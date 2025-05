Wohnkomplex New VERDAN1A Residence with swimming pools and a spa, Dubailand, Dubai, UAE

Willkommen in VERDANIA 1 - ein Wohnkomplex mit geräumigen und leuchtenden Studios und Apartments. Jede Wohnung ist mit raumhohen Fenstern und Küchengeräten ausgestattet. Der Projektname stammt aus dem Wort "verde", was "grün" in verschiedenen Sprachen bedeutet, das Wachstum, Erneuerung und vitale Macht symbolisiert.

Jeder Aspekt wird hier zum letzten Detail gedacht, um die Umwelt zu schaffen, wo sich eine Person ein Teil der Natur fühlt und gleichzeitig die Annehmlichkeiten der modernen Welt genießt. Das wunderbare Schwimmbad mit einem geräumigen Wohnbereich und Liegestühlen wird der ideale Ort für Entspannung in sonnigen Tagen, und der separate Kinderpool ermöglicht Kindern, Wasserspiele sicher zu genießen. Es gibt einen modernen Fitnessraum und einen Außen-Quadfit-Bereich für Aktivitäten. Darüber hinaus helfen die Sauna und das Spa nach einem geschäftigen Tag zu entspannen und die Batterien aufzuladen. Diejenigen, die einsame Erholung mögen, werden den Freiraum schätzen, wo Sie Sonnenuntergänge und Kommunikation in gemütlicher Atmosphäre genießen können. Familien mit Kindern sehen Wert auf dem geräumigen Spielplatz und dem separaten Spielzimmer, wo Kinder eine gute Zeit haben und Zeit sicher verbringen können. Das private Kino wird ultimative Erfahrung in der Filmschau in Komfort und Privatsphäre, und das stilvolle Clubhaus wird ein Ort für Treffen, Arbeit und angenehme Zeit.

Einrichtungen:

Schwimmbäder für Kinder und Erwachsene

Kinderspielzimmer

Fitnessstudio

Sportplatz

Crossfit

Sauna und Wellness

Kinderspielplatz

Kino

Clubhaus

Abschluss - 1. Quartal 2027.

Zahlungsplan:

60/40

70/30

Eigenschaften der Wohnungen

Küchengeräte

Lage und Infrastruktur in der Nähe

Das in der dynamischen und sich entwickelnden Gegend von Dubai Land Residence Complex (DLRC) gelegene Projekt bietet das ideale Gleichgewicht zwischen der urbanen Energie und der Ruhe der vorstädtischen Abgeschiedenheit. Die günstige Lage in der Nähe der wichtigsten Autobahnen, wie Al Ain Road (E66) und Emirates Road (E611), sorgt für schnellen Zugang zu Downtown Dubai, Dubai International Airport und anderen Sehenswürdigkeiten der Stadt.