Wohngebäude Möblierte Wohnungen mit 10-jährigem Ratenzahlungsplan in Business Bay
Wohngebäude Möblierte Wohnungen mit 10-jährigem Ratenzahlungsplan in Business Bay
Wohngebäude Möblierte Wohnungen mit 10-jährigem Ratenzahlungsplan in Business Bay
Wohngebäude Möblierte Wohnungen mit 10-jährigem Ratenzahlungsplan in Business Bay
Wohngebäude Möblierte Wohnungen mit 10-jährigem Ratenzahlungsplan in Business Bay
Wohngebäude Möblierte Wohnungen mit 10-jährigem Ratenzahlungsplan in Business Bay
Business Bay, Vereinigte Arabische Emirate
von
$1,83M
Jahr der Inbetriebnahme 2029
Etagenzahl 100
Exklusive, voll möblierte Wohnungen in Business Bay Dubai Business Bay, Dubais wichtigstes Geschäfts- und Lifestyle-Zentrum, ist ein pulsierender Stadtteil, der luxuriöses Wohnen nahtlos mit einem florierenden Geschäftsumfeld verbindet. Business Bay ist für seine ikonische Skyline bekannt un…
Immobilienagentur
TEKCE Real Estate
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage Ahad Residences — high-rise residence by Ahad Group close to a beach and a metro station in the center of Business Bay, Dubai
Wohnanlage Ahad Residences — high-rise residence by Ahad Group close to a beach and a metro station in the center of Business Bay, Dubai
Wohnanlage Ahad Residences — high-rise residence by Ahad Group close to a beach and a metro station in the center of Business Bay, Dubai
Wohnanlage Ahad Residences — high-rise residence by Ahad Group close to a beach and a metro station in the center of Business Bay, Dubai
Wohnanlage Ahad Residences — high-rise residence by Ahad Group close to a beach and a metro station in the center of Business Bay, Dubai
Wohnanlage Ahad Residences — high-rise residence by Ahad Group close to a beach and a metro station in the center of Business Bay, Dubai
Business Bay, Vereinigte Arabische Emirate
von
$955,349
Die Residenz verfügt über einen Außenpool, einen Fitnessraum, eine Sauna, rund um die Uhr Sicherheit, einen Parkplatz, Conciergeservice, Geschäfte.Abschluss - Oktober 2023.Ausstattung und Ausstattung im Haus Küchengeräte (Kühlschrank, Gasherd, Gasherd, Dunstabzugshaube, Waschmaschine und Ges…
Immobilienagentur
TRANIO
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage Duplex apartments in the new skyscraper DNWT Residences, Business Bay area, Dubai, UAE
Wohnanlage Duplex apartments in the new skyscraper DNWT Residences, Business Bay area, Dubai, UAE
Wohnanlage Duplex apartments in the new skyscraper DNWT Residences, Business Bay area, Dubai, UAE
Wohnanlage Duplex apartments in the new skyscraper DNWT Residences, Business Bay area, Dubai, UAE
Wohnanlage Duplex apartments in the new skyscraper DNWT Residences, Business Bay area, Dubai, UAE
Wohnanlage Duplex apartments in the new skyscraper DNWT Residences, Business Bay area, Dubai, UAE
Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
von
$1,00M
DWTN Residences ist ein neues Wohnprojekt, das eines der höchsten Wohngebäude der Stadt ist. Das Projekt liegt zwischen der Sheikh Zayed Road, der Innenstadt von Dubai und der Business Bay und bietet einen fantastischen Blick auf den Burj Khalifa und die Gewässer des Persischen Golfs und bie…
Immobilienagentur
TRANIO
Eine Anfrage stellen
OneOne
Wohnanlage Canal Heights 2
Wohnanlage Canal Heights 2
Wohnanlage Canal Heights 2
Wohnanlage Canal Heights 2
Wohnanlage Canal Heights 2
Wohnanlage Canal Heights 2
Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
von
$646,301
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2027
Etagenzahl 45
Apartments im Luxuskomplex Canal Heights 2 im Business Bay-Bereich! Wohnungen zum Wohnen und Investieren (ROI - 6,3 % in $)! Zinslose Raten! Es ist möglich, eine Aufenthaltserlaubnis zu erhalten! Vollständig eingerichtete Küche! Fälligkeitsdatum - 3 Quartale. 2027 Vorteile: voll ausgestatt…
Immobilienagentur
DDA Real Estate
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage New high-rise residence One by Binghatti with swimming pools and a tennis court in the central area of Business Bay, Dubai, UAE
Wohnanlage New high-rise residence One by Binghatti with swimming pools and a tennis court in the central area of Business Bay, Dubai, UAE
Wohnanlage New high-rise residence One by Binghatti with swimming pools and a tennis court in the central area of Business Bay, Dubai, UAE
Wohnanlage New high-rise residence One by Binghatti with swimming pools and a tennis court in the central area of Business Bay, Dubai, UAE
Wohnanlage New high-rise residence One by Binghatti with swimming pools and a tennis court in the central area of Business Bay, Dubai, UAE
Wohnanlage New high-rise residence One by Binghatti with swimming pools and a tennis court in the central area of Business Bay, Dubai, UAE
Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
von
$2,92M
Eine von Binghatti ist ein neues Wohnprojekt der berühmten Firma Binghatti Developers. Die Fassade des Gebäudes ist mit Kristallglas umrahmt. Dieser Komplex bietet eine Auswahl moderner Residenzen, die aufgrund des modernen Stadtlebens gestaltet sind.Wir bieten Studios und Apartments mit 1-4…
Immobilienagentur
TRANIO
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage Residence Prive with a kids' club and a spa area on the water’s edge of Business Bay's marina, Dubai, UAE
Wohnanlage Residence Prive with a kids' club and a spa area on the water’s edge of Business Bay's marina, Dubai, UAE
Wohnanlage Residence Prive with a kids' club and a spa area on the water’s edge of Business Bay's marina, Dubai, UAE
Wohnanlage Residence Prive with a kids' club and a spa area on the water’s edge of Business Bay's marina, Dubai, UAE
Wohnanlage Residence Prive with a kids' club and a spa area on the water’s edge of Business Bay's marina, Dubai, UAE
Wohnanlage Residence Prive with a kids' club and a spa area on the water’s edge of Business Bay's marina, Dubai, UAE
Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
von
$356,099
Wir bieten luxuriöse Full-Service-Apartments mit Panoramablick auf die Stadt.Die Residenz verfügt über ein rund um die Uhr geöffnetes Restaurant, einen Wellness-Club und ein Spa, einen angelegten Garten, einen Outdoor-Jacuzzi, einen Kinderclub.Lage und Infrastruktur in der Nähe Die Unterkunf…
Immobilienagentur
TRANIO
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage Chic Tower
Wohnanlage Chic Tower
Wohnanlage Chic Tower
Wohnanlage Chic Tower
Wohnanlage Chic Tower
Wohnanlage Chic Tower
Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
von
$1,27M
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2026
Etagenzahl 47
Fläche 142–159 m²
2 Immobilienobjekte 2
Kostenlose Auswahl an Immobilien. Objekte der besten Entwickler. Volle rechtliche Unterstützung der Transaktion.Chic Tower ist ein neuer luxuriöser Wohnturm mit einzigartiger Architektur von DAMAC Properties, der auf der Dubai Canal Waterfront in Business Bay gebaut wird. Ein wesentliches Me…
Immobilientyp
Fläche, m²
Kosten, USD
Wohnung 1 zimmer
159.0
1,27M
Wohnung 2 zimmer
142.0
1,17M
Immobilienagentur
DDA Real Estate
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage High-rise residential complex Bugatti Residences with a private beach close to a yacht club, Business Bay, Dubai, UAE
Wohnanlage High-rise residential complex Bugatti Residences with a private beach close to a yacht club, Business Bay, Dubai, UAE
Wohnanlage High-rise residential complex Bugatti Residences with a private beach close to a yacht club, Business Bay, Dubai, UAE
Wohnanlage High-rise residential complex Bugatti Residences with a private beach close to a yacht club, Business Bay, Dubai, UAE
Wohnanlage High-rise residential complex Bugatti Residences with a private beach close to a yacht club, Business Bay, Dubai, UAE
Wohnanlage High-rise residential complex Bugatti Residences with a private beach close to a yacht club, Business Bay, Dubai, UAE
Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
von
$7,27M
Wir bieten Apartments mit privaten Pools.Einige Penthouses verfügen über private Fitness-Studios und Spielzimmer.Die Residenz verfügt über einen privaten Strand, einen Fitnessraum, eine Garage, Sicherheit, einen Pool, Concierge-Service, einen Wellnessbereich.Abschluss - 2. Quartal 2026.Lage …
Immobilienagentur
TRANIO
Eine Anfrage stellen
Wohngebäude Ratenwohnungen in einem Hochhaus in Dubai Business Bay
Wohngebäude Ratenwohnungen in einem Hochhaus in Dubai Business Bay
Wohngebäude Ratenwohnungen in einem Hochhaus in Dubai Business Bay
Wohngebäude Ratenwohnungen in einem Hochhaus in Dubai Business Bay
Wohngebäude Ratenwohnungen in einem Hochhaus in Dubai Business Bay
Wohngebäude Ratenwohnungen in einem Hochhaus in Dubai Business Bay
Business Bay, Vereinigte Arabische Emirate
von
$733,563
Jahr der Inbetriebnahme 2029
Etagenzahl 100
Luxuriöse Wohnungen mit Stadtblick in einem Hochhaus in Business Bay Dubai Die Wohnungen mit 1 bis 4 Schlafzimmern befinden sich im prestigeträchtigsten Projekt in Business Bay, Dubai. Dieser 122-stöckige Turm in hellem Gold verbindet den traditionellen Charme der Emirate mit modernen Annehm…
Immobilienagentur
TEKCE Real Estate
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage ONE by Binghatti
Wohnanlage ONE by Binghatti
Wohnanlage ONE by Binghatti
Wohnanlage ONE by Binghatti
Wohnanlage ONE by Binghatti
Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
von
$582,191
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2026
Etagenzahl 61
Wohnungen im neuen Projekt One von Binghatti im Business Bay-Bereich! Ideal zum Wohnen, Weiterverkaufen und Vermieten! Hohes Einkommen – ab 10 % in $! Prestigeträchtiges Gebiet! Zinslose Raten! Vollständig eingerichtete Küche! Fälligkeitsdatum - 4 Quartale. 2026 Ausstattung: Fitnessstudio,…
Immobilienagentur
DDA Real Estate
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage Apartments in the new high-rise residence Bayz 102 with pools, parks and a tennis court next to Burj Khalifa, the Business Bay area, Dubai
Wohnanlage Apartments in the new high-rise residence Bayz 102 with pools, parks and a tennis court next to Burj Khalifa, the Business Bay area, Dubai
Wohnanlage Apartments in the new high-rise residence Bayz 102 with pools, parks and a tennis court next to Burj Khalifa, the Business Bay area, Dubai
Wohnanlage Apartments in the new high-rise residence Bayz 102 with pools, parks and a tennis court next to Burj Khalifa, the Business Bay area, Dubai
Wohnanlage Apartments in the new high-rise residence Bayz 102 with pools, parks and a tennis court next to Burj Khalifa, the Business Bay area, Dubai
Wohnanlage Apartments in the new high-rise residence Bayz 102 with pools, parks and a tennis court next to Burj Khalifa, the Business Bay area, Dubai
Business Bay, Vereinigte Arabische Emirate
von
$620,250
Wir möchten das Wohnprojekt BAYZ 102 vorstellen - der exklusive Wolkenkratzer mit 102 Stockwerken, der Eleganz und Moderne verbindet. Jeder von Ihnen kann die ideale Wohnung unter Luxus-Studios, Wohnungen mit 1-4 Schlafzimmer, und das Penthouse wählen.Das Projekt umfasst voll möblierte Apart…
Immobilienagentur
TRANIO
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage Furnished apartments with large balconies in Avanti residential complex with a gym, Business Bay, Dubai, UAE
Wohnanlage Furnished apartments with large balconies in Avanti residential complex with a gym, Business Bay, Dubai, UAE
Wohnanlage Furnished apartments with large balconies in Avanti residential complex with a gym, Business Bay, Dubai, UAE
Wohnanlage Furnished apartments with large balconies in Avanti residential complex with a gym, Business Bay, Dubai, UAE
Wohnanlage Furnished apartments with large balconies in Avanti residential complex with a gym, Business Bay, Dubai, UAE
Business Bay, Vereinigte Arabische Emirate
von
$412,730
Das Projekt ist ein Apartmentkomplex eines 15-stöckigen Turms. Es befindet sich in der Nähe des Stadtteils Burj, in der Nähe der wichtigsten Sehenswürdigkeiten der Stadt und eine kurze Autofahrt von den wichtigsten Autobahnen.Dieser stilvolle Turm ist nicht nur ein idealer Ort zum Leben (ges…
Immobilienagentur
TRANIO
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage Canal Heights
Wohnanlage Canal Heights
Wohnanlage Canal Heights
Wohnanlage Canal Heights
Wohnanlage Canal Heights
Wohnanlage Canal Heights
Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
Preis auf Anfrage
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2027
Etagenzahl 37
Canal Heights Premium-Projekt in Business Bay! Ausgezeichnete Option zur Vermietung (ROI - 6,3 % in $)! Die Wohnung verfügt über eine voll ausgestattete Küche! Ratenzahlungsplan 0 %! Fertigstellungsdatum – 3 Quartale. 2027 Ausstattung: voll ausgestattetes Fitnessstudio, Tennisplatz, Einzel…
Immobilienagentur
DDA Real Estate
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage Urban Oasis by Missoni — residential complex by Dar Al Arkan near the Dubai Water Channel with city views in Business Bay, Dubai
Wohnanlage Urban Oasis by Missoni — residential complex by Dar Al Arkan near the Dubai Water Channel with city views in Business Bay, Dubai
Wohnanlage Urban Oasis by Missoni — residential complex by Dar Al Arkan near the Dubai Water Channel with city views in Business Bay, Dubai
Wohnanlage Urban Oasis by Missoni — residential complex by Dar Al Arkan near the Dubai Water Channel with city views in Business Bay, Dubai
Wohnanlage Urban Oasis by Missoni — residential complex by Dar Al Arkan near the Dubai Water Channel with city views in Business Bay, Dubai
Wohnanlage Urban Oasis by Missoni — residential complex by Dar Al Arkan near the Dubai Water Channel with city views in Business Bay, Dubai
Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
von
$3,82M
Die Wohnanlage am Ufer des Dubai-Kanals. Entworfen von einem saudischen Entwickler und der italienischen Designfirma Missoni. Es ist das zweite Gebäude der Welt mit Innenräumen von diesem Designer, der erste ist in Miami.Das Gebäude wird mit Elementen der Mode und Kunst ähnlich dem Wohnungsk…
Immobilienagentur
TRANIO
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage Eywa
Wohnanlage Eywa
Wohnanlage Eywa
Wohnanlage Eywa
Wohnanlage Eywa
Wohnanlage Eywa
Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
Preis auf Anfrage
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2026
Etagenzahl 19
Apartments im luxuriösen Eywa-Komplex im Geschäftszentrum von Dubai – Business Bay! Möblierte Küche! Panoramablick auf den Wolkenkratzer Burj Khalifa! Wir stellen Ihnen einen Anlegerkatalog zur Verfügung! Fälligkeitsdatum: 2. Quartal 2026 Ausstattung: Bibliothek, Kristallgarten, Clubhaus m…
Immobilienagentur
DDA Real Estate
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage Canal Heights de GRISOGONO — stylish high-rise residence by DAMAC in the prestigious business district of Business Bay, Dubai
Wohnanlage Canal Heights de GRISOGONO — stylish high-rise residence by DAMAC in the prestigious business district of Business Bay, Dubai
Wohnanlage Canal Heights de GRISOGONO — stylish high-rise residence by DAMAC in the prestigious business district of Business Bay, Dubai
Wohnanlage Canal Heights de GRISOGONO — stylish high-rise residence by DAMAC in the prestigious business district of Business Bay, Dubai
Wohnanlage Canal Heights de GRISOGONO — stylish high-rise residence by DAMAC in the prestigious business district of Business Bay, Dubai
Wohnanlage Canal Heights de GRISOGONO — stylish high-rise residence by DAMAC in the prestigious business district of Business Bay, Dubai
Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
von
$952,909
Die Residenz verfügt über einen Infinity-Pool, einen Fitnessraum, ein Einkaufszentrum, Restaurants, einen Parkplatz, einen Kinderspielplatz, einen Grillplatz, einen Sportplatz.Abschluss - September, 2027.Lage und Infrastruktur in der Nähe Burj Khalifa - 7 MinutenDubai Mall - 7 MinutenDubai I…
Immobilienagentur
TRANIO
Eine Anfrage stellen
Wohngebäude Ratenwohnungen in einem Hochhaus in Dubai Business Bay
Wohngebäude Ratenwohnungen in einem Hochhaus in Dubai Business Bay
Wohngebäude Ratenwohnungen in einem Hochhaus in Dubai Business Bay
Wohngebäude Ratenwohnungen in einem Hochhaus in Dubai Business Bay
Wohngebäude Ratenwohnungen in einem Hochhaus in Dubai Business Bay
Wohngebäude Ratenwohnungen in einem Hochhaus in Dubai Business Bay
Business Bay, Vereinigte Arabische Emirate
von
$1,03M
Jahr der Inbetriebnahme 2029
Etagenzahl 100
Luxuriöse Wohnungen mit Stadtblick in einem Hochhaus in Business Bay Dubai Die Wohnungen mit 1 bis 4 Schlafzimmern befinden sich im prestigeträchtigsten Projekt in Business Bay, Dubai. Dieser 122-stöckige Turm in hellem Gold verbindet den traditionellen Charme der Emirate mit modernen Annehm…
Immobilienagentur
TEKCE Real Estate
Eine Anfrage stellen
Wohngebäude Möblierte Wohnungen mit 10-jährigem Ratenzahlungsplan in Business Bay
Wohngebäude Möblierte Wohnungen mit 10-jährigem Ratenzahlungsplan in Business Bay
Wohngebäude Möblierte Wohnungen mit 10-jährigem Ratenzahlungsplan in Business Bay
Wohngebäude Möblierte Wohnungen mit 10-jährigem Ratenzahlungsplan in Business Bay
Wohngebäude Möblierte Wohnungen mit 10-jährigem Ratenzahlungsplan in Business Bay
Wohngebäude Möblierte Wohnungen mit 10-jährigem Ratenzahlungsplan in Business Bay
Business Bay, Vereinigte Arabische Emirate
von
$629,104
Jahr der Inbetriebnahme 2029
Etagenzahl 100
Exklusive, voll möblierte Wohnungen in Business Bay Dubai Business Bay, Dubais wichtigstes Geschäfts- und Lifestyle-Zentrum, ist ein pulsierender Stadtteil, der luxuriöses Wohnen nahtlos mit einem florierenden Geschäftsumfeld verbindet. Business Bay ist für seine ikonische Skyline bekannt un…
Immobilienagentur
TEKCE Real Estate
Eine Anfrage stellen
Wohngebäude Apartments mit Blick auf den Burj Khalifa in der Business Bay
Wohngebäude Apartments mit Blick auf den Burj Khalifa in der Business Bay
Wohngebäude Apartments mit Blick auf den Burj Khalifa in der Business Bay
Wohngebäude Apartments mit Blick auf den Burj Khalifa in der Business Bay
Wohngebäude Apartments mit Blick auf den Burj Khalifa in der Business Bay
Wohngebäude Apartments mit Blick auf den Burj Khalifa in der Business Bay
Business Bay, Vereinigte Arabische Emirate
von
$1,65M
Jahr der Inbetriebnahme 2027
Etagenzahl 25
Apartments mit Blick auf den Burj Khalifa in der Business Bay. Entdecken Sie einen Komplex im Stil der Wasserstadt im Herzen der Business Bay. Er bietet luxuriöses Wohnen am Wasser, erstklassige Ausstattung, einen atemberaubenden Blick auf den Burj Khalifa.DXB-00240
Immobilienagentur
TEKCE Real Estate
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage Reva Residences residential complex with views of the city, park, and water channel, Business Bay, Dubai, UAE
Wohnanlage Reva Residences residential complex with views of the city, park, and water channel, Business Bay, Dubai, UAE
Wohnanlage Reva Residences residential complex with views of the city, park, and water channel, Business Bay, Dubai, UAE
Wohnanlage Reva Residences residential complex with views of the city, park, and water channel, Business Bay, Dubai, UAE
Wohnanlage Reva Residences residential complex with views of the city, park, and water channel, Business Bay, Dubai, UAE
Business Bay, Vereinigte Arabische Emirate
von
$563,396
Das Projekt ist ein 30-stöckiges Gebäude mit Elite-Apartments mit 1-2 Schlafzimmern. Die Apartments aus der 17. bis 26. Etage bieten einen spektakulären Blick auf die Business Bay und den Dubai Canal.Neben den Wohneinheiten verfügt das Projekt über verschiedene Annehmlichkeiten für die Bewoh…
Immobilienagentur
TRANIO
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage Pad
Wohnanlage Pad
Wohnanlage Pad
Wohnanlage Pad
Wohnanlage Pad
Wohnanlage Pad
Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
von
$483,014
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Etagenzahl 24
Fläche 61–121 m²
2 Immobilienobjekte 2
Kostenlose Auswahl an Immobilien. Objekte der besten Entwickler. Volle rechtliche Unterstützung der Transaktion. Das Pad - ein neuer Wohnkomplex, der in einem Winkel von 6,5 Grad geneigt ist und von LED-Beleuchtung umgeben ist. Das schicke und raffinierte Pad ist der Höhepunkt des superglam…
Immobilientyp
Fläche, m²
Kosten, USD
Wohnung 1 zimmer
61.0 – 121.0
483,014 – 972,055
Immobilienagentur
DDA Real Estate
Eine Anfrage stellen
Wohngebäude Ratenwohnungen in einem Hochhaus in Dubai Business Bay
Wohngebäude Ratenwohnungen in einem Hochhaus in Dubai Business Bay
Wohngebäude Ratenwohnungen in einem Hochhaus in Dubai Business Bay
Wohngebäude Ratenwohnungen in einem Hochhaus in Dubai Business Bay
Wohngebäude Ratenwohnungen in einem Hochhaus in Dubai Business Bay
Wohngebäude Ratenwohnungen in einem Hochhaus in Dubai Business Bay
Business Bay, Vereinigte Arabische Emirate
von
$2,28M
Jahr der Inbetriebnahme 2029
Etagenzahl 100
Luxuriöse Wohnungen mit Stadtblick in einem Hochhaus in Business Bay Dubai Die Wohnungen mit 1 bis 4 Schlafzimmern befinden sich im prestigeträchtigsten Projekt in Business Bay, Dubai. Dieser 122-stöckige Turm in hellem Gold verbindet den traditionellen Charme der Emirate mit modernen Annehm…
Immobilienagentur
TEKCE Real Estate
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage New Velor Residence with a swimming pool, a mini golf and a wellness center, Downtown Dubai, UAE
Wohnanlage New Velor Residence with a swimming pool, a mini golf and a wellness center, Downtown Dubai, UAE
Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
von
$4,47M
VELOR ist eine Verkörperung der Raffinesse im Herzen von Dubai, in der renommierten Gegend von Downtown, wo Lebensstil durch Eleganz, Komfort und absolute Liebe zum Detail definiert wird. Das exklusive Wohnprojekt erhebt sich unter architektonischen und kulturellen Stätten der Megapolis und …
Immobilienagentur
TRANIO
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage The Sterling
Wohnanlage The Sterling
Wohnanlage The Sterling
Wohnanlage The Sterling
Wohnanlage The Sterling
Wohnanlage The Sterling
Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
von
$478,862
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2023
Etagenzahl 25
Fläche 67–80 m²
2 Immobilienobjekte 2
Immobilien in Dubai zu einem Schnäppchenpreis mit voller rechtlicher Unterstützung. Hilfe beim Geldtransfer. Kostenlose Auswahl an Immobilien. Das einzigartige Apartment des Sterling in der Innenstadt von Dubai in Business Bay mit 1 Schlafzimmer. Möchten Sie eine Wohnung in Dubai kaufen? S…
Immobilientyp
Fläche, m²
Kosten, USD
Wohnung 1 zimmer
67.0
478,862
Wohnung 2 zimmer
80.0
480,384
Immobilienagentur
DDA Real Estate
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage BUGATTI RESIDENCES by Binghatti
Wohnanlage BUGATTI RESIDENCES by Binghatti
Wohnanlage BUGATTI RESIDENCES by Binghatti
Wohnanlage BUGATTI RESIDENCES by Binghatti
Wohnanlage BUGATTI RESIDENCES by Binghatti
Wohnanlage BUGATTI RESIDENCES by Binghatti
Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
von
$5,31M
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2026
Fläche 640 m²
3 Immobilienobjekte 3
Die Hyperform zeichnet sich durch subtile Konturen und fließende Linien aus. Aus jedem Blickwinkel bietet die Fassade eine neue Perspektive und schafft eine visuelle Mystik – ein exquisites skulpturales Werk, das ein lebendiges Gefühl von Fluss und Bewegung vermittelt. RIVIERA MANSION COLL…
Immobilientyp
Fläche, m²
Kosten, USD
Wohnung 4 zimmer
640.2
14,16M
Immobilienagentur
Easy Life Property
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage Trillionaire
Wohnanlage Trillionaire
Wohnanlage Trillionaire
Wohnanlage Trillionaire
Wohnanlage Trillionaire
Wohnanlage Trillionaire
Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
von
$383,976
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2024
Etagenzahl 25
Elite-Wohnung im neuen Trillionaire-Komplex in Business Bay! Hohe Kapitalrendite (ROI – 5,8 % in $)! Wir stellen Ihnen einen Anlegerkatalog zur Verfügung! Es ist möglich, eine Aufenthaltserlaubnis zu erhalten! Frist - 3 Quartale. 2024 Ausstattung: Schwimmbad für Erwachsene und Kinder, Fitn…
Immobilienagentur
DDA Real Estate
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage Luxurious penthouses in one of the tallest skyscrapers DNWT Residences, Business Bay, Dubai, UAE
Wohnanlage Luxurious penthouses in one of the tallest skyscrapers DNWT Residences, Business Bay, Dubai, UAE
Wohnanlage Luxurious penthouses in one of the tallest skyscrapers DNWT Residences, Business Bay, Dubai, UAE
Wohnanlage Luxurious penthouses in one of the tallest skyscrapers DNWT Residences, Business Bay, Dubai, UAE
Wohnanlage Luxurious penthouses in one of the tallest skyscrapers DNWT Residences, Business Bay, Dubai, UAE
Wohnanlage Luxurious penthouses in one of the tallest skyscrapers DNWT Residences, Business Bay, Dubai, UAE
Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
von
$4,71M
DWTN Residences ist ein neues Wohnprojekt, das eines der höchsten Wohngebäude der Stadt ist. Das Projekt liegt zwischen der Sheikh Zayed Road, der Innenstadt von Dubai und der Business Bay und bietet einen fantastischen Blick auf den Burj Khalifa und die Gewässer des Persischen Golfs und bie…
Immobilienagentur
TRANIO
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage J One Tower B
Wohnanlage J One Tower B
Wohnanlage J One Tower B
Wohnanlage J One Tower B
Wohnanlage J One Tower B
Wohnanlage J One Tower B
Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
von
$1,25M
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2024
Etagenzahl 18
Apartments in der einzigartigen Wohnanlage J One am Ufer des Dubai-Kanals! Mit atemberaubendem Blick auf den Burj Khalifa! Ratenzahlung ohne Zinsen nach Schlüsselübergabe! Möblierte Küche und Haushaltsgeräte! Perfekt zum Wohnen und Investieren! Ausstattung: Schwimmbad, Fitnessraum, Kinder…
Immobilienagentur
DDA Real Estate
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage Penthouses in new Eden House Park Residence with a swimming pool and parks close to Jumeirah Beach, in the prestigious area of Al Wasl, Dubai
Wohnanlage Penthouses in new Eden House Park Residence with a swimming pool and parks close to Jumeirah Beach, in the prestigious area of Al Wasl, Dubai
Wohnanlage Penthouses in new Eden House Park Residence with a swimming pool and parks close to Jumeirah Beach, in the prestigious area of Al Wasl, Dubai
Wohnanlage Penthouses in new Eden House Park Residence with a swimming pool and parks close to Jumeirah Beach, in the prestigious area of Al Wasl, Dubai
Wohnanlage Penthouses in new Eden House Park Residence with a swimming pool and parks close to Jumeirah Beach, in the prestigious area of Al Wasl, Dubai
Wohnanlage Penthouses in new Eden House Park Residence with a swimming pool and parks close to Jumeirah Beach, in the prestigious area of Al Wasl, Dubai
Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
von
$5,10M
Eden House Der Park ist ein Ort, wo Natur und urbanen Lebensstil zusammenkommen und die einzigartige Atmosphäre für Leben und Erholung schaffen. Diese Wohnanlage befindet sich entlang des malerischen Dubai Canal und setzt einen neuen Standard von komfortablen und raffinierten Lebensstil. Jed…
Immobilienagentur
TRANIO
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage One River Point
Wohnanlage One River Point
Wohnanlage One River Point
Wohnanlage One River Point
Wohnanlage One River Point
Wohnanlage One River Point
Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
von
$808,172
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2027
Etagenzahl 34
Renommierte Apartments in One River Point am Ufer des Dubai-Kanals! Panoramablick auf Burj Al Arab und Palm Jumeirah, Burj Khalifa und den Dubai-Kanal! Rentabilität - ab 5,8 %! Die Wohnungen eignen sich zum Wohnen, Investieren und Mieten! Ausstattung: Immersive Lounge, Clubhaus, Pool, Bunga…
Immobilienagentur
DDA Real Estate
Eine Anfrage stellen
Wohngebäude Möblierte Wohnungen mit 10-jährigem Ratenzahlungsplan in Business Bay
Wohngebäude Möblierte Wohnungen mit 10-jährigem Ratenzahlungsplan in Business Bay
Wohngebäude Möblierte Wohnungen mit 10-jährigem Ratenzahlungsplan in Business Bay
Wohngebäude Möblierte Wohnungen mit 10-jährigem Ratenzahlungsplan in Business Bay
Wohngebäude Möblierte Wohnungen mit 10-jährigem Ratenzahlungsplan in Business Bay
Wohngebäude Möblierte Wohnungen mit 10-jährigem Ratenzahlungsplan in Business Bay
Business Bay, Vereinigte Arabische Emirate
von
$866,191
Jahr der Inbetriebnahme 2029
Etagenzahl 100
Exklusive, voll möblierte Wohnungen in Business Bay Dubai Business Bay, Dubais wichtigstes Geschäfts- und Lifestyle-Zentrum, ist ein pulsierender Stadtteil, der luxuriöses Wohnen nahtlos mit einem florierenden Geschäftsumfeld verbindet. Business Bay ist für seine ikonische Skyline bekannt un…
Immobilienagentur
TEKCE Real Estate
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage Urban Oasis
Wohnanlage Urban Oasis
Wohnanlage Urban Oasis
Wohnanlage Urban Oasis
Wohnanlage Urban Oasis
Wohnanlage Urban Oasis
Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
von
$867,684
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2023
Etagenzahl 34
Fläche 152–172 m²
2 Immobilienobjekte 2
Ausländische Immobilien ab 40.000 $. KOSTENLOSE BERATUNG. HILFE BEI DER ERHALTEN DES WOHNSTANDES. Wir helfen Ihnen bei der Auswahl eines KOSTENLOSEN Objekts und organisieren einen sicheren Deal mit dem Entwickler! - exklusive Immobilien; - Unterstützung bei der Organisation des Umzugs; - jäh…
Immobilientyp
Fläche, m²
Kosten, USD
Wohnung 1 zimmer
152.0
867,684
Wohnung 2 zimmer
172.0
1,29M
Immobilienagentur
DDA Real Estate
Eine Anfrage stellen
Wohngebäude Möblierte Wohnungen mit 10-jährigem Ratenzahlungsplan in Business Bay
Wohngebäude Möblierte Wohnungen mit 10-jährigem Ratenzahlungsplan in Business Bay
Wohngebäude Möblierte Wohnungen mit 10-jährigem Ratenzahlungsplan in Business Bay
Wohngebäude Möblierte Wohnungen mit 10-jährigem Ratenzahlungsplan in Business Bay
Wohngebäude Möblierte Wohnungen mit 10-jährigem Ratenzahlungsplan in Business Bay
Wohngebäude Möblierte Wohnungen mit 10-jährigem Ratenzahlungsplan in Business Bay
Business Bay, Vereinigte Arabische Emirate
von
$1,50M
Jahr der Inbetriebnahme 2029
Etagenzahl 100
Exklusive, voll möblierte Wohnungen in Business Bay Dubai Business Bay, Dubais wichtigstes Geschäfts- und Lifestyle-Zentrum, ist ein pulsierender Stadtteil, der luxuriöses Wohnen nahtlos mit einem florierenden Geschäftsumfeld verbindet. Business Bay ist für seine ikonische Skyline bekannt un…
Immobilienagentur
TEKCE Real Estate
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage New high-rise residence The Edge with swimming pools and a panoramic view close to the places of interest, Business Bay, Dubai, UAE
Wohnanlage New high-rise residence The Edge with swimming pools and a panoramic view close to the places of interest, Business Bay, Dubai, UAE
Wohnanlage New high-rise residence The Edge with swimming pools and a panoramic view close to the places of interest, Business Bay, Dubai, UAE
Wohnanlage New high-rise residence The Edge with swimming pools and a panoramic view close to the places of interest, Business Bay, Dubai, UAE
Wohnanlage New high-rise residence The Edge with swimming pools and a panoramic view close to the places of interest, Business Bay, Dubai, UAE
Wohnanlage New high-rise residence The Edge with swimming pools and a panoramic view close to the places of interest, Business Bay, Dubai, UAE
Business Bay, Vereinigte Arabische Emirate
von
$378,746
Wir bieten Apartments mit Panoramablick auf die Stadt.Die Residenz verfügt über einen großen Wohnbereich und Grünflächen, Fitnessstudios, Swimmingpools, einen Basketballplatz, einen Yogabereich, einen Grillplatz, einen Kinderspielplatz.Abschluss - Oktober 2026.Lage und Infrastruktur in der N…
Immobilienagentur
TRANIO
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage Canal Crown
Wohnanlage Canal Crown
Wohnanlage Canal Crown
Wohnanlage Canal Crown
Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
von
$555,890
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Etagenzahl 39
Fläche 74–120 m²
2 Immobilienobjekte 2
Ausländische Immobilien ab 40.000 $. Kostenlose Beratung. Unterstützung bei der Erlangung des Aufenthaltsstatus. Wir helfen Ihnen bei der kostenlosen Auswahl eines Objekts und organisieren einen sicheren Deal mit dem Entwickler! - exklusive Immobilien; - Unterstützung bei der Organisation de…
Immobilientyp
Fläche, m²
Kosten, USD
Wohnung 1 zimmer
74.0
555,890
Wohnung 2 zimmer
120.0
954,247
Immobilienagentur
DDA Real Estate
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage Canal Crown
Wohnanlage Canal Crown
Wohnanlage Canal Crown
Wohnanlage Canal Crown
Wohnanlage Canal Crown
Wohnanlage Canal Crown
Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
von
$592,329
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2027
Etagenzahl 39
Apartments im Canal Crown-Komplex im Herzen von Business Bay! Atemberaubende Aussicht auf den Dubai-Kanal und den berühmten Burj Khalifa! Investmentattraktive Wohnungen (ROI - 5,8 % in $)! Für Leben und Investition! Ausgestattete Küche! Fälligkeitsdatum - 2 Quartale. 2027 Infrastruktur: Fi…
Immobilienagentur
DDA Real Estate
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage New residence Crestmark on the bank of the canal, near the places of interest, Business Bay, Dubai, UAE
Wohnanlage New residence Crestmark on the bank of the canal, near the places of interest, Business Bay, Dubai, UAE
Wohnanlage New residence Crestmark on the bank of the canal, near the places of interest, Business Bay, Dubai, UAE
Wohnanlage New residence Crestmark on the bank of the canal, near the places of interest, Business Bay, Dubai, UAE
Wohnanlage New residence Crestmark on the bank of the canal, near the places of interest, Business Bay, Dubai, UAE
Wohnanlage New residence Crestmark on the bank of the canal, near the places of interest, Business Bay, Dubai, UAE
Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
von
$804,925
Die Residenz verfügt über einen Wohnbereich und eine Bibliothek, einen Kinderspielplatz und ein Spielzimmer, Swimmingpools für Kinder und Erwachsene, einen Garten, einen Club und eine Bar, einen Fitnessraum, einen Grillplatz, einen Wellnessbereich, einen Yogabereich.Abschluss - 1. Quartal 20…
Immobilienagentur
TRANIO
Eine Anfrage stellen
Wohngebäude Ratenwohnungen in einem Hochhaus in Dubai Business Bay
Wohngebäude Ratenwohnungen in einem Hochhaus in Dubai Business Bay
Wohngebäude Ratenwohnungen in einem Hochhaus in Dubai Business Bay
Wohngebäude Ratenwohnungen in einem Hochhaus in Dubai Business Bay
Wohngebäude Ratenwohnungen in einem Hochhaus in Dubai Business Bay
Wohngebäude Ratenwohnungen in einem Hochhaus in Dubai Business Bay
Business Bay, Vereinigte Arabische Emirate
von
$1,36M
Jahr der Inbetriebnahme 2029
Etagenzahl 100
Luxuriöse Wohnungen mit Stadtblick in einem Hochhaus in Business Bay Dubai Die Wohnungen mit 1 bis 4 Schlafzimmern befinden sich im prestigeträchtigsten Projekt in Business Bay, Dubai. Dieser 122-stöckige Turm in hellem Gold verbindet den traditionellen Charme der Emirate mit modernen Annehm…
Immobilienagentur
TEKCE Real Estate
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage DAMAC Towers by Paramount Hotels & Resorts complex with city views, in the popular tourist area, Business Bay, Dubai, UAE
Wohnanlage DAMAC Towers by Paramount Hotels & Resorts complex with city views, in the popular tourist area, Business Bay, Dubai, UAE
Wohnanlage DAMAC Towers by Paramount Hotels & Resorts complex with city views, in the popular tourist area, Business Bay, Dubai, UAE
Wohnanlage DAMAC Towers by Paramount Hotels & Resorts complex with city views, in the popular tourist area, Business Bay, Dubai, UAE
Wohnanlage DAMAC Towers by Paramount Hotels & Resorts complex with city views, in the popular tourist area, Business Bay, Dubai, UAE
Wohnanlage DAMAC Towers by Paramount Hotels & Resorts complex with city views, in the popular tourist area, Business Bay, Dubai, UAE
Business Bay, Vereinigte Arabische Emirate
von
$332,095
Der Hotel- und Wohnkomplex im Herzen der renommierten Gegend in Dubai. Es ist ein Projekt von drei Türmen mit Wohnungen und einem vierten Turm, der das Hotel Paramount Hotels Resorts Hollywood-Stil beherbergt.Der Multi-Level-Bereich, der die vier 270-Meter-Türme verbindet, bietet eine Vielza…
Immobilienagentur
TRANIO
Eine Anfrage stellen
Wohngebäude Casa Canal by Fendi AHS
Wohngebäude Casa Canal by Fendi AHS
Wohngebäude Casa Canal by Fendi AHS
Wohngebäude Casa Canal by Fendi AHS
Wohngebäude Casa Canal by Fendi AHS
Wohngebäude Casa Canal by Fendi AHS
Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
von
$6,12M
Jahr der Inbetriebnahme 2025
BAUKONFIGURATION 187 Studio-Apartments und 1 Schlafzimmer Dachausstattung Etage 11 Wohnböden 3 Etagen Podim Parling Erdgeschoss PARKEN 117 Überdachte Parkplätze 40 Parkplätze ELFTER 2 Personenaufzüge 1 Personen- / Servicelift SCHÄTZIGES KOMPILATIONSDATUM 2. Quartal 2025
Immobilienagentur
AG LUXURY PROPERTIES LLC
Eine Anfrage stellen
Wohngebäude Wohnungen im 110-stöckigen Downtown Residences Tower in Business Bay
Wohngebäude Wohnungen im 110-stöckigen Downtown Residences Tower in Business Bay
Wohngebäude Wohnungen im 110-stöckigen Downtown Residences Tower in Business Bay
Wohngebäude Wohnungen im 110-stöckigen Downtown Residences Tower in Business Bay
Wohngebäude Wohnungen im 110-stöckigen Downtown Residences Tower in Business Bay
Wohngebäude Wohnungen im 110-stöckigen Downtown Residences Tower in Business Bay
Business Bay, Vereinigte Arabische Emirate
von
$565,724
Jahr der Inbetriebnahme 2029
Etagenzahl 100
Wohnungen im 110-stöckigen Downtown Residences Tower in Business Bay mit flexiblem Zahlungsplan Die DWTN Residences liegen strategisch günstig im goldenen Dreieck zwischen der Sheikh Zayed Road, Downtown Dubai und Business Bay. Dieses architektonische Wunderwerk bietet einen atemberaubenden …
Immobilienagentur
TEKCE Real Estate
Eine Anfrage stellen
Wohngebäude Wohnungen im 110-stöckigen Downtown Residences Tower in Business Bay
Wohngebäude Wohnungen im 110-stöckigen Downtown Residences Tower in Business Bay
Wohngebäude Wohnungen im 110-stöckigen Downtown Residences Tower in Business Bay
Wohngebäude Wohnungen im 110-stöckigen Downtown Residences Tower in Business Bay
Wohngebäude Wohnungen im 110-stöckigen Downtown Residences Tower in Business Bay
Wohngebäude Wohnungen im 110-stöckigen Downtown Residences Tower in Business Bay
Business Bay, Vereinigte Arabische Emirate
von
$1,30M
Jahr der Inbetriebnahme 2029
Etagenzahl 100
Wohnungen im 110-stöckigen Downtown Residences Tower in Business Bay mit flexiblem Zahlungsplan Die DWTN Residences liegen strategisch günstig im goldenen Dreieck zwischen der Sheikh Zayed Road, Downtown Dubai und Business Bay. Dieses architektonische Wunderwerk bietet einen atemberaubenden …
Immobilienagentur
TEKCE Real Estate
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage Lumena Alta Business Bay
Wohnanlage Lumena Alta Business Bay
Wohnanlage Lumena Alta Business Bay
Wohnanlage Lumena Alta Business Bay
Wohnanlage Lumena Alta Business Bay
Wohnanlage Lumena Alta Business Bay
Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
von
$6,96M
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2030
The name LUMENA ALTA itself indicates a place where ambition meets brilliance. Lumena, derived from the Latin lumen, evokes associations with pure radiance as a symbol of vision, creativity, and innovation. Alta, meaning “elevated,” speaks to status, aspiration, and architectural height. …
Immobilienagentur
Pro Part Недвижимость L.L.C.
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage New apartments in the elite skyscraper DNWT Residences, Business Bay area, Dubai, UAE
Wohnanlage New apartments in the elite skyscraper DNWT Residences, Business Bay area, Dubai, UAE
Wohnanlage New apartments in the elite skyscraper DNWT Residences, Business Bay area, Dubai, UAE
Wohnanlage New apartments in the elite skyscraper DNWT Residences, Business Bay area, Dubai, UAE
Wohnanlage New apartments in the elite skyscraper DNWT Residences, Business Bay area, Dubai, UAE
Wohnanlage New apartments in the elite skyscraper DNWT Residences, Business Bay area, Dubai, UAE
Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
von
$503,784
DWTN Residences ist ein neues Wohnprojekt, das eines der höchsten Wohngebäude der Stadt ist. Das Projekt liegt zwischen der Sheikh Zayed Road, der Innenstadt von Dubai und der Business Bay und bietet einen fantastischen Blick auf den Burj Khalifa und die Gewässer des Persischen Golfs und bie…
Immobilienagentur
TRANIO
Eine Anfrage stellen
Wohngebäude Apartments mit Blick auf den Burj Khalifa in der Business Bay
Wohngebäude Apartments mit Blick auf den Burj Khalifa in der Business Bay
Wohngebäude Apartments mit Blick auf den Burj Khalifa in der Business Bay
Wohngebäude Apartments mit Blick auf den Burj Khalifa in der Business Bay
Wohngebäude Apartments mit Blick auf den Burj Khalifa in der Business Bay
Wohngebäude Apartments mit Blick auf den Burj Khalifa in der Business Bay
Business Bay, Vereinigte Arabische Emirate
von
$284,121
Jahr der Inbetriebnahme 2027
Etagenzahl 25
Apartments mit Blick auf den Burj Khalifa in der Business Bay. Entdecken Sie einen Komplex im Stil der Wasserstadt im Herzen der Business Bay. Er bietet luxuriöses Wohnen am Wasser, erstklassige Ausstattung, einen atemberaubenden Blick auf den Burj Khalifa.DXB-00240
Immobilienagentur
TEKCE Real Estate
Eine Anfrage stellen
Wohngebäude Wohnungen im 110-stöckigen Downtown Residences Tower in Business Bay
Wohngebäude Wohnungen im 110-stöckigen Downtown Residences Tower in Business Bay
Wohngebäude Wohnungen im 110-stöckigen Downtown Residences Tower in Business Bay
Wohngebäude Wohnungen im 110-stöckigen Downtown Residences Tower in Business Bay
Wohngebäude Wohnungen im 110-stöckigen Downtown Residences Tower in Business Bay
Wohngebäude Wohnungen im 110-stöckigen Downtown Residences Tower in Business Bay
Business Bay, Vereinigte Arabische Emirate
von
$808,680
Jahr der Inbetriebnahme 2029
Etagenzahl 100
Wohnungen im 110-stöckigen Downtown Residences Tower in Business Bay mit flexiblem Zahlungsplan Die DWTN Residences liegen strategisch günstig im goldenen Dreieck zwischen der Sheikh Zayed Road, Downtown Dubai und Business Bay. Dieses architektonische Wunderwerk bietet einen atemberaubenden …
Immobilienagentur
TEKCE Real Estate
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage The Paragon
Wohnanlage The Paragon
Wohnanlage The Paragon
Wohnanlage The Paragon
Wohnanlage The Paragon
Wohnanlage The Paragon
Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
von
$629,887
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2025
Etagenzahl 23
Fläche 149–245 m²
2 Immobilienobjekte 2
Immobilien in Dubai zu einem Schnäppchenpreis mit voller rechtlicher Unterstützung. Hilfe beim Geldtransfer. Kostenlose Auswahl an Immobilien. Das Paragon Apartment mit einer profitablen Lage und Dubais wichtigstes Wirtschaftszentrum mit 1 Schlafzimmer. Möchten Sie Apartments in günstiger …
Immobilientyp
Fläche, m²
Kosten, USD
Wohnung 2 zimmer
149.0
629,887
Wohnung 3 zimmer
245.0
1,08M
Immobilienagentur
DDA Real Estate
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage Apartments with a home theater, in Paramount Tower residential complex with stores and wellness center, Business Bay, Dubai, UAE
Wohnanlage Apartments with a home theater, in Paramount Tower residential complex with stores and wellness center, Business Bay, Dubai, UAE
Wohnanlage Apartments with a home theater, in Paramount Tower residential complex with stores and wellness center, Business Bay, Dubai, UAE
Wohnanlage Apartments with a home theater, in Paramount Tower residential complex with stores and wellness center, Business Bay, Dubai, UAE
Wohnanlage Apartments with a home theater, in Paramount Tower residential complex with stores and wellness center, Business Bay, Dubai, UAE
Business Bay, Vereinigte Arabische Emirate
von
$310,887
Das Projekt bietet einen herrlichen Blick auf das Viertel Burj sowie Palmen, Inseln und das ikonische Burj Al Arab Hotel. Die Wohnanlage umfasst den Erdgeschoss-Einzelhandel und ein Hotel sowie viele Annehmlichkeiten für Gäste und Bewohner.Eine große Auswahl an Luxus-Wohnungen: Studios und 1…
Immobilienagentur
TRANIO
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage JUMEIRAH LIVING
Wohnanlage JUMEIRAH LIVING
Wohnanlage JUMEIRAH LIVING
Wohnanlage JUMEIRAH LIVING
Wohnanlage JUMEIRAH LIVING
Wohnanlage JUMEIRAH LIVING
Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
von
$2,05M
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2025
Etagenzahl 35
Fläche 194–280 m²
2 Immobilienobjekte 2
Immobilien in Dubai zu einem Schnäppchenpreis mit voller rechtlicher Unterstützung. Unterstützung beim Geldtransfer. Kostenlose Auswahl an Immobilien. Jumeirah Living – ist der dritte multifunktionale Turm, der Teil des Marina Gate-Komplexes ist. Das Gebäude befindet sich in der Gegend von …
Immobilientyp
Fläche, m²
Kosten, USD
Wohnung 2 zimmer
194.0
2,05M
Wohnung 3 zimmer
280.0
2,96M
Immobilienagentur
DDA Real Estate
Eine Anfrage stellen
Wohngebäude Elegance Tower branded by Zuhair Murad Damac
Wohngebäude Elegance Tower branded by Zuhair Murad Damac
Wohngebäude Elegance Tower branded by Zuhair Murad Damac
Wohngebäude Elegance Tower branded by Zuhair Murad Damac
Wohngebäude Elegance Tower branded by Zuhair Murad Damac
Wohngebäude Elegance Tower branded by Zuhair Murad Damac
Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
von
$980,737
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2026
Luxuriöses Apartment mit zwei Schlafzimmern zum Verkauf in der Innenstadt in der Nähe des Burj Khalifa. Das Anwesen verfügt über kostenlose Parkplätze. Dienstleistungen: - Pool - Fitnessstudio - Bar Selbstverständlich möchten wir darauf hinweisen, dass unser Unternehmen KEINE Provisio…
Immobilienagentur
AG LUXURY PROPERTIES LLC
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage Avarra by Palace
Wohnanlage Avarra by Palace
Wohnanlage Avarra by Palace
Wohnanlage Avarra by Palace
Wohnanlage Avarra by Palace
Wohnanlage Avarra by Palace
Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
von
$735,100
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2031
Etagenzahl 75
Avarra by Palace ist ein branded Wohnkomplex von Emaar mit der Ästhetik von Palace Hotels + Resorts und Panoramablick auf Business Bay.Avarra by Palace ist ein neues Premium-Projekt, das in Partnerschaft mit Palace Hotels + Resorts entwickelt wurde. In Business Bay, am Ufer des Dubai-Kanals,…
Immobilienagentur
DDA Real Estate
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage Canal Front Residences
Wohnanlage Canal Front Residences
Wohnanlage Canal Front Residences
Wohnanlage Canal Front Residences
Wohnanlage Canal Front Residences
Wohnanlage Canal Front Residences
Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
von
$550,744
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2024
Etagenzahl 14
Fläche 90–137 m²
2 Immobilienobjekte 2
Unterstützung bei der Erlangung des Aufenthaltsstatus. Kostenlose Auswahl an Immobilien. Rechtliche Unterstützung als Geschenk! Canal Front Residences – Die neueste Elite-Gemeinde in der Region Dubai Al Safa am Dubai Water Canal am äußersten Rand des Wassers. Der Komplex befindet sich in e…
Immobilientyp
Fläche, m²
Kosten, USD
Wohnung 1 zimmer
90.0
550,744
Wohnung 2 zimmer
137.0
811,508
Immobilienagentur
DDA Real Estate
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage The world's first residential property under the Bugatti brand
Wohnanlage The world's first residential property under the Bugatti brand
Wohnanlage The world's first residential property under the Bugatti brand
Wohnanlage The world's first residential property under the Bugatti brand
Wohnanlage The world's first residential property under the Bugatti brand
Wohnanlage The world's first residential property under the Bugatti brand
Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
von
$5,32M
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2025
Bugatti Residences von Binghatti ist der weltweit erste Wohnkomplex unter der Marke Bugatti, der in Dubai gebaut wird. Dieses einzigartige Projekt ist das Ergebnis einer Zusammenarbeit zwischen Emirati Entwickler Binghatti Properties und dem renommierten französischen Luxusautohersteller Bug…
Immobilienagentur
Pro Part Недвижимость L.L.C.
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage Bayz 102
Wohnanlage Bayz 102
Wohnanlage Bayz 102
Wohnanlage Bayz 102
Wohnanlage Bayz 102
Wohnanlage Bayz 102
Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
von
$345,766
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2028
Etagenzahl 102
Apartments in der prestigeträchtigen Wohnanlage Bayz 102 im Herzen von Business Bay! Top Lage! Premium-Ausstattung! Komplett möblierte Wohnungen! In der Nähe der U-Bahnstation! Schneller Zugang zu wichtigen Standorten in Dubai! Wir finden Wohnraum mit einem günstigen Hypothekenzins oder Rate…
Immobilienagentur
DDA Real Estate
Eine Anfrage stellen
Wohngebäude Apartments mit Blick auf den Burj Khalifa in der Business Bay
Wohngebäude Apartments mit Blick auf den Burj Khalifa in der Business Bay
Wohngebäude Apartments mit Blick auf den Burj Khalifa in der Business Bay
Wohngebäude Apartments mit Blick auf den Burj Khalifa in der Business Bay
Wohngebäude Apartments mit Blick auf den Burj Khalifa in der Business Bay
Wohngebäude Apartments mit Blick auf den Burj Khalifa in der Business Bay
Business Bay, Vereinigte Arabische Emirate
von
$747,647
Jahr der Inbetriebnahme 2027
Etagenzahl 25
Apartments mit Blick auf den Burj Khalifa in der Business Bay. Entdecken Sie einen Komplex im Stil der Wasserstadt im Herzen der Business Bay. Er bietet luxuriöses Wohnen am Wasser, erstklassige Ausstattung, einen atemberaubenden Blick auf den Burj Khalifa.DXB-00240
Immobilienagentur
TEKCE Real Estate
Eine Anfrage stellen
Wohngebäude Cavalli Couture by Damac
Wohngebäude Cavalli Couture by Damac
Wohngebäude Cavalli Couture by Damac
Wohngebäude Cavalli Couture by Damac
Wohngebäude Cavalli Couture by Damac
Wohngebäude Cavalli Couture by Damac
Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
von
$6,01M
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2028
Ultra-Luxus-Apartments und Penthäuser zum Verkauf mit Einheiten von 1 bis 5 Schlafzimmern. Alle Einheiten verfügen über einen Panoramablick und eine Terrasse, auf der Sie die herrliche Aussicht genießen und mit Ihrer Familie oder Freunden entspannen können. Über den Dubai Water Canal: Da…
Immobilienagentur
AG LUXURY PROPERTIES LLC
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage The Opus
Wohnanlage The Opus
Wohnanlage The Opus
Wohnanlage The Opus
Wohnanlage The Opus
Wohnanlage The Opus
Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
von
$1,19M
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2023
Etagenzahl 28
Fläche 86–239 m²
2 Immobilienobjekte 2
Kostenlose Auswahl an Immobilien. Objekte der besten Entwickler. Volle rechtliche Unterstützung der Transaktion. Möchten Sie eine Wohnung in Dubai kaufen? Tolle Idee! Wir helfen Ihnen bei der Umsiedlung und Registrierung des Wohnsitzes! Wir stellen Ihnen Folgendes zur Verfügung: - E…
Immobilientyp
Fläche, m²
Kosten, USD
Wohnung 1 zimmer
86.0
1,19M
Wohnung 2 zimmer
239.0
3,31M
Immobilienagentur
DDA Real Estate
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage Apartments in 101-storey skyscraper in Business Bay business district near metro, Dubai, UAE
Wohnanlage Apartments in 101-storey skyscraper in Business Bay business district near metro, Dubai, UAE
Wohnanlage Apartments in 101-storey skyscraper in Business Bay business district near metro, Dubai, UAE
Wohnanlage Apartments in 101-storey skyscraper in Business Bay business district near metro, Dubai, UAE
Wohnanlage Apartments in 101-storey skyscraper in Business Bay business district near metro, Dubai, UAE
Wohnanlage Apartments in 101-storey skyscraper in Business Bay business district near metro, Dubai, UAE
Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
von
$638,668
Apartments in einem der höchsten Gebäude in der Nachbarschaft, nur wenige Minuten von Burj Khalifa und Dubai Mall entfernt.Wohnungen mit Panoramablick auf die Innenstadt von Dubai, Business Bay und Dubai Water Canal.Mit mehr als 40 Annehmlichkeiten und Einrichtungen vor Ort ist dies eine ide…
Immobilienagentur
TRANIO
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage Trillionaire Residences
Wohnanlage Trillionaire Residences
Wohnanlage Trillionaire Residences
Wohnanlage Trillionaire Residences
Wohnanlage Trillionaire Residences
Wohnanlage Trillionaire Residences
Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
von
$1,23M
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2024
Etagenzahl 25
Billionenresidenzen Lage - Business Bay, Dubai Bauende - III 2024 Trillionaire Residences — ist ein Premium-Komplex mit 25 Etagen und bietet Residenzen mit 1-2 Schlafzimmern, Studios und Einkaufsmöglichkeiten. Dieser Wohnkomplex befindet sich direkt am Wasser des Dubai-Kanals. Von d…
Immobilienagentur
Риэлтор без границ
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage Luxury residence Majestine with a swimming pool and gardens in the center of Business Bay, Dubai, UAE
Wohnanlage Luxury residence Majestine with a swimming pool and gardens in the center of Business Bay, Dubai, UAE
Wohnanlage Luxury residence Majestine with a swimming pool and gardens in the center of Business Bay, Dubai, UAE
Wohnanlage Luxury residence Majestine with a swimming pool and gardens in the center of Business Bay, Dubai, UAE
Wohnanlage Luxury residence Majestine with a swimming pool and gardens in the center of Business Bay, Dubai, UAE
Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
von
$300,866
Wir bieten möblierte Apartments mit verschiedenen Layouts.Die Residenz verfügt über einen Pool mit einer Kinderzone, einen Fitnessraum, Dampfbäder und eine Sauna, einen Kinderspielplatz, schöne Landschaftsgärten, einen rund um die Uhr geöffneten Conciergeservice.Lage und Infrastruktur in der…
Immobilienagentur
TRANIO
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage Bugatti Residences
Wohnanlage Bugatti Residences
Wohnanlage Bugatti Residences
Wohnanlage Bugatti Residences
Wohnanlage Bugatti Residences
Wohnanlage Bugatti Residences
Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
von
$5,23M
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2026
Etagenzahl 46
Fläche 271–720 m²
3 Immobilienobjekte 3
Ausländische Immobilien ab 40.000 $. KOSTENLOSE BERATUNG. HILFE BEI DER ERHALTEN DES WOHNSTANDES. Wir helfen Ihnen bei der Auswahl eines KOSTENLOSEN Objekts und organisieren einen sicheren Deal mit dem Entwickler! - exklusive Immobilien; - Unterstützung bei der Organisation des Umzugs; - jäh…
Immobilientyp
Fläche, m²
Kosten, USD
Wohnung 2 zimmer
271.0
5,23M
Wohnung 3 zimmer
488.0
10,03M
Wohnung 4 zimmer
720.0
14,25M
Immobilienagentur
DDA Real Estate
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage Aykon Heights residential complex with views of the harbor, water channel and city, Business Bay, Dubai, UAE
Wohnanlage Aykon Heights residential complex with views of the harbor, water channel and city, Business Bay, Dubai, UAE
Wohnanlage Aykon Heights residential complex with views of the harbor, water channel and city, Business Bay, Dubai, UAE
Wohnanlage Aykon Heights residential complex with views of the harbor, water channel and city, Business Bay, Dubai, UAE
Wohnanlage Aykon Heights residential complex with views of the harbor, water channel and city, Business Bay, Dubai, UAE
Wohnanlage Aykon Heights residential complex with views of the harbor, water channel and city, Business Bay, Dubai, UAE
Business Bay, Vereinigte Arabische Emirate
von
$254,606
Das Projekt umfasst 4 Wolkenkratzertürme mit Cafés, Lounge-Bereichen und Apartments.Wohnanlage mit eleganten und geräumigen möblierten Wohnungen, in einer prestigeträchtigen Gegend, in der Nähe der Sehenswürdigkeiten der Stadt.Atemberaubende Aussicht auf mehrere interessante Sehenswürdigkeit…
Immobilienagentur
TRANIO
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage Damac Majestine
Wohnanlage Damac Majestine
Wohnanlage Damac Majestine
Wohnanlage Damac Majestine
Wohnanlage Damac Majestine
Wohnanlage Damac Majestine
Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
von
$390,411
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Etagenzahl 20
Fläche 84–90 m²
2 Immobilienobjekte 2
HILFE FÜR HILFE IN DUBAE!VOLL FRÜH GEMACHT!!! Das DAMAC Majestine befindet sich neben Geschäften, Unterhaltungs- und Freizeiteinrichtungen. Im Inneren finden Sie den Komfort bereits möblierter Möbel in der Sammlung von Wohngebäuden, die mit außergewöhnlicher Liebe zum Detail gestaltet wurden…
Immobilientyp
Fläche, m²
Kosten, USD
Wohnung 1 zimmer
90.0
490,685
Wohnung
84.0
390,411
Immobilienagentur
DDA Real Estate
Eine Anfrage stellen
Wohngebäude CANAL HEIGHTS
Wohngebäude CANAL HEIGHTS
Wohngebäude CANAL HEIGHTS
Wohngebäude CANAL HEIGHTS
Wohngebäude CANAL HEIGHTS
Wohngebäude CANAL HEIGHTS
Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
von
$340,000
CANAL HEIGHTS ist ein Luxuswohnkomplex mit zwei Türmen von DAMACs führendem Entwickler der Schweizer Schmuckmarke de Grisogono Busines Bay Die zinslose Installation für die gesamte Bauzeit wird vom Entwickler 80/20 bereitgestellt Startpreis / Bereich  - Studio ab 340000 $ / 41,3 m2 - …
Immobilienagentur
DOM REAL ESTATE
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage New Eden House Park Residence with a swimming pool, a kindergarten and services close to Jumeirah Beach, Al Wasl, Dubai, UAE
Wohnanlage New Eden House Park Residence with a swimming pool, a kindergarten and services close to Jumeirah Beach, Al Wasl, Dubai, UAE
Wohnanlage New Eden House Park Residence with a swimming pool, a kindergarten and services close to Jumeirah Beach, Al Wasl, Dubai, UAE
Wohnanlage New Eden House Park Residence with a swimming pool, a kindergarten and services close to Jumeirah Beach, Al Wasl, Dubai, UAE
Wohnanlage New Eden House Park Residence with a swimming pool, a kindergarten and services close to Jumeirah Beach, Al Wasl, Dubai, UAE
Wohnanlage New Eden House Park Residence with a swimming pool, a kindergarten and services close to Jumeirah Beach, Al Wasl, Dubai, UAE
Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
von
$935,917
Eden House Der Park ist ein Ort, wo Natur und urbanen Lebensstil zusammenkommen und die einzigartige Atmosphäre für Leben und Erholung schaffen. Diese Wohnanlage befindet sich entlang des malerischen Dubai Canal und setzt einen neuen Standard von komfortablen und raffinierten Lebensstil. Jed…
Immobilienagentur
TRANIO
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage One By Binghatti
Wohnanlage One By Binghatti
Wohnanlage One By Binghatti
Wohnanlage One By Binghatti
Wohnanlage One By Binghatti
Wohnanlage One By Binghatti
Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
von
$491,766
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2026
Fläche 57–386 m²
4 Immobilienobjekte 4
Wir präsentieren One by Binghatti, den Inbegriff urbanen Luxus: ein atemberaubender Wohnturm, der das Leben in der Stadt neu definiert. Dieses architektonische Wunderwerk ragt über die Skyline hinaus und besticht durch ein elegantes, modernes Design mit Kristallglasfassade und markanten Mess…
Immobilienagentur
Easy Life Property
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage Casa Canal
Wohnanlage Casa Canal
Wohnanlage Casa Canal
Wohnanlage Casa Canal
Wohnanlage Casa Canal
Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
von
$6,30M
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2025
Etagenzahl 13
Fläche 418–530 m²
2 Immobilienobjekte 2
Ausländische Immobilien ab 40.000 $. KOSTENLOSE BERATUNG. HILFE BEI DER ERHALTEN DES WOHNSTANDES. Wir helfen Ihnen bei der Auswahl eines KOSTENLOSEN Objekts und organisieren einen sicheren Deal mit dem Entwickler! - exklusive Immobilien; - Unterstützung bei der Organisation des Umzugs; - jäh…
Immobilientyp
Fläche, m²
Kosten, USD
Villa
530.0
8,90M
Immobilienagentur
DDA Real Estate
Eine Anfrage stellen
Wohngebäude Apartments mit Blick auf den Burj Khalifa in der Business Bay
Wohngebäude Apartments mit Blick auf den Burj Khalifa in der Business Bay
Wohngebäude Apartments mit Blick auf den Burj Khalifa in der Business Bay
Wohngebäude Apartments mit Blick auf den Burj Khalifa in der Business Bay
Wohngebäude Apartments mit Blick auf den Burj Khalifa in der Business Bay
Wohngebäude Apartments mit Blick auf den Burj Khalifa in der Business Bay
Business Bay, Vereinigte Arabische Emirate
von
$516,428
Jahr der Inbetriebnahme 2027
Etagenzahl 25
Apartments mit Blick auf den Burj Khalifa in der Business Bay. Entdecken Sie einen Komplex im Stil der Wasserstadt im Herzen der Business Bay. Er bietet luxuriöses Wohnen am Wasser, erstklassige Ausstattung, einen atemberaubenden Blick auf den Burj Khalifa.DXB-00240
Immobilienagentur
TEKCE Real Estate
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage Near the subway station
Wohnanlage Near the subway station
Wohnanlage Near the subway station
Wohnanlage Near the subway station
Wohnanlage Near the subway station
Wohnanlage Near the subway station
Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
von
$783,650
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2028
🌟 *SOBHA SKYPARKS* 🌟  Defining luxury on the legendary Sheikh Zayed Road.   ✨ Luxury apartments: 1, 2, and 3 bedrooms starting at $783,650.    💰 Payment plan: 70% during construction, 30% upon completion.   🏢 A luxurious 425-meter tower with 110 floors and first-class am…
Immobilienagentur
Pro Part Недвижимость L.L.C.
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage Furnished apartments in a high-rise residence Nobles Towers, close to Burj Khalifa and Jumeirah Beach, Business Bay, Dubai, UAE
Wohnanlage Furnished apartments in a high-rise residence Nobles Towers, close to Burj Khalifa and Jumeirah Beach, Business Bay, Dubai, UAE
Wohnanlage Furnished apartments in a high-rise residence Nobles Towers, close to Burj Khalifa and Jumeirah Beach, Business Bay, Dubai, UAE
Wohnanlage Furnished apartments in a high-rise residence Nobles Towers, close to Burj Khalifa and Jumeirah Beach, Business Bay, Dubai, UAE
Wohnanlage Furnished apartments in a high-rise residence Nobles Towers, close to Burj Khalifa and Jumeirah Beach, Business Bay, Dubai, UAE
Wohnanlage Furnished apartments in a high-rise residence Nobles Towers, close to Burj Khalifa and Jumeirah Beach, Business Bay, Dubai, UAE
Business Bay, Vereinigte Arabische Emirate
von
$478,643
Die Residenz verfügt über einen 5-Level-Parkplatz, einen Fitnessraum, einen Pool.Lage und Infrastruktur in der Nähe Die Unterkunft befindet sich im Herzen von Dubai.Stadtzentrum - 4 MinutenBurj Khalifa - 6 MinutenDubai Mall - 7 MinutenStrand Jumeirah - 9 MinutenBrj Al Arab - 16 MinutenPalm J…
Immobilienagentur
TRANIO
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage BAYZ 101 by Danube
Wohnanlage BAYZ 101 by Danube
Wohnanlage BAYZ 101 by Danube
Wohnanlage BAYZ 101 by Danube
Wohnanlage BAYZ 101 by Danube
Wohnanlage BAYZ 101 by Danube
Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
von
$518,904
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2028
Etagenzahl 101
Apartments im unglaublichen Komplex BAYZ 101 by Donau in Business Bay! Eine ausgezeichnete Option zum Wohnen, Weiterverkaufen und Vermieten! Mietrendite – ab 7,7 % in $! Die Einnahmen aus dem Weiterverkauf betragen 33 %! Herrlicher Panoramablick auf den Burj Khalifa! Ratenzahlung 0%! Die Wo…
Immobilienagentur
DDA Real Estate
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage J One Tower A
Wohnanlage J One Tower A
Wohnanlage J One Tower A
Wohnanlage J One Tower A
Wohnanlage J One Tower A
Wohnanlage J One Tower A
Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
von
$671,233
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Etagenzahl 19
Einzigartige Wohnungen im neuen J One-Projekt am Ufer des Dubai-Kanals! Rendite ab 10 %! Herrlicher Panoramablick! Schöner Ort! Mieteinnahmen ab 3600 $ pro Monat! Der Komplex ist fertiggestellt! Ausstattung: Schwimmbad, Fitnessraum, Kinderspielplatz, Kinderbecken, Grünflächen, Grillplatz, S…
Immobilienagentur
DDA Real Estate
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage Pagani Tower — residential complex by Dar Al Arkan with unique design and views of Dubai Water Canal and Burj Khalifa in Business Bay, Dubai
Wohnanlage Pagani Tower — residential complex by Dar Al Arkan with unique design and views of Dubai Water Canal and Burj Khalifa in Business Bay, Dubai
Wohnanlage Pagani Tower — residential complex by Dar Al Arkan with unique design and views of Dubai Water Canal and Burj Khalifa in Business Bay, Dubai
Wohnanlage Pagani Tower — residential complex by Dar Al Arkan with unique design and views of Dubai Water Canal and Burj Khalifa in Business Bay, Dubai
Wohnanlage Pagani Tower — residential complex by Dar Al Arkan with unique design and views of Dubai Water Canal and Burj Khalifa in Business Bay, Dubai
Wohnanlage Pagani Tower — residential complex by Dar Al Arkan with unique design and views of Dubai Water Canal and Burj Khalifa in Business Bay, Dubai
Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
von
$2,84M
Das Projekt ist ein Wohngebäude im Zentrum von Dubai, entworfen von Horacio Pagani.Der Wohnkomplex ist in Form eines einzigartigen Turms mit einem ungewöhnlichen Design: Wickelkurven und eine Glaskugel auf dem Gebäude.Die günstige Lage des Gebäudes bietet den besten Panoramablick auf Dubai. …
Immobilienagentur
TRANIO
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage CANAL HEIGHTS
Wohnanlage CANAL HEIGHTS
Wohnanlage CANAL HEIGHTS
