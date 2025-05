Wohnung in einem Neubau Vela Dorchester Collection

Geboren im Latein für ‘sail’, zieht VELA majestätisch nach oben auf neue Höhen der Raffinesse, Schönheit und Design

Um ikonischen Status, Qualität und Wert zu gewährleisten, OMNIYAT kuriert Partnerschaften mit Industrieluminarien, einschließlich der ausgezeichneten Gastfreundschaft Gruppe, Dorchester Collection. Die OMNIYAT-Eigenschaften, die von der Dorchester Collection verwaltet werden, sind entworfen, um eine überlegene Return on Investment zu schaffen und jedem Besitzer die OMNIYAT-Garantie zu geben, in einem maßgeschneiderten erhöhten Raum zu leben, der ihre Persönlichkeit, Leistung und Harmonie für ihre Zukunft widerspiegelt.

Eine Adresse, die Volumes spricht Die VELA befindet sich im Stadtteil Burj Khalifa und ist die neueste Ergänzung zu dem anstehenden ultra-luxuriösen Wasserziel von OMNIYAT, kuratiert mit Ermessen und Einsicht von Dubais definierenden Entwickler. Der Erfolg des benachbarten The Lana Hotel and Residences, Dorchester Collection, Dubai, und inspiriert von der Vision von OMNIYAT, Marasi Bay neu zu gestalten, verkörpert VELA die höheren Möglichkeiten und Raffinesse, die gesetzt ist, um dieses ikonische Ziel zu definieren.

Die Dualität von Stadt und Meer

Ein Reich der neu vorgestellten Perspektiven

Hoch über dem sanften Fluss der Marasi Bay, VELA, Dorchester Collection, Dubai, ist ein Fest der zeitgenössischen Wasserfront in Dubai

ASCEND zum TEIL

Die 38 Residenzen von VELA sind auf 150 Meter hoch und umfassen üppige Penthouses und Drei- und Vier-Zimmer-Eigenschaften. Der Turm wird vom Sky Palace gekrönt, verteilt auf drei Etagen mit zwei Swimmingpools, großen Terrassen, einem privaten Fitnessraum und einem majlis.

Ein neu gedachter Ansatz für städtisches Wohnen

Jede der Residenzen von VELA bietet beispiellose Innen-Overdoor-Räume, bodendeckende Fenster, große Terrassen und L-förmige Eckpools mit Blick auf atemberaubende Ausblicke auf den Yachthafen, den legendären Burj Khalifa und Downtown Dubai.

Gliederung in Gelassenheit

Erleben Sie im Infinity-Lap-Pool, der mühelos über dem Yachthafen schwebt, während Sie das Stadtbild und die weitläufige Wasseransicht bewundern.

Ergänzt wird dies durch ein Drei-Höhe-Fitnessstudio mit Panoramablick, ein Kinozimmer, Kinderspielplätze, Tagungsräume und eine private Spa-Suite und Salon.

Lifestyle-Anbieter

Der legendäre Service der Dorchester Collection erwartet Sie mit einem Lifestyle von Komfort und Leichtigkeit. Hausbesitzer genießen den Luxus und die Freiheit eines privaten Hauses mit der zusätzlichen Bequemlichkeit und Prestige von außergewöhnlichen Fünf-Sterne-Service, und die exklusiven Annehmlichkeiten, die mit diesem erstklassigen Ruf ausgerichtet.

Die Dienststellen von VELA

• Haupt-, VIP & Marina Lobby

• Infinity-Edge Lap Pool

• Triple-Height Gym

• Spa Suite und Salon

• Kinderzimmer • Kinozimmer

• Tagungsräume und Lounge

• Sicherheit

• Valet

• Hoteleinrichtungen in The Lana, Dorchester Collection, Dubai

• Beach Club in One at Palm Jumeirah Dorchester Collection, Dubai

-Klassiker

• Common Area Wartung und Reinigung

• 24/7 Residenz Concierge

• Tür- und Hafendienste

• Parkservice

• Rettungs- und Fitnessservice

• 24/7 Sicherheitsdienste

- à la Carte

• Haushalt

• Wäscherei

• Wartung

• Bespoke Gaststättenleistungen

• One-off-Essenveranstaltungen & Funktionen

• Floristische Dienstleistungen

• Buchungen, Reservierungen & Termine

• Fünf-Sterne-Erfahrungen zu Hause



Legendäre Hospitality Die Dorchester Collection ist bekannt für den Inbegriff von Eleganz und Raffinesse in ihren internationalen Hotels wie The Dorchester, Hotel Plaza Athénée und The Beverly Hills Hotel. Seit 1931 erweitert die Gruppe ihr Portfolio um 10 renommierte Hotels in den pulsierenden Städten weltweit, darunter Paris, Mailand, Rom, Los Angeles und ihre neueste Ergänzung, Dubai. Die OMNIYAT und die Dorchester Collection haben eng zusammengearbeitet, um die Lana, Dorchester Collection, Dubai, den ersten Vorabend der Marke in die Region und ihr zehntes weltweites Hotel vorzustellen.