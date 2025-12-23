  1. Realting.com
Wohnanlage EVERGR1N HOUSE by Object 1 – Green Urban Living in Jumeirah Garden City, Dubai
Wohnanlage EVERGR1N HOUSE by Object 1 – Green Urban Living in Jumeirah Garden City, Dubai
Adschman, Vereinigte Arabische Emirate
von
$311,965
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2026
Etagenzahl 8
EVERGR1N HAUS by Object 1 – Green Urban Living in Jumeirah Garden City, Dubai.Projektübersicht:EVERGR1N HAUS by Object 1 renoviert modernes, nachhaltiges Leben in Dubai.Im Herzen von Jumeirah Garden City gelegen, bietet diese Boutique 8-story-Entwicklung 219 Residenzen – von eleganten Studio…
Immobilienagentur
Grupo WAME Real Estate
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage Ajman Creek Towers T1
Wohnanlage Ajman Creek Towers T1
Adschman, Vereinigte Arabische Emirate
von
$172,736
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2026
Etagenzahl 25
Wohnungen im erstklassigen Wohnkomplex Ajman Creek Towers (T1) in Ajman! Hohe Kapitalrendite – 10 % in $! Wir stellen Ihnen einen Anlegerkatalog zur Verfügung! Zinslose Raten! Fälligkeitsdatum - 4 Quartale. 2026 Ausstattung: Schwimmbad, Fitnessstudio, Grillplätze, Parkplatz, Sicherheit, Re…
Immobilienagentur
DDA Real Estate
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage Seaside Hills Residence
Wohnanlage Seaside Hills Residence
Adschman, Vereinigte Arabische Emirate
von
$563,248
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2025
Etagenzahl 6
Einzigartige Apartments im neuen Seaside Hills Residence-Komplex! Die Wohnungen sind mit Einbaumöbeln und Sanitär ausgestattet! Zinslose Raten! Geeignet zum Wohnen und Investieren! Jahr der Fertigstellung: 4. Quartal 2025 Infrastruktur: Wanderwege, privater Zugang zum Strand, Swimmingpool,…
Immobilienagentur
DDA Real Estate
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage Beach Hills Villas
Wohnanlage Beach Hills Villas
Adschman, Vereinigte Arabische Emirate
von
$3,03M
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2025
Etagenzahl 2
Exquisite Villa im neuen Beach Hills Villas-Projekt in Ajman! Panoramablick auf die malerische Landschaft! Wir stellen Ihnen einen Anlegerkatalog zur Verfügung! Zinslose Raten! Geeignet zum Wohnen und Investieren! Fälligkeitsdatum: 4. Quartal 2025 Ausstattung: Pool, Kinderspielplätze, Tief…
Immobilienagentur
DDA Real Estate
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage Sealine Residence
Wohnanlage Sealine Residence
Adschman, Vereinigte Arabische Emirate
Preis auf Anfrage
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2026
Etagenzahl 10
Gemütliche Wohnungen im neuen Sealine Residence-Projekt! Eine ausgezeichnete Wohn- und Investitionsmöglichkeit! Rentabilität – ab 10 %! Wir stellen Ihnen einen Anlegerkatalog zur Verfügung! Zinslose Raten! Fälligkeitsdatum - 4 Quartale. 2026 Ausstattung: Privatstrand, Swimmingpool, Fitness…
Immobilienagentur
DDA Real Estate
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage Gulfa Tower
Wohnanlage Gulfa Tower
Adschman, Vereinigte Arabische Emirate
von
$161,614
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2024
Etagenzahl 21
Neue moderne Wohnanlage Gulfa Tower! Wohnungen zum Leben und Investieren! Hohe Rendite – ab 10 % in $! Wir stellen Ihnen einen Anlegerkatalog zur Verfügung! Ratenzahlung 0%! Fälligkeitsdatum – 1. Quartal. 2024 Ausstattung: überdachter Parkplatz, 24-Stunden-Sicherheitsdienst und Videoüberwa…
Immobilienagentur
DDA Real Estate
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage Gateway Porto
Wohnanlage Gateway Porto
Adschman, Vereinigte Arabische Emirate
von
$228,385
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2026
Etagenzahl 11
Wohnung im modernen Komplex Gateway Porto! Mit atemberaubendem Panoramablick auf das natürliche Mangrovenreservat und die Golffarm! Zinslose Raten! Geeignet zum Wohnen und Investieren! Ausstattung: Schwimmbad, Poolterrasse, Golfplatz, Cafés und Restaurants, ausgedehnte Küste von 12 km Länge…
Immobilienagentur
DDA Real Estate
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage Conqueror Tower
Wohnanlage Conqueror Tower
Adschman, Vereinigte Arabische Emirate
von
$227,501
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Etagenzahl 27
Fertigwohnungen mit möblierter Küche im neuen Conqueror Tower-Projekt! Mietrendite bis zu 5 % in $! Wir stellen Ihnen einen Anlegerkatalog zur Verfügung! Der Komplex ist fertiggestellt! Ausstattung: Tiefgarage für 123 Autos, Videoüberwachungssystem, 24-Stunden-Sicherheitsdienst, Fitnessstud…
Immobilienagentur
DDA Real Estate
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage Al Ameera Village
Wohnanlage Al Ameera Village
Adschman, Vereinigte Arabische Emirate
von
$183,228
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2024
Etagenzahl 8
Neues Wohnprojekt im Al Ameera Village mit günstiger Lage! Hohe Mieteinnahmen - ca. 10 % in $! Wir stellen Ihnen einen Anlegerkatalog zur Verfügung! Ausgestattete Küche! Ratenzahlung 0%! Fälligkeitsdatum - 2 Quartale. 2024 Ausstattung: Joggingstrecke, zentrale Klimaanlage, Kabel-TV, 24-Stu…
Immobilienagentur
DDA Real Estate
Eine Anfrage stellen
