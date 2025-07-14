  1. Realting.com
  2. Vereinigte Arabische Emirate
  3. Wohnkomplex REEF 996

Wohnkomplex REEF 996

Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
von
$195,923
;
34
ID: 33016
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 05.12.25

Standort

  • Grundstück
    Vereinigte Arabische Emirate
  • Region / Bundesland
    Dubai

Objekteigenschaften

Objektdaten

  • Typ der neuen Gebäudekonstruktion
    Typ der neuen Gebäudekonstruktion
    Monolithisch
  • Jahr der Inbetriebnahme
    Jahr der Inbetriebnahme
    2028
  • Finishing-Optionen
    Finishing-Optionen
    Mit Innenausbau
  • Etagenzahl
    Etagenzahl
    25

Innere Details

Sicherheitsmerkmale:

  • Sicherheit

Exterior details

Parkmöglichkeiten:

  • Parken

Äußere Merkmale:

  • Schwimmbad
  • Fitnessstudio
  • Aufzug

Zusätzlich

  • Ferntransaktion

Über den Komplex

Русский Русский

REEF 996 ist ein innovativer Wohnkomplex mit gekühlten Gärten und Premium-Infrastruktur in Dubai Production City.

REEF 996 ist das neue Flaggschiff-Projekt von REEF Luxury Developments, das für Bewohner entwickelt wurde, die fortschrittliche Architektur, Technologie und Komfort im dynamischen Bereich von Dubai Production City wählen.

Infrastruktur des Komplexes: Infinity-Pool und Luxusterrasse zum Sonnenbaden, Erwachsenen-Schwimmbad und Kinderpool, gekühlte Gartenlounge, Sonnenuntergangsbar und Lounge-Bereiche, Grill, Picknick- und Erholungsbereiche am Pool, Kino und Outdoor-Kino, Kinderspielplatz und Kinderclub, Kletterwand, Yoga-Studios, Pilates und Crossfit, Indoor-Fitness-Center, Treadmiths, Wanderwege, SPA-Salon, Beauty-Saalette und Cafés

Lage und Verkehrszugänglichkeit:
Dubai Marina – 10 Minuten
- JBR - 10 Minuten.
Mall of the Emirates – 10 Minuten
Dubai Miracle Garden – 10 Minuten
Palm Jumeirah – 15 Minuten
Global Village – 15 Minuten
Dubai World Central (DWC) – 15 Minuten
Burj Khalifa und Dubai Mall – 20 Minuten
- Flughafen DXB - 25 Minuten.

Kontaktieren Sie uns für Beratung, aktuelle Preise und eine Auswahl von Layouts im REEF 996.

Hypotheken-Rechner

Zinssatz, %
Laufzeit des Darlehens, jahre
Kosten der Immobilie
Erste Zahlung, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Bitte beachten Sie! Sie haben den Parameter Wohnkosten geändert in {{ differentPrice }}%. Dies wirkt sich auf die Relevanz der Berechnung der monatlichen Zahlungen für die aktuelle Immobilie aus.
Zinssatz
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Zinssatz
Darlehensbetrag
{{ mortgageAmount }} USD
Darlehensbetrag
Termin
{{ loanPeriodValue | pluralize("jahr", "jahre") }}
Termin
Monatliche Zahlung
{{ paymentPerMonth }} USD
Monatliche Zahlung
Sie sehen gerade
Zurück zu
Immobilienagentur
DDA Real Estate
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
