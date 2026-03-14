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Neubauwohnungen in Al Hamriyah, Vereinigte Arabische Emirate

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Al Hamriyah, Vereinigte Arabische Emirate
von
$107,945
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2025
Etagenzahl 6
Apartments im Blue Bay Phase C-Komplex an der Küste des Arabischen Golfs! Ideal für Familienleben und Investition! Ratenzahlung ohne Zinsen! Rendite - 4,9 % in $! Infrastruktur: 24-Stunden-Sicherheitsdienst, Parkplatz, Schwimmbad, Kinderbecken, Kinderspielplatz, Fitnessstudio, Joggingstreck…
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