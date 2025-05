Wohnkomplex New complex of apartments with private swimming pool Samana Avenue, Dubailand, Dubai, UAE

Samana Avenue ist ein prächtiger 18-stöckiger Wohnkomplex, in dem jede Wohnung die Harmonie des modernen Designs und der fortschrittlichen Technologie verkörpert. Hier finden Sie gemütliche Studios und moderne Apartments mit 1-2 Schlafzimmern, mit einer Fläche von 40 m2. Kulinarische Träume werden in halbveredelten Küchen mit hochwertigen deutschen Haushaltsgeräten wahr. Außerhalb Ihrer Wohnung finden Sie eine Vielzahl von Bereichen zur Entspannung und aktiven Freizeit: ein erfrischender Pool, eine Dachlounge mit atemberaubender Aussicht, eine Strecke für Morgen Jogging in der frischen Luft und ein voll ausgestattetes Fitnessstudio, wo Sie ausgezeichnete körperliche Fitness halten können. Es gibt auch Lagunen, einen Spielbereich, einen Basketballplatz, einen Jacuzzi, einen Dampfraum und eine Sauna - alles für einen kompletten Rest.

Smart Home System;

Doppelküchen mit deutschen Geräten;

Gym;

Jogging-Track;

Basketballplatz;

Erholungsgebiet des Dachbodens;

Schwimmbad;

Jacuzzi, Sauna und Dampfbad;

Nähe zu Schulen.

Ausstattung und Ausstattung im HausVorteile

Installationen:

Für lokale Kunden

15% - Anzahlung

1% - monatlich während des Baus (für 42 Monate)

10% - 12 Monate nach Vertragsunterzeichnung (Zwischenzahlung)

5% - 18 Monate nach Vertragsunterzeichnung (Zwischenzahlung)

0,5% - monatlich nach Übergabe (für 60 Monate)

Für internationale Kunden

20% - Anzahlung

1% - monatlich während des Baus (für 42 Monate)

10% - 12 Monate nach Vertragsunterzeichnung (Zwischenzahlung)

5% - 18 Monate nach Vertragsunterzeichnung (Zwischenzahlung)

0,5% - monatlich nach Übergabe (für 50 Monate)

Lage und Infrastruktur in der Nähe

Nur 20 Gehminuten entfernt befinden sich Bildungseinrichtungen wie die Aquila School und die GEMS FirstPoint School, die sich als ausgezeichnet erwiesen haben, sowie wichtige medizinische Dienstleistungen und Einkaufsmöglichkeiten. Für diejenigen, die aktive Unterhaltung suchen, wird der herrliche IMG World of Adventure Themenpark unvergessliche Momente mit Familie und Freunden bieten. Wenn Sie von einem erholsamen Urlaub träumen, besuchen Sie den Dubai Miracle Garden und lernen Sie die Blumen aller Art kennen, von denen es eine große Anzahl gibt. Das Projekt ist gut gelegen: