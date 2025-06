Wohnkomplex Weybridge Gardens 3

Weybridge Gardens 3 ist Ihr Tor zum modernen Wohnen und Bequemlichkeit in Dubailand. Weybridge Gardens 3, Die Alpen sind ideal gelegen, direkt an der Sheikh Mohammed Bin Zayed Road und bieten gute Zugänglichkeit und hervorragende Anbindung an alle Bereiche der Stadt.

Von Architektur und Innenarchitektur bis hin zu Gemeinschafts-Lebensräumen, Weybridge Gardens 3, Die Alpen wurden sorgfältig mit einem ausgeprägten Erzähl- und Design-Ethos im Kopf gefertigt. Mit der modernen, lebendigen Landschaft von Dubai haben wir ein harmonisches Wohnerlebnis geschaffen, das sowohl das Herz als auch den Geist anspricht. Die zeitgenössische Wohnentwicklung bietet auffällige architektonische Geometrie mit Bogen und vertikalen Elementen, die Inspiration aus Schneeschmelze auf den Gipfeln der Alpen und ikonischen Balkon-Designs, die ein dynamisches Flair hinzufügen.

Unser Team ging über und darüber hinaus, um schöne Innenräume zu schaffen, die die Gemütlichkeit und Ruhe in Verbindung mit Berghütten in den Alpen nach Dubai bringen. Zeitgenössisch und elegant sind alle Eigenschaften entworfen und gebaut, um Qualitätsstandards zu erfüllen und jedes Detail wurde sorgfältig gestaltet, um Luxus und Komfort in allen Innen- und Außenbereichen zu bieten. Alle Apartments genießen sonnige Terrassen und ein und drei Schlafzimmer Eigenschaften verfügen über einen eigenen privaten Tauchbecken.

Weybridge Gardens 3 ist die Heimat von 208 Wohnimmobilien, von Studios bis zu einem und drei Schlafzimmer Wohnungen mit sonnigen Terrassen. Größen reichen von 464 - 1,570 sq.ft. Studios von 464 – 517 sq.ft. | Ein Betten von 930 – 948 sq.ft. Drei Betten über 1.314 – 1,570 sq.ft.