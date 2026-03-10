  1. Realting.com
  2. Vereinigte Arabische Emirate
  3. Umm al-Qaiwain
  4. Wohnungen in Neubauten

Neubauwohnungen in Umm al-Qaiwain, Vereinigte Arabische Emirate

Wohngebäude Exklusive Luxuswohnungen mit Zahlungsplan in der Innenstadt von UAQ
Wohngebäude Exklusive Luxuswohnungen mit Zahlungsplan in der Innenstadt von UAQ
Umm al-Qaiwain, Vereinigte Arabische Emirate
von
$310,004
Jahr der Inbetriebnahme 2028
Etagenzahl 42
Exklusive Wohnungen am Wasser mit Ratenzahlung in der Innenstadt von Umm Al Quwain Die Innenstadt von Umm Al Quwain ist ein aufstrebendes Ziel am Wasser, das das luxuriöse Wohnen im Emirat neu definieren wird. Dieser pulsierende Stadtteil verbindet die ruhige Schönheit der Küste mit moderner…
Immobilienagentur
TEKCE Real Estate
Eine Anfrage stellen
Aparthotel Amra
Aparthotel Amra
Umm al-Qaiwain, Vereinigte Arabische Emirate
von
$204,000
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2029
Etagenzahl 30
Fläche 49 m²
1 Immobilienobjekt 1
🏝️ AMRA ist das erste Premium Wellness Resort in der unberührten VAE Lagune!📍 Umm al-Qaiwain ist ein umweltfreundliches Naturschutzgebiet am Meer, nur 20 Minuten vom Wynn Casino auf Marjan Island entfernt.🔹 Projektkonzept:✅Das erste integrierte Luxus-Wellness-Resort der VAE✅Ökologie: Wiederh…
Immobilientyp
Fläche, m²
Kosten, USD
Wohnung 1 zimmer
49.0
204,000
Immobilienagentur
Риэлтор без границ
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage Downtown UAQ
Wohnanlage Downtown UAQ
Umm al-Qaiwain, Vereinigte Arabische Emirate
von
$302,850
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2029
Etagenzahl 42
Fläche 52–200 m²
3 Immobilienobjekte 3
Einführung eines ikonischen Projekts eines weltweit renommierten Entwicklers, der das Konzept der Luxusküste, die im neuen Stadtteil Downtown UAQ (Umm Al Quwain) lebt, neu definiert.Der Entwickler, ein Pionier des Backward Integration Modells, garantiert unvergleichliche Qualität und zeitgem…
Immobilientyp
Fläche, m²
Kosten, USD
Wohnung 1 zimmer
51.7
302,850
Wohnung 2 zimmer
68.1
404,050
Wohnung 3 zimmer
199.7
1,17M
Immobilienagentur
Geo Estate
Eine Anfrage stellen
Wohngebäude Exklusive Luxuswohnungen mit Zahlungsplan in der Innenstadt von UAQ
Wohngebäude Exklusive Luxuswohnungen mit Zahlungsplan in der Innenstadt von UAQ
Umm al-Qaiwain, Vereinigte Arabische Emirate
von
$1,19M
Jahr der Inbetriebnahme 2028
Etagenzahl 42
Exklusive Wohnungen am Wasser mit Ratenzahlung in der Innenstadt von Umm Al Quwain Die Innenstadt von Umm Al Quwain ist ein aufstrebendes Ziel am Wasser, das das luxuriöse Wohnen im Emirat neu definieren wird. Dieser pulsierende Stadtteil verbindet die ruhige Schönheit der Küste mit moderner…
Immobilienagentur
TEKCE Real Estate
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage New zone Dubai West! Top location directly on the sea! Newly built apartments Siniya Island.
Wohnanlage New zone Dubai West! Top location directly on the sea! Newly built apartments Siniya Island.
Umm al-Qaiwain, Vereinigte Arabische Emirate
von
$368,206
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2028
Sobha Siniya Island – Die UAE Ultra-Luxury Island Sanctuary von Sobha Realty.Exklusive Villas & Residences am Umm Al Quwain’s Natural Island – Blending Pristine Nature, Wellness & High-End Living.Secluded Island Setting, verbunden mit der StadtDas Hotel liegt auf Al Siniya Island, nur 50 min…
Immobilienagentur
Grupo WAME Real Estate
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage The World’s First Comprehensive Wellness Resort
Wohnanlage The World’s First Comprehensive Wellness Resort
Umm al-Qaiwain, Vereinigte Arabische Emirate
von
$200,000
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2028
Etagenzahl 14
1 Immobilienobjekt 1
Kombinieren Sie luxuriöses Wohnen mit der Harmonie der Natur, das weltweit erste integrative Wellness-Resort, bietet Meerblick-Wohnungen, Dachpools, üppige Gärten und Lagune-Erlebnisse. Willkommen in Ihrem neuen Leben
Immobilienagentur
Umed properties
Eine Anfrage stellen
Wohngebäude Exklusive Luxuswohnungen mit Zahlungsplan in der Innenstadt von UAQ
Wohngebäude Exklusive Luxuswohnungen mit Zahlungsplan in der Innenstadt von UAQ
Umm al-Qaiwain, Vereinigte Arabische Emirate
von
$404,272
Jahr der Inbetriebnahme 2028
Etagenzahl 42
Exklusive Wohnungen am Wasser mit Ratenzahlung in der Innenstadt von Umm Al Quwain Die Innenstadt von Umm Al Quwain ist ein aufstrebendes Ziel am Wasser, das das luxuriöse Wohnen im Emirat neu definieren wird. Dieser pulsierende Stadtteil verbindet die ruhige Schönheit der Küste mit moderner…
Immobilienagentur
TEKCE Real Estate
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage Island
Wohnanlage Island
Umm al-Qaiwain, Vereinigte Arabische Emirate
von
$301,500
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2027
Fläche 48–1 035 m²
6 Immobilienobjekte 6
Das Ultra-Luxury-Projekt befindet sich auf einer Insel natürlichen Ursprungs, gewaschen durch die Gewässer des Arabischen Golfs. Es bietet eine Vielzahl von Landschaften, von weißen Sandstränden bis zu Reserven von dichten Mangobäumen, die Heimat von Gazellen, Flamingos, seltene Arten von Sc…
Immobilientyp
Fläche, m²
Kosten, USD
Wohnung 1 zimmer
47.5
301,500
Wohnung 2 zimmer
51.3
383,000
Villa
447.9 – 1 035.0
2,89M – 6,36M
Immobilienagentur
Geo Estate
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage Premium Apartments am Wasser
Wohnanlage Premium Apartments am Wasser
Umm al-Qaiwain, Vereinigte Arabische Emirate
von
$328,767
MwSt.
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2027
Premium-Apartments am Meer mit Zugang zum Strand. Hochwertige Oberflächen, Einbauschränke, ausgestattete Küche und Badezimmer. Es gibt mehr als 35 Annehmlichkeiten für einen komfortablen Aufenthalt der Bewohner. Ein Infinity-Pool auf dem Dach des Gebäudes, ein Pool für Kinder, ein voll ausge…
Immobilienagentur
Umed properties
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage Selene Beach Residences
Wohnanlage Selene Beach Residences
Umm al-Qaiwain, Vereinigte Arabische Emirate
von
$303,250
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2027
Etagenzahl 9
Apartments in den atemberaubenden Selene Beach Residences auf der Insel Siniya in Umm Al Quwain! Atemberaubende Ausblicke auf einen üppigen Golfplatz und einen glitzernden Naturstrand! Komplett eingerichtete Küche mit Geräten! Wir finden Wohnungen mit einem günstigen Hypothekenzins oder Rate…
Immobilienagentur
DDA Real Estate
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage Florine Beach Residences
Wohnanlage Florine Beach Residences
Wohnanlage Florine Beach Residences
Wohnanlage Florine Beach Residences
Wohnanlage Florine Beach Residences
Umm al-Qaiwain, Vereinigte Arabische Emirate
von
$329,243
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2028
Etagenzahl 9
Wohnungen im luxuriösen Florine Beach Residences-Projekt in der Gegend von Umm Al Quwain! In der Nähe befindet sich ein herrlicher Strand und ein Golfplatz! Panoramablick auf das Meer! Umgeben von üppigem Grün! Eine ausgezeichnete Option zum Wohnen, Weiterverkaufen und Vermieten! Wir finden …
Immobilienagentur
DDA Real Estate
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage Aquamarine Beach Residences
Wohnanlage Aquamarine Beach Residences
Umm al-Qaiwain, Vereinigte Arabische Emirate
von
$319,051
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2028
Etagenzahl 9
Atemberaubende Apartments im neuen Projekt Aquamarine Beach Residences! An der Küste! Premium-Lage! Viele Annehmlichkeiten für Entspannung und Unterhaltung! Wir finden Wohnraum mit einem günstigen Hypothekenzins oder Ratenzahlungsplan in den VAE! Ausstattung: Strand, Lagune, Infinity-Pool, …
Immobilienagentur
DDA Real Estate
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage Delphine Beach Residences
Wohnanlage Delphine Beach Residences
Umm al-Qaiwain, Vereinigte Arabische Emirate
von
$306,776
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2027
Etagenzahl 8
Wohnungen im Premiumprojekt Delphine Beach Residences in der Gegend von Umm Al Quwain! Komplett möbliert! Direkter Zugang zum Meer und Strand! Ein toller Ort für Entspannung und Unterhaltung! Viele Annehmlichkeiten! Wir finden Wohnungen mit einem günstigen Hypothekenzins oder Ratenzahlungspl…
Immobilienagentur
DDA Real Estate
Eine Anfrage stellen
