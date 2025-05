Wohnkomplex New low-rise Alba Residence with a swimming pool and restaurants, Liwan, Dubai, UAE

ALBA Residence ist ein einzigartiges Wohnprojekt mit stilvollen Apartments mit 1-2 Schlafzimmern, ideal für diejenigen, die Komfort und Luxus schätzen. Die fünfstöckige Fassade des Komplexes verbindet italienische Chic und Funktionalität. Im Erdgeschoss befinden sich Einzelhandelsgeschäfte und ein bewachter Parkplatz. Das Projekt umfasst 20 stilvolle Apartments mit 1-2 Schlafzimmern. Die Innenräume der ALBA Residence schaffen die Atmosphäre des Luxuslebens. Die hochwertige Küchenveredelung und voll geflieste Badezimmer ergänzen gemütliche und elegante Elemente. ALBA Residence ist mit verschiedenen Annehmlichkeiten und Dienstleistungen ausgestattet, die den Bedürfnissen des Luxuslebens entsprechen. Im Gebiet des Komplexes finden Sie einen Swimmingpool, einen modernen Fitnessraum und einen Kinderspielplatz. Verschiedene Bars und Geschäfte, gemütliche Lounge-Bereiche warten auf Sie und bieten Ihnen die Möglichkeit, eine gute Zeit mit Ihren Freunden und Familie direkt in der Nähe Ihres Hauses zu haben. Darüber hinaus gibt es Krankenhäuser, Schulen und Universitäten in der Nähe, die die ideale Kombination aus Komfort und Zugänglichkeit. Wenn Sie nach einer Möglichkeit suchen, in einen erstklassigen Wohnkomplex mit hohen Lebensstandards zu investieren, ist ALBA Residence Ihre ideale Wahl. Harmonie zwischen Komfort und Luxus herrscht hier. Willkommen in Ihrem neuen Zuhause, wo unvergessliche Erinnerungen entstehen.

Eigenschaften

Grillplatz

Fitnessstudio

Kinderspielplatz

Schwimmbad

überdachter Parkplatz

Joggen und Radwege

Supermärkte, Cafés und Restaurants direkt in der Anlage

Zahlungsplan (50/50):

20% - Reservierung

5% - 4 Monate nach Reservierung

5% - 30% Bau

5% - 40% Bau

10% - 50% Bau

5% - 70% Bau

50% - Fertigstellung (4 Quartal 2025)

Lage und Infrastruktur in der Nähe

Das Projekt befindet sich günstig: