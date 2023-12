Dubai, Vereinigte Arabische Emirate

von €131,469

49–95 m² 3

Kapitulation vor: 2023

Equiti Apartments — ist ein brandneues Wohnprojekt in Warsan, Dubai. Der größte Teil der Immobilien von Warsan wird nur Bürgern der VAE und der Golfstaaten angeboten. Es bietet Bewohnern des Studios Apartments mit 1 und 2 Zimmern und modernem architektonischem Design. Der Komplex bietet viele Annehmlichkeiten wie einen Pool, einen Fitnessraum, Einzelhandelsgeschäfte und einen Spielplatz für Kinder. Die Equiti Apartments verfügen auch über einen geräumigen Parkplatz. Jede Wohnung im Gebäude ist je nach Größe mit Parkplätzen ausgestattet. Infrastruktur: - Überdachter Parkplatz; - Kinderzimmer; - Polo Club und Club; - Supermärkte; - Pool; - Geschäfte; - Schutz und Videoüberwachung; - Fitnessstudio. Ort: Al Warsan First – ist ein multifunktionales Wohngebiet an einem der beliebtesten Orte Dubais. Die Lage neben Dubai International City erweitert die Fähigkeiten der Bewohner erheblich, indem die volle Infrastruktur bereitgestellt wird, die für jede moderne Person benötigt wird. Eine Besonderheit des Gebiets – ist die entwickelte Infrastruktur, die soziale Einrichtungen und Freizeiteinrichtungen umfasst. Die Gemeinde hat Strände, Einkaufszentren, Fitnesscenter und Fitnesscenter, Restaurants und Cafés. Die Gegend ist ideal für Familien: Im Distrikt gibt es Krankenhäuser, Kliniken, Schulen und Kindergärten. Wenn die Bewohner die beliebtesten Sehenswürdigkeiten und Gegenden von Dubai kennenlernen möchten, hilft ein eng gelegener Verkehrsknotenpunkt. In der Nähe befinden sich die Sheikh Mohammed Bin Zayed Road und die Ras Al Khor Road, dank derer jeder Bewohner ungehinderten Zugang zu den zentralen Orten des Emirats erhält. Der Verkehrsknotenpunkt umfasst auch Haltestellen für öffentliche Verkehrsmittel: Anwohner, die keine persönlichen Verkehrsmittel haben, können auch leicht die richtigen Einrichtungen oder Attraktionen erreichen.