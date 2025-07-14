Wohnkomplex The world's first residential property under the Bugatti brand

Bugatti Residences von Binghatti ist der weltweit erste Wohnkomplex unter der Marke Bugatti, der in Dubai gebaut wird. Dieses einzigartige Projekt ist das Ergebnis einer Zusammenarbeit zwischen Emirati Entwickler Binghatti Properties und dem renommierten französischen Luxusautohersteller Bugatti. Der Komplex besteht aus zwei Türmen, jeweils mit 45 Wohnböden, und wird im Stil des legendären Château Saint-Jean entworfen werden, kombiniert die Atmosphäre der französischen Riviera mit modernen architektonischen Lösungen, um ein wahres Meisterwerk im Bereich Business Bay zu schaffen.

Der Komplex wird insgesamt 182 exklusive Residenzen haben. Die Riviera Mansion Sammlung umfasst geräumige 2-Zimmer-Residenz (Cannes), 3-Zimmer-Residenz (St. Tropez) und 4-Zimmer-Residenz (Monaco). Für diejenigen, die das Wunder des Luxus suchen, bietet die Sky Mansion Penthouse Kollektion 11 luxuriöse Penthouses, die jeweils für einen außergewöhnlichen Lebensstil konzipiert sind. Alle Unterkünfte verfügen über private Dachpools mit herrlichem Blick auf Downtown Dubai, Business Bay und den Dubai Water Canal. Die Penthäuser werden auch mit privaten Autoaufzügen für bequeme Verkehrsmittel ausgestattet.