  1. Realting.com
  2. Vereinigte Arabische Emirate
  3. Dubai
  4. Wohnkomplex The world's first residential property under the Bugatti brand

Wohnkomplex The world's first residential property under the Bugatti brand

Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
Preis auf Anfrage
Zahlung mit Kryptowährung
;
17
Eine Anfrage hinterlassen
Kontakte zeigen
ID: 28063
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 18.09.25

Standort

Auf der Karte anzeigen
  • Grundstück
    Vereinigte Arabische Emirate
  • Region / Bundesland
    Dubai
  • Metro
    Business Bay (~ 700 m)

Objekteigenschaften

Objektdaten

  • Klasse
    Klasse
    Premiumklasse
  • Jahr der Inbetriebnahme
    Jahr der Inbetriebnahme
    2025
  • Finishing-Optionen
    Finishing-Optionen
    Mit Innenausbau

Über den Komplex

Übertragen
Original anzeigen
English English
Русский Русский

Bugatti Residences von Binghatti ist der weltweit erste Wohnkomplex unter der Marke Bugatti, der in Dubai gebaut wird. Dieses einzigartige Projekt ist das Ergebnis einer Zusammenarbeit zwischen Emirati Entwickler Binghatti Properties und dem renommierten französischen Luxusautohersteller Bugatti. Der Komplex besteht aus zwei Türmen, jeweils mit 45 Wohnböden, und wird im Stil des legendären Château Saint-Jean entworfen werden, kombiniert die Atmosphäre der französischen Riviera mit modernen architektonischen Lösungen, um ein wahres Meisterwerk im Bereich Business Bay zu schaffen.

Der Komplex wird insgesamt 182 exklusive Residenzen haben. Die Riviera Mansion Sammlung umfasst geräumige 2-Zimmer-Residenz (Cannes), 3-Zimmer-Residenz (St. Tropez) und 4-Zimmer-Residenz (Monaco). Für diejenigen, die das Wunder des Luxus suchen, bietet die Sky Mansion Penthouse Kollektion 11 luxuriöse Penthouses, die jeweils für einen außergewöhnlichen Lebensstil konzipiert sind. Alle Unterkünfte verfügen über private Dachpools mit herrlichem Blick auf Downtown Dubai, Business Bay und den Dubai Water Canal. Die Penthäuser werden auch mit privaten Autoaufzügen für bequeme Verkehrsmittel ausgestattet.

Standort auf der Karte

Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
Ausbildung
Gesundheitspflege
Lebensmittelgeschäfte
Essen & Trinken
Finanzen
Freizeit

Hypotheken-Rechner

Zinssatz, %
Laufzeit des Darlehens, jahre
Kosten der Immobilie
Erste Zahlung, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Bitte beachten Sie! Sie haben den Parameter Wohnkosten geändert in {{ differentPrice }}%. Dies wirkt sich auf die Relevanz der Berechnung der monatlichen Zahlungen für die aktuelle Immobilie aus. Zurücklegen
Zinssatz
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Zinssatz
Darlehensbetrag
{{ mortgageAmount }} USD
Darlehensbetrag
Termin
{{ loanPeriodValue | pluralize("jahr", "jahre") }}
Termin
Monatliche Zahlung
{{ paymentPerMonth }} USD
Monatliche Zahlung
Ähnliche Komplexe
Wohnanlage New SOL Levante Residence with a swimming pool, a co-working area and a mini golf, JVT, Dubai, UAE
Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
von
$200,160
Wohngebäude Sky Palace One Crescent by AHS
Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
von
$40,85M
Wohnanlage Mr C Residences Jumeirah
Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
von
$15,79M
Wohnanlage Bay View
Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
von
$912,298
Wohngebäude Renommierte Wohnungen am Meer auf Palm Jumeirah
Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
von
$13,56M
Sie sehen gerade
Wohnkomplex The world's first residential property under the Bugatti brand
Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
Preis auf Anfrage
Stellen Sie alle Fragen, die Sie haben
Ihre Anfrage hinterlassen
Danke! Ihre Anfrage ist eingegangen
Ich habe Interesse an der Immobilie aus Ihrer Anzeige. Ich möchte mehr Informationen über das Objekt. Welche Kaufbedingungen gelten für Ausländer? Ich würde gerne eine Wohnung/ein Haus besichtigen. Ich möchte über den Gesamtpreis (inkl. Steuern, Vermittlungsgebühr, etc.) informiert werden. Ist ein Kauf auf Kredit/Hypothek möglich?
Zurück zu Eine Anfrage hinterlassen Kontakte zeigen
Andere Komplexe
Wohnanlage VELA
Wohnanlage VELA
Wohnanlage VELA
Wohnanlage VELA
Wohnanlage VELA
Alle anzeigen Wohnanlage VELA
Wohnanlage VELA
Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
von
$8,89M
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2026
Etagenzahl 30
Fläche 395–556 m²
2 Immobilienobjekte 2
Ausländische Immobilien ab 40.000 $. KOSTENLOSE BERATUNG. HILFE BEI DER ERHALTEN DES WOHNSTANDES. Wir helfen Ihnen bei der Auswahl eines KOSTENLOSEN Objekts und organisieren einen sicheren Deal mit dem Entwickler! - exklusive Immobilien; - Unterstützung bei der Organisation des Umzugs; - jäh…
Immobilientyp
Fläche, m²
Kosten, USD
Wohnung 3 zimmer
395.0 – 556.0
8,89M – 9,19M
Immobilienagentur
DDA Real Estate
Eine Anfrage stellen
Wohngebäude Damac Bay 2 | Seaview Apartment | Ultra Luxury
Wohngebäude Damac Bay 2 | Seaview Apartment | Ultra Luxury
Wohngebäude Damac Bay 2 | Seaview Apartment | Ultra Luxury
Wohngebäude Damac Bay 2 | Seaview Apartment | Ultra Luxury
Wohngebäude Damac Bay 2 | Seaview Apartment | Ultra Luxury
Alle anzeigen Wohngebäude Damac Bay 2 | Seaview Apartment | Ultra Luxury
Wohngebäude Damac Bay 2 | Seaview Apartment | Ultra Luxury
Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
von
$883,804
Jahr der Inbetriebnahme 2026
Etagenzahl 49
Beverly Hills Drive in den Trump Estates ist ein Kalifornier, der vom Feinsten lebt. Eingebettet in den Trump International Golf Club bietet es einen wirklich einzigartigen Lebensstil, der von Natur, Natur und Luxus geprägt ist. Erleben Sie Opulenz so weit das Auge reicht, mit malerischen…
Bauherr
damac properties
Eine Anfrage stellen
Wohngebäude Emerald Burj Binghatti Jacob & Co
Wohngebäude Emerald Burj Binghatti Jacob & Co
Wohngebäude Emerald Burj Binghatti Jacob & Co
Wohngebäude Emerald Burj Binghatti Jacob & Co
Wohngebäude Emerald Burj Binghatti Jacob & Co
Alle anzeigen Wohngebäude Emerald Burj Binghatti Jacob & Co
Wohngebäude Emerald Burj Binghatti Jacob & Co
Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
von
$2,29M
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2026
Genießen Sie den ultimativen Luxus in diesem Penthouse mit 2 Schlafzimmern und atemberaubendem Blick auf die Skyline von Dubai und den Burj Khalifa. Emerald Villas bietet geräumige Innenräume und Panoramablick. Emerald verfügt über geräumige Wohnbereiche und erstklassige Annehmlichkeiten.…
Immobilienagentur
AG LUXURY PROPERTIES LLC
Eine Anfrage stellen
Realting.com
Gehen
Neueste Nachrichten in Vereinigte Arabische Emirate
So verkaufen Sie eine Wohnung in den VAE: Eine Schritt-für-Schritt-Anleitung für Privatpersonen
14.07.2025
So verkaufen Sie eine Wohnung in den VAE: Eine Schritt-für-Schritt-Anleitung für Privatpersonen
Immobilieninvestitionen in den VAE: 5 vielversprechende neue Entwicklungen im ganzen Land
20.06.2025
Immobilieninvestitionen in den VAE: 5 vielversprechende neue Entwicklungen im ganzen Land
Kaufen Sie eine Wohnung in den VAE mit Möbeln: Übersicht der Objekte von 130.000 € bis 2,4 Millionen €.
11.01.2025
Kaufen Sie eine Wohnung in den VAE mit Möbeln: Übersicht der Objekte von 130.000 € bis 2,4 Millionen €.
Der Immobilienmarkt in Dubai verzeichnet weiterhin Rekordwachstumsraten. Analytics von REALTING
23.12.2024
Der Immobilienmarkt in Dubai verzeichnet weiterhin Rekordwachstumsraten. Analytics von REALTING
Hypothek in Dubai für Nichtansässige. So kaufen Sie Immobilien auf Kredit
17.12.2024
Hypothek in Dubai für Nichtansässige. So kaufen Sie Immobilien auf Kredit
Erbschaft von Eigentum und Immobilien in den VAE
17.10.2024
Erbschaft von Eigentum und Immobilien in den VAE
Retire in Dubai-Programm. So erhalten Sie ein Ruhestandsvisum für Dubai
03.10.2024
Retire in Dubai-Programm. So erhalten Sie ein Ruhestandsvisum für Dubai
Alle Veröffentlichungen anzeigen