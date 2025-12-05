  1. Realting.com
  Vereinigte Arabische Emirate
  Nadd Al Sheba 2
  Wohnungen in Neubauten

Neubauwohnungen in Nadd Al Sheba 2, Vereinigte Arabische Emirate

Wohnanlage 330 Riverside Crescent
Wohnanlage 330 Riverside Crescent
Wohnanlage 330 Riverside Crescent
Wohnanlage 330 Riverside Crescent
Wohnanlage 330 Riverside Crescent
Wohnanlage 330 Riverside Crescent
Wohnanlage 330 Riverside Crescent
Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
von
$430,839
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Etagenzahl 52
Fläche 59–88 m²
3 Immobilienobjekte
Ausländische Immobilien ab 40.000 $. KOSTENLOSE BERATUNG. UNTERSTÜTZUNG DES WOHNSTANDES. Wir helfen Ihnen bei der Auswahl eines KOSTENLOSEN Objekts und organisieren einen sicheren Deal mit dem Entwickler! - exklusive Immobilien; - Unterstützung bei der Organisation des Umzugs; jährliche Kapi…
Immobilientyp
Fläche, m²
Kosten, USD
Wohnung 1 zimmer
59.0 – 70.0
402,758 – 430,839
Wohnung 2 zimmer
88.0
582,047
Immobilienagentur
DDA Real Estate
Immobilienagentur
DDA Real Estate
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
Wohnanlage Skyvue Solair
Wohnanlage Skyvue Solair
Wohnanlage Skyvue Solair
Wohnanlage Skyvue Solair
Wohnanlage Skyvue Solair
Alle anzeigen Wohnanlage Skyvue Solair
Wohnanlage Skyvue Solair
Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
von
$350,003
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2029
Etagenzahl 58
Wohnungen im neuen Wohnprojekt Skyvue Solair im Stadtteil Bukadra! Möblierte Küche! Ideal zum Wohnen, Weiterverkauf oder Vermieten! Schöne Aussicht! Wir wählen für Sie eine Immobilie mit günstigen Hypothekenzinsen oder Ratenzahlungsplänen in den VAE aus! Ausstattung: Feines Essen, ruhige En…
Immobilienagentur
DDA Real Estate
Immobilienagentur
DDA Real Estate
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
Wohnanlage Skyscape Altius
Wohnanlage Skyscape Altius
Wohnanlage Skyscape Altius
Wohnanlage Skyscape Altius
Wohnanlage Skyscape Altius
Alle anzeigen Wohnanlage Skyscape Altius
Wohnanlage Skyscape Altius
Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
von
$486,099
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2028
Etagenzahl 85
Immobilienagentur
DDA Real Estate
Immobilienagentur
DDA Real Estate
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
Wohnanlage Skyscape Aura
Wohnanlage Skyscape Aura
Wohnanlage Skyscape Aura
Wohnanlage Skyscape Aura
Wohnanlage Skyscape Aura
Alle anzeigen Wohnanlage Skyscape Aura
Wohnanlage Skyscape Aura
Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
von
$469,176
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2028
Etagenzahl 45
Wohnungen in der Luxus-Wohnanlage Skyscape Aura im Bukadra-Gebiet! Komplett eingerichtete Küche mit Geräten! Viele Annehmlichkeiten für Entspannung und Unterhaltung! Atemberaubender Panoramablick! Wir finden Wohnungen mit einem günstigen Hypothekenzins oder Ratenzahlungsplan in den VAE! Aus…
Immobilienagentur
DDA Real Estate
Immobilienagentur
DDA Real Estate
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
Wohnanlage Ayana Gardens
Wohnanlage Ayana Gardens
Wohnanlage Ayana Gardens
Wohnanlage Ayana Gardens
Wohnanlage Ayana Gardens
Alle anzeigen Wohnanlage Ayana Gardens
Wohnanlage Ayana Gardens
Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
von
$244,603
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2026
Etagenzahl 4
Immobilienagentur
DDA Real Estate
Immobilienagentur
DDA Real Estate
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
Wohnanlage Skyscape Avenue
Wohnanlage Skyscape Avenue
Wohnanlage Skyscape Avenue
Wohnanlage Skyscape Avenue
Wohnanlage Skyscape Avenue
Alle anzeigen Wohnanlage Skyscape Avenue
Wohnanlage Skyscape Avenue
Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
von
$466,314
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2028
Etagenzahl 53
Luxuriöse Apartments mit funktionaler Aufteilung im neuen Skyscape Avenue-Projekt im Bukadra-Gebiet! Panoramablick auf die Stadtlandschaften! Komplett eingerichtete Küche mit Geräten! Erstklassige Ausstattung! Für Leben und Investition! Wir finden Wohnungen mit einem günstigen Hypothekenzins…
Immobilienagentur
DDA Real Estate
Immobilienagentur
DDA Real Estate
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
Wohnanlage 310 Riverside Crescent
Wohnanlage 310 Riverside Crescent
Wohnanlage 310 Riverside Crescent
Wohnanlage 310 Riverside Crescent
Wohnanlage 310 Riverside Crescent
Alle anzeigen Wohnanlage 310 Riverside Crescent
Wohnanlage 310 Riverside Crescent
Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
von
$425,059
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2027
Etagenzahl 70
Wohnung mit atemberaubendem Panoramablick auf die Lagune! Die Wohnungen sind möbliert und alle Küchen sind mit Markengeräten von Siemens ausgestattet! Zinslose Raten! Eine wunderbare Wohnung zum Wohnen, Investieren und Vermieten! Der komfortable Komplex 310 Riverside Crescent befindet sich …
Immobilienagentur
DDA Real Estate
Immobilienagentur
DDA Real Estate
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
