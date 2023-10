Abu Dhabi, Vereinigte Arabische Emirate

von €270,959

69 m² 1

Ausländische Immobilien ab 40.000 $. KOSTENLOSE BERATUNG. HILFE BEI DER ERHALTEN DES WOHNSTANDES. Wir helfen Ihnen bei der Auswahl eines KOSTENLOSEN Objekts und organisieren einen sicheren Deal mit dem Entwickler! - exklusive Immobilien; - Unterstützung bei der Organisation des Umzugs; - jährliche Kapitalerträge bis zu 20%; - finanzielle Einkommensgarantie; - Rechtsschutz der Transaktion; - kostenlose Beratung; - mehr als 200 Büros in der Russischen Föderation, den VAE, der Türkei und anderen Ländern. - Wählen Sie Immobilien für Ihr Budget und Ihre Wünsche! Julphar Residence ist das neue Rak Properties-Projekt in einer sehr prestigeträchtigen Lage im Herzen von Al-Rim, Abu Dhabi. Es bietet hochmoderne erstklassige Apartments mit 1, 2 und 3 Schlafzimmern sowie Studio-Apartments. Rak Properties bietet Innenarchitektur für erstklassige Apartments, eine voll ausgestattete Küche, geräumige Wohnzimmer und einen riesigen Balkon. Die Bewohner können lebhafte Aktivitäten genießen und an einem abgelegenen Ort auf luxuriösen Terrassen mit Familie und Kindern entspannen. Infrastruktur: Die Julphar Residence bietet viele erstklassige Funktionen und Annehmlichkeiten, darunter: ein Fitnessstudio, Pools für Erwachsene und Kinder, einen Kinderspielplatz, einen Grillplatz, Orte zum Entspannen, schöne grüne Gärten und mehr. Ort: Der Komplex ist von weltberühmten Orten umgeben, von denen aus Sie leicht Touristenattraktionen wie den Strand Al-Rim, den Central Park von Rom, den Yachthafen von Al-Kana, den Mangrov Place, den Al-Fey Park und den Sky Garden Tower erreichen können, Parkblick in Abu Dhabi. Die Bewohner des Komplexes können jeden Ort in wenigen Minuten erreichen, beispielsweise in Dubai, Sharjah und Ras al-Khaimu. Mit Vergnügen werden wir alle Ihre Fragen beantworten, anrufen oder schreiben!