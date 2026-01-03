  1. Realting.com
Neubauwohnungen in Deira, Vereinigte Arabische Emirate

Dubai
479
Schardscha
3
Adschman
9
Abu Dhabi
46
Wohnanlage House of WELL
Wohnanlage House of WELL
Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
von
$572,608
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2027
Etagenzahl 13
House of WELL ist ein Premium-Clubhaus auf Dubai-Inseln, geschaffen für bewusstes Leben und absoluten Komfort!House of WELL ist ein exklusives Projekt von Well Concept Real Estate Development, das sich im renommierten Küstengebiet von Dubai Islands befindet.Die Innenräume sind in warmen Natu…
Immobilienagentur
DDA Real Estate
Immobilienagentur
DDA Real Estate
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
Wohnanlage New Seaside Residence with swimming pools and a cinema, Dubai Islands, Dubai, UAE
Wohnanlage New Seaside Residence with swimming pools and a cinema, Dubai Islands, Dubai, UAE
Deira, Vereinigte Arabische Emirate
von
$635,505
Wir bieten Apartments mit geräumigen Balkonen und Panoramablick.Die Residenz verfügt über Pools für Kinder und Erwachsene, einen Kinderspielplatz, einen Grillplatz, einen Fitnessraum, einen Rasen und ein Outdoor-Kino, einen Mini-Golfplatz.Abschluss - 4. Quartal 2026.Lage und Infrastruktur in…
Immobilienagentur
TRANIO
TRANIO
Wohnanlage Apartments in the new Park Meadows residence with a swimming pool and parks in the heart of Dubailand area, Dubai
Wohnanlage Apartments in the new Park Meadows residence with a swimming pool and parks in the heart of Dubailand area, Dubai
Deira, Vereinigte Arabische Emirate
von
$317,197
Deira, Vereinigte Arabische Emirate
von
$317,197
Park Meadows steigt im Herzen von Dubailand, umgeben von üppigen Grün und ruhigen Wasserkanälen. Es ist eine moderne, 17-stöckige Wohnanlage, einschließlich 205 Luxusresidenzen. Jede Ecke ist mit Ruhe gesättigt, wo sich der moderne Komfort mit natürlicher Schönheit verbindet. Geräumige Apart…
Immobilienagentur
TRANIO
TRANIO
Wohnanlage New complex of furnished apartments Sea Legend One within a 4-minute walk from the beach, Dubai Islands, Dubai, UAE
Wohnanlage New complex of furnished apartments Sea Legend One within a 4-minute walk from the beach, Dubai Islands, Dubai, UAE
Deira, Vereinigte Arabische Emirate
von
$571,209
Deira, Vereinigte Arabische Emirate
von
$571,209
Legende Man öffnet ein neues Kapitel des Küstenlebens auf Dubai-Inseln, wo Fenster nur den ruhigen Golf und Segelschiffe am Horizont übersehen. Der Komplex umfasst 11 Wohnböden, die jeweils aus 6 Wohnhäusern bestehen. Voll möblierte Apartments mit 1-3 Schlafzimmern sind verfügbar.Die Innenrä…
Immobilienagentur
TRANIO
TRANIO
Wohnanlage New beachfront Rixos Beach Residences — Phase 2 with swimming pools, Dubai Islands, Dubai, UAE
Wohnanlage New beachfront Rixos Beach Residences — Phase 2 with swimming pools, Dubai Islands, Dubai, UAE
Deira, Vereinigte Arabische Emirate
von
$2,33M
Deira, Vereinigte Arabische Emirate
von
$2,33M
Wir bieten luxuriöse Apartments mit Panoramablick, Balkonen, Terrassen und Gärten.Einige Apartments verfügen über private Swimmingpools.Die Residenz verfügt über Pools, einen Wellnessbereich, einen Fitnessraum, einen Conciergeservice, einen Kinderspielplatz, ein Café und einen Loungebereich,…
Immobilienagentur
TRANIO
TRANIO
Wohnanlage Floarea Breeze
Wohnanlage Floarea Breeze
Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
von
$544,327
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2027
Etagenzahl 8
Floarea Breeze – Inselästhetik, Designresidenzen und Privatsphäre in einem Premium-Projekt auf Dubai-Inseln!Floarea Breeze ist ein exquisiter Wohnkomplex von Mashriq Elite Developments, der als Verkörperung des modernen Insellebens auf Dubai-Inseln geschaffen wurde. Das Projekt verbindet Pre…
Immobilienagentur
DDA Real Estate
Immobilienagentur
DDA Real Estate
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
Wohnanlage Penthouse in the new residence Beach Walk 4 with a swimming pool, panoramic views and an access to the beach, Dubai Islands, Dubai, UAE
Wohnanlage Penthouse in the new residence Beach Walk 4 with a swimming pool, panoramic views and an access to the beach, Dubai Islands, Dubai, UAE
Deira, Vereinigte Arabische Emirate
von
$1,71M
Deira, Vereinigte Arabische Emirate
von
$1,71M
Beach Walk Residence 4 ist nicht nur ein Wohnkomplex, es ist eine echte Geschichte über das Leben am Wasser, in Architektur und Design verkörpert, wo Luxus und Harmonie Hand in Hand gehen. Im Gebiet der Dubai-Inseln gelegen, eröffnet dieses Projekt seinen künftigen Bewohnern neue Horizonte v…
Immobilienagentur
TRANIO
TRANIO
Wohnanlage New complex of furnished apartments Beach Walk 4 with a swimming pool, panoramic views and an access to the beach, Dubai Islands, Dubai, UAE
Wohnanlage New complex of furnished apartments Beach Walk 4 with a swimming pool, panoramic views and an access to the beach, Dubai Islands, Dubai, UAE
Deira, Vereinigte Arabische Emirate
von
$722,700
Deira, Vereinigte Arabische Emirate
von
$722,700
Beach Walk Residence 4 ist nicht nur ein Wohnkomplex, es ist eine echte Geschichte über das Leben am Wasser, in Architektur und Design verkörpert, wo Luxus und Harmonie Hand in Hand gehen. Im Gebiet der Dubai-Inseln gelegen, eröffnet dieses Projekt seinen künftigen Bewohnern neue Horizonte v…
Immobilienagentur
TRANIO
TRANIO
Wohnanlage New project BEACH WALK GRAND 2 with swimming pools, and a kids' playground, Dubai Islands, Dubai, UAE
Wohnanlage New project BEACH WALK GRAND 2 with swimming pools, and a kids' playground, Dubai Islands, Dubai, UAE
Deira, Vereinigte Arabische Emirate
von
$604,000
Deira, Vereinigte Arabische Emirate
von
$604,000
Ein architektonisches Meisterwerk an den renommierten Ufern der Dubai-Inseln, Beach Walk Grand 2 von Imtiaz liegt entlang der Küste, wo die Gnade des Strandes Wohnen verkörpert eine raffinierte Balance zwischen Ruhe und Raffinesse – für diejenigen, die die Gelassenheit schätzen.Beach Walk Gr…
Immobilienagentur
TRANIO
TRANIO
Wohnanlage New Bay Residences with swimming pools, gardens and a cinema, Dubai Islands, UAE
Wohnanlage New Bay Residences with swimming pools, gardens and a cinema, Dubai Islands, UAE
Deira, Vereinigte Arabische Emirate
von
$1,11M
Wir bieten Apartments mit großen Terrassen und Panoramablick.Die Residenz verfügt über Pools für Kinder und Erwachsene, eine Bar, einen Kinderspielplatz, Gärten, ein Kino, ein Café, einen Fitnessraum, einen Loungebereich, einen Spielraum.Abschluss - 4. Quartal 2026.Ausstattung und Ausstattun…
Immobilienagentur
TRANIO
TRANIO
