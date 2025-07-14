Wohnkomplex New complex of furnished apartments DGM Vision with swimming pools, a kindergarten and panoramic views, Jumeirah Garden City, Dubai, UAE

DGM Vision ist nicht nur ein Gebäude, sondern der sorgfältig durchdachte Lebensstil in der prestigeträchtigen Lage von Jumeirah Garden City, wo der moderne Komfort, die erstklassige Infrastruktur und die Nähe zu den zentralen Punkten der Stadt harmonisch integriert sind. Der Komplex verfügt über voll möblierte Apartments mit 1-2 Schlafzimmern. Die Residenzen sind voller Licht, die geräumige Zimmer durch raumhohe Fenster ausfüllt. Decken mit einer Höhe von 3,5 Metern schaffen das Gefühl der Freiheit, und Fenster bieten einen atemberaubenden Blick auf Dubai, wo das Stadtbild mit Blick auf die natürlichen Landschaften kombiniert wird.

Jedes Element ist hier bis ins letzte Detail gedacht: von der raffinierten Veredelung von Hallen und Korridoren bis hin zu hochwertigen Möbeln und Einbaugeräten. Im Erdgeschoss und auf dem Dach der Wohnungen gibt es private Swimmingpools, so dass die Erholung genießen, ohne Ihr Zuhause zu verlassen. "Smart Home" System sorgt für maximalen Komfort und Sicherheit, und Concierge-Service, optionaler Reinigungsservice und sogar ein in-home Kindergarten verwandelt Ihr Leben in eine Probe moderner Bequemlichkeit.

Die Weltklasse-Infrastruktur ist für Bewohner der DGM Vision verfügbar: ein Fitnessstudio mit moderner Ausstattung und In-Personen-Praxis, ein Schwimmbad für Mittags-Erholung, ein überdachter Loungebereich mit Panoramablick auf Sonnenuntergang und die Nachtlichtstadt. Spaziergänge entlang der grünen Gassen von Jumeirah Garden City, Nähe zu Geschäften, Restaurants und kulturellen Sehenswürdigkeiten schaffen die Atmosphäre, wo es einfach ist, aktives städtisches Leben mit Abgeschiedenheit und Komfort zu kombinieren.

Einrichtungen:

Fenster zum Decken

hohe Decken (3,5 m)

Schwimmbäder

"Smart Home" System

Concierge Service

Reinigung

Kindergarten

modernes Fitnessstudio

überdachter Loungebereich mit Panoramablick

Nähe zur U-Bahn, dem Stadtzentrum und dem Strand

Abschluss - 4. Quartal 2025.

Zahlungsplan: 20/80

Eigenschaften der Wohnungen

Möblierte Apartments

Lage und Infrastruktur in der Nähe

Perfekte Lage: nur 5 Minuten zum berühmten Museum der Zukunft, 7 Minuten zur Innenstadt und Business Bay, 10 Minuten zum Jumeirah Beach und zu Fuß zu World Trade Center U-Bahn-Station machen diese Lage ideal für privates Wohnen und hohe Ausbeute Kurzmiete.