartamento en construcción en el corazón de Protaras, que ofrece la combinació…
$1,14M
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Apartamento 4 habitaciones en Paralimni, Chipre
Apartamento 4 habitaciones
Paralimni, Chipre
Dormitorios 4
Área 293 m²
Piso 3
Apartamento de 4 dormitorios en la serena ciudad costera de Protaras, este excepcional proye…
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Apartamento 3 habitaciones en Paralimni, Chipre
Apartamento 3 habitaciones
Paralimni, Chipre
Habitaciones 3
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 135 m²
Este lujoso complejo combina la comodidad y el encanto inigualables de la costa, creando con…
$1,58M
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Apartamento 3 habitaciones
Paralimni, Chipre
Habitaciones 3
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Estas villas de lujo están situadas en el corazón de Protaras - a pocos minutos en coche de …
$798,291
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Apartamento 2 habitaciones en Paralimni, Chipre
Apartamento 2 habitaciones
Paralimni, Chipre
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 99 m²
Venta: modernos apartamentos de 2 dormitorios en Fig Tree Residences, Protaras.A solo 250 m …
$807,367
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