  1. Realting.com
  2. Vereinigte Arabische Emirate
  3. Umm al-Qaiwain
  4. Wohnung in einem Neubau Exklusive Luxuswohnungen mit Zahlungsplan in der Innenstadt von UAQ

Wohnung in einem Neubau Exklusive Luxuswohnungen mit Zahlungsplan in der Innenstadt von UAQ

Umm al-Qaiwain, Vereinigte Arabische Emirate
von
$303,911
18.09.25
$303,911
17.09.25
$305,094
16.09.25
$306,277
13.09.25
$307,459
12.09.25
$308,642
11.09.25
$307,459
10.09.25
$306,277
09.09.25
$307,459
09.09.25
$308,642
;
19
Eine Anfrage hinterlassen
ID: 27722
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 18.09.25

Standort

Auf der Karte anzeigen
  • Grundstück
    Vereinigte Arabische Emirate
  • Region / Bundesland
    Umm al-Qaiwain

Objekteigenschaften

Objektdaten

  • Jahr der Inbetriebnahme
    Jahr der Inbetriebnahme
    2028
  • Etagenzahl
    Etagenzahl
    42

Innere Details

Sicherheitsmerkmale:

  • Sicherheit

Exterior details

Parkmöglichkeiten:

  • Parken

Äußere Merkmale:

  • Schwimmbad

Über den Komplex

Exklusive Wohnungen am Wasser mit Ratenzahlung in der Innenstadt von Umm Al Quwain

Die Innenstadt von Umm Al Quwain ist ein aufstrebendes Ziel am Wasser, das das luxuriöse Wohnen im Emirat neu definieren wird. Dieser pulsierende Stadtteil verbindet die ruhige Schönheit der Küste mit moderner Stadtplanung und bietet direkten Zugang zu unberührten Stränden, gehobenen Wohnhäusern und einer Vielzahl von erstklassigen Lifestyle-Annehmlichkeiten. Mit seinen Apartments mit Meerblick, privatem Strandzugang, Einkaufspromenaden und üppigen Grünflächen ist Downtown Umm Al Quwain so konzipiert, dass es sowohl Ruhe als auch Komfort bietet. Als sich schnell entwickelndes Zentrum bietet es zudem ein starkes Investitionspotenzial und ist damit eine attraktive Wahl für Eigenheimbesitzer und Investoren, die einen unverwechselbaren Lebensstil an der Küste suchen.

Die Wohnungen zum Verkauf in Downtown Umm Al Quwain sind ideal gelegen, nur 5 Minuten von Märkten, Restaurants und allen Annehmlichkeiten des täglichen Lebens entfernt. 5 Minuten vom Hafen von Umm Al Quwain, 7 Minuten vom Museum von Umm Al Quwain, 8 Minuten vom UAQ-Krankenhaus, 30 Minuten von Al Marjan Island, 45 Minuten vom internationalen Flughafen Ras Al Khaimah, 50 Minuten vom internationalen Flughafen Dubai und 60 Minuten vom Burj Khalifa und der Dubai Mall.

Das Projekt umfasst eine meisterhaft gestaltete Küstenstadt mit einer Fläche von 25 Millionen Quadratfuß, die luxuriösen urbanen Lebensstil mit ruhigem Leben am Strand verbindet. Das Äußere wird durch elegante Hochhäuser geprägt, darunter ein 42-stöckiges Wahrzeichen, das sich durch klare Silhouetten, natürliche Texturen und eine harmonische Integration in die Küstenlandschaft auszeichnet. Die Anlage verfügt über einen 7 km langen ununterbrochenen Strand und eine 11 km lange Küstenlinie, die durch landschaftlich gestaltete Promenaden, einen Yachthafen und grüne Korridore aufgewertet wird. Etwa 50 % der Stadt sind für offene Grünflächen vorgesehen, darunter Strandparks, Picknickwiesen, Dschungelpfade, ein Zen-Garten mit Yoga-Deck und schattige Entspannungszonen. Die Bewohner genießen erstklassige Annehmlichkeiten wie einen großen Schwimmbad mit Unterwasser-Sitzplätzen und Whirlpool, Spielbereiche für Kinder und Jugendliche, ein Freiluftkino und ein Amphitheater, eine Grillterrasse, essbare und duftende Gärten, einen Irrgarten und einen voll ausgestatteten Fitnessbereich im Freien. Ergänzt wird dieser Lebensstil durch luxuriöse 5-Sterne-Hotels und Resorts, Boutique-Geschäfte, kulturelle Zentren wie ein Museum und ein Kunstviertel, ein Kongresszentrum, erstklassige Büros und Strandcafés – alles verbunden durch eine intelligente, fußgänger- und fahrradfreundliche Infrastruktur, die Nachhaltigkeit und Bewegungsfreiheit fördert.

Das Projekt bietet eine erlesene Auswahl an 1-, 2- und 3-Schlafzimmer-Wohnungen, die durchdacht gestaltet sind, um den Alltag durch Raum, Funktionalität und zeitlose Eleganz zu bereichern an. Die Innenräume zeichnen sich durch eine harmonische Mischung aus Küstencharme und zeitgenössischer Raffinesse aus und verfügen über offene Grundrisse, die viel Tageslicht hereinlassen und von jeder Einheit aus einen atemberaubenden, unverbauten Blick auf das Meer, die üppige Vegetation oder die hochwertigen Annehmlichkeiten bieten. Jede Wohnung verfügt über elegante Einbauschränke und moderne Küchen, die mit hochwertigen Haushaltsgeräten ausgestattet sind und Funktionalität mit gehobenem Komfort verbinden. Großzügige private Balkone erweitern den Wohnraum nach draußen, während die Innenräume mit hochwertigen Materialien, weichen Texturen und ruhigen Farbtönen ausgestattet sind, die die Ruhe des Lebens am Wasser widerspiegeln. Ausgewählte Einheiten bieten durch einzigartige Duplex-Grundrisse einen erhöhten Blick vom Podium oder exklusive Perspektiven auf den Horizont. Das Erlebnis wird durch eine zukunftsfähige, intelligente und nachhaltige Infrastruktur noch verstärkt, die Energieeffizienz, umweltbewusstes Design und mühelose Konnektivität fördert – ganz im Einklang mit der langfristigen Vision der VAE für ein grünes urbanes Leben.


UAQ-00011

Standort auf der Karte

Umm al-Qaiwain, Vereinigte Arabische Emirate
Ausbildung
Gesundheitspflege
Lebensmittelgeschäfte
Essen & Trinken
Finanzen

Hypotheken-Rechner

Zinssatz, %
Laufzeit des Darlehens, jahre
Kosten der Immobilie
Erste Zahlung, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Bitte beachten Sie! Sie haben den Parameter Wohnkosten geändert in {{ differentPrice }}%. Dies wirkt sich auf die Relevanz der Berechnung der monatlichen Zahlungen für die aktuelle Immobilie aus. Zurücklegen
Zinssatz
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Zinssatz
Darlehensbetrag
{{ mortgageAmount }} USD
Darlehensbetrag
Termin
{{ loanPeriodValue | pluralize("jahr", "jahre") }}
Termin
Monatliche Zahlung
{{ paymentPerMonth }} USD
Monatliche Zahlung
Ähnliche Komplexe
Wohnanlage Apartments in the new residential complex Onda with a good range of amenities in the area of ​​Business Bay, Dubai, UAE
Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
von
$434,386
Wohngebäude Altitude de Grisogono by Damac
Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
von
$1,05M
Wohnanlage New Sensia Residence with swimming pools and co-working spaces, Port Rashid, Dubai, UAE
Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
von
$1,20M
Wohnanlage Luxury townhouses in Anya Residence with swimming pools and a park, Arabian Ranches III, Dubai, UAE
Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
von
$662,691
Wohnanlage New Deansgate residence with a swimming pool and lounge areas close to parks, Majan, Dubai, UAE
Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
von
$322,303
Sie sehen gerade
Wohnung in einem Neubau Exklusive Luxuswohnungen mit Zahlungsplan in der Innenstadt von UAQ
Umm al-Qaiwain, Vereinigte Arabische Emirate
von
$303,911
Stellen Sie alle Fragen, die Sie haben
Ihre Anfrage hinterlassen
Danke! Ihre Anfrage ist eingegangen
Ich habe Interesse an der Immobilie aus Ihrer Anzeige. Ich möchte mehr Informationen über das Objekt. Welche Kaufbedingungen gelten für Ausländer? Ich würde gerne eine Wohnung/ein Haus besichtigen. Ich möchte über den Gesamtpreis (inkl. Steuern, Vermittlungsgebühr, etc.) informiert werden. Ist ein Kauf auf Kredit/Hypothek möglich?
Zurück zu Eine Anfrage hinterlassen
Andere Komplexe
Residenz Six Senses
Residenz Six Senses
Residenz Six Senses
Residenz Six Senses
Residenz Six Senses
Alle anzeigen Residenz Six Senses
Residenz Six Senses
Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
von
$8,15M
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2026
Etagenzahl 9
Fläche 576–2 463 m²
3 Immobilienobjekte 3
Six Senses The Palm ist ein atemberaubendes Luxusprojekt auf Palm Jumeirah, einem der begehrtesten Wohnorte in Dubai. Die neue Anlage von Six Senses Hotels Resorts Spa wird das erste Hotel und Markenresidenz in den Emiraten sein. Das Projekt wird durch die Partnerschaft von Six Senses Hotels…
Immobilienagentur
Luxe Real Estate
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage Volare
Wohnanlage Volare
Wohnanlage Volare
Wohnanlage Volare
Wohnanlage Volare
Alle anzeigen Wohnanlage Volare
Wohnanlage Volare
Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
von
$361,460
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2025
Etagenzahl 13
Fläche 82–128 m²
2 Immobilienobjekte 2
Unterstützung bei der Erlangung des Aufenthaltsstatus. Kostenlose Auswahl an Immobilien. Rechtliche Unterstützung als Geschenk! Vincitore Volare – ist ein luxuriöser Wohnkomplex in der Region Arjan, der von zeitloser Architektur im viktorianischen Stil inspiriert ist. Der zum Verkauf stehen…
Immobilientyp
Fläche, m²
Kosten, USD
Wohnung 1 zimmer
82.0
361,460
Wohnung 2 zimmer
128.0
475,616
Immobilienagentur
DDA Real Estate
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage New residence V1STARA House with swimming pools, a club and kids' playgrounds in the Al Furjan area, Dubai
Wohnanlage New residence V1STARA House with swimming pools, a club and kids' playgrounds in the Al Furjan area, Dubai
Wohnanlage New residence V1STARA House with swimming pools, a club and kids' playgrounds in the Al Furjan area, Dubai
Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
von
$576,072
V1STARA HAUS 2 ist ein Wohnkomplex, der elegante Architektur, fortschrittliche Technologien und gemütliche Atmosphäre kombiniert. Durchdachte bis zum letzten Detail eingerichtete Apartments kombinieren Stil und Funktionalität, bieten geräumige und helle Zimmer, bodendeckende Fenster und Prem…
Immobilienagentur
TRANIO
Eine Anfrage stellen
Realting.com
Gehen
Neueste Nachrichten in Vereinigte Arabische Emirate
So verkaufen Sie eine Wohnung in den VAE: Eine Schritt-für-Schritt-Anleitung für Privatpersonen
14.07.2025
So verkaufen Sie eine Wohnung in den VAE: Eine Schritt-für-Schritt-Anleitung für Privatpersonen
Immobilieninvestitionen in den VAE: 5 vielversprechende neue Entwicklungen im ganzen Land
20.06.2025
Immobilieninvestitionen in den VAE: 5 vielversprechende neue Entwicklungen im ganzen Land
Kaufen Sie eine Wohnung in den VAE mit Möbeln: Übersicht der Objekte von 130.000 € bis 2,4 Millionen €.
11.01.2025
Kaufen Sie eine Wohnung in den VAE mit Möbeln: Übersicht der Objekte von 130.000 € bis 2,4 Millionen €.
Der Immobilienmarkt in Dubai verzeichnet weiterhin Rekordwachstumsraten. Analytics von REALTING
23.12.2024
Der Immobilienmarkt in Dubai verzeichnet weiterhin Rekordwachstumsraten. Analytics von REALTING
Hypothek in Dubai für Nichtansässige. So kaufen Sie Immobilien auf Kredit
17.12.2024
Hypothek in Dubai für Nichtansässige. So kaufen Sie Immobilien auf Kredit
Erbschaft von Eigentum und Immobilien in den VAE
17.10.2024
Erbschaft von Eigentum und Immobilien in den VAE
Retire in Dubai-Programm. So erhalten Sie ein Ruhestandsvisum für Dubai
03.10.2024
Retire in Dubai-Programm. So erhalten Sie ein Ruhestandsvisum für Dubai
Alle Veröffentlichungen anzeigen