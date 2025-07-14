Wohnkomplex REEF 996

REEF 996 ist ein innovativer Wohnkomplex mit gekühlten Gärten und Premium-Infrastruktur in Dubai Production City.
REEF 996 ist das neue Flaggschiff-Projekt von REEF Luxury Developments, das für Bewohner entwickelt wurde, die fortschrittliche Architektur, Technologie und Komfort im dynamischen Bereich von Dubai Production City wählen.
Infrastruktur des Komplexes: Infinity-Pool und Luxusterrasse zum Sonnenbaden, Erwachsenen-Schwimmbad und Kinderpool, gekühlte Gartenlounge, Sonnenuntergangsbar und Lounge-Bereiche, Grill, Picknick- und Erholungsbereiche am Pool, Kino und Outdoor-Kino, Kinderspielplatz und Kinderclub, Kletterwand, Yoga-Studios, Pilates und Crossfit, Indoor-Fitness-Center, Treadmiths, Wanderwege, SPA-Salon, Beauty-Saalette und Cafés
Lage und Verkehrszugänglichkeit:
Dubai Marina – 10 Minuten
- JBR - 10 Minuten.
Mall of the Emirates – 10 Minuten
Dubai Miracle Garden – 10 Minuten
Palm Jumeirah – 15 Minuten
Global Village – 15 Minuten
Dubai World Central (DWC) – 15 Minuten
Burj Khalifa und Dubai Mall – 20 Minuten
- Flughafen DXB - 25 Minuten.
Kontaktieren Sie uns für Beratung, aktuelle Preise und eine Auswahl von Layouts im REEF 996.