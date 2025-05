Wohnkomplex Prestigious residential complex Coventry Gardens with a good range of amenities in Arjan Dubailand area, Dubai, UAE

Coventry Gardens ist die Verkörperung von Eleganz und Harmonie, wo die Kunst der Architektur auf natürliche Schönheit trifft und einen Raum schafft, in dem Luxus auf Komfort trifft. Geräumige Innenräume, in einem zeitgenössischen Stil, ergänzt durch Panoramablick auf grüne Gärten, füllen das Haus mit einer Atmosphäre der Ruhe.

Coventry Gardens hat ideale Bedingungen für das Leben der ganzen Familie geschaffen. Hier findet jeder seinen eigenen Raum - von stilvollen Studios bis zu geräumigen Apartments mit 1-2 Schlafzimmern, wo jedes Detail des Interieurs Komfort und ästhetische Freude betont. Geräumige Layouts, hochwertige Veredelungsmaterialien und Panoramaverglasungen sorgen für Komfort und Freiheit. Genießen Sie Familienmomente und Privatsphäre in einer ruhigen, inspirierenden Umgebung. Umgeben von malerischen Gärten und grünen Gassen bietet das Projekt seinen Bewohnern die Möglichkeit, die Natur im Herzen der Stadt zu genießen. Schlendern Sie entlang der schattigen Pfade, haben Sie ein familienliches Picknick oder genießen Sie einfach die Stille und frische Luft. Alles hier ist darauf ausgerichtet, das Leben voller Komfort und Freude zu machen. Die Bewohner des Komplexes haben Zugang zu einem modernen Fitnessstudio, Laufbahnen, einem Schwimmbad mit einem Erholungsbereich und Lounge-Bereich. Für die Kleinen gibt es Spielplätze, in denen Kinder Spaß und sicher haben können. In der Nähe gibt es Restaurants mit einer Vielzahl von Küchen, wo Sie kulinarische Meisterwerke und eine angenehme Atmosphäre genießen können.

Schwimmbad

Kinderspielplatz

Jogging-Track

Rooftop Lounge

Gymnasium

Fitnessbereich

Grüne Räume

Garten

Ausstattung und Ausstattung im HausVorteile

Installationen:

5% - bei Buchung

15% - 30 Tage nach der Buchung

64% - während des Baus (1% monatlich für 64 Monate)

16% - bei Projektlieferung

Lage und Infrastruktur in der Nähe

Ideal gelegen im Dubai Land bietet dieser Wohnkomplex einen schnellen Zugang zu den wichtigsten Sehenswürdigkeiten von Dubai. Nur 15-20 Minuten - und Sie finden sich am Fuße des berühmten Burj Khalifa, Dubai International Airport, des magischen Miracle Garden oder der stilvollen Dubai Hills Mall. Gleichzeitig bietet der Komplex Privatsphäre von der Stadt, während in der Nähe zu den wichtigsten Orten.