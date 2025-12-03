  1. Realting.com
  2. Vereinigte Arabische Emirate
  3. Abu Dhabi
  4. Wohnungen in Neubauten

Neubauwohnungen in Abu Dhabi, Vereinigte Arabische Emirate

Abu Dhabi
45
Ghadeer Al Tayr
3
Al Ain
2
Al Hiyar
2
Suche nach neuen Gebäuden
Wohnanlage New complex of villas Siniya Island with a private beach and a golf course, Al Seanneeah, Umm Al Quwain, Dubai, UAE
Wohnanlage New complex of villas Siniya Island with a private beach and a golf course, Al Seanneeah, Umm Al Quwain, Dubai, UAE
Al Hiyar, Vereinigte Arabische Emirate
von
$2,87M
Siniya Island Villen auf Sobha Siniya Insel ist ein Ort, wo unberührte Natur und Luxus verschmelzen, um eine unvergleichliche Atmosphäre von Gemütlichkeit und Komfort zu schaffen. Stellen Sie sich vor, sich in der Sonne zu baseln, den warmen Sand unter Ihren Füßen zu spüren und in das krista…
Immobilienagentur
TRANIO
Wohnanlage Selina Bay
Wohnanlage Selina Bay
Abu Dhabi, Vereinigte Arabische Emirate
von
$293,185
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2027
Etagenzahl 16
The beautiful apartments in the new Selina Bay project on the Yas Island Island in Abu Dhabi! Apartments for life and investment! Profitability - from 10% in $! Let's provide the investor catalog! Important installment plan! Convenities: pool, children's pool, gym, barbecue site, playgroun…
Immobilienagentur
DDA Real Estate
Immobilienagentur
DDA Real Estate
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
Wohnanlage The Arthouse
Abu Dhabi, Vereinigte Arabische Emirate
von
$898,443
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2028
Etagenzahl 9
The apartments in the new project of The Art House on the island of Saadiyat Island in Abu Dhabi! Museums: Zayed Natioinal, Louvre, and Guggenheim! The best UAE beach is nearby! Panoramic view of the sea! A great option for life and investment! We will pick up housing with a favorable mortga…
Immobilienagentur
DDA Real Estate
Immobilienagentur
DDA Real Estate
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
Wohnanlage Yas Golf Collection
Wohnanlage Yas Golf Collection
Abu Dhabi, Vereinigte Arabische Emirate
von
$499,124
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2025
Fläche 150 m²
1 Immobilienobjekt 1
Immobilientyp
Fläche, m²
Kosten, USD
Wohnung 2 zimmer
150.0
528,673
Immobilienagentur
DDA Real Estate
Immobilienagentur
DDA Real Estate
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
Residenz Louvre Residences, Abu Dhabi,UAE
Abu Dhabi, Vereinigte Arabische Emirate
von
$660,575
Jahr der Inbetriebnahme 2025
Etagenzahl 9
Fläche 4–1 156 m²
12 Immobilienobjekte 12
Über den LOUVRE RESIDENCE PROJECT.Louvre Residences ist ein ultra-luxuriöser Wohnkomplex im neuen Stadtteil Saadiyat Grove auf der Insel Saadiyat in Abu Dhabi, der Hauptstadt der Vereinigten Arabischen Emirate. Der größte Entwickler von VAE, Aldar Properties, wird in Zusammenarbeit mit dem w…
Immobilientyp
Fläche, m²
Kosten, USD
Wohnung 1 zimmer
4.2 – 80.2
394,871 – 773,798
Wohnung 2 zimmer
141.1 – 189.6
1,21M – 1,57M
Wohnung 5 zimmer
1 156.0
10,72M
Immobilienagentur
Unique homes world wide properties
Wohnanlage Royal Park
Abu Dhabi, Vereinigte Arabische Emirate
von
$219,192
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2027
Budget-Apartments im neuen Royal Park-Komplex in Abu Dhabi! Wohnungen zum Leben und Investieren! Rendite ab 10 %! Grünanlage! Ratenzahlung 0%! Wir stellen Ihnen einen Anlegerkatalog zur Verfügung! Fälligkeitsdatum - 2 Quartale. 2027 Ausstattung: privater Parkplatz, Swimmingpool, Kinderbeck…
Immobilienagentur
DDA Real Estate
Immobilienagentur
DDA Real Estate
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
Wohnanlage Oasis 2
Abu Dhabi, Vereinigte Arabische Emirate
von
$164,384
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Etagenzahl 6
Die neuen Oasis -Residenzen Zwei Wohnkomplex in Abu Dhabi! Mieten Sie Miete von 1100 USD pro Monat! Lassen Sie uns den Investorenkatalog zur Verfügung stellen! Der Komplex wird übergeben! Die Wohnungen sind vollständig mit modernen Annehmlichkeiten wie Designerküchen, gebauten Schränken und…
Immobilienagentur
DDA Real Estate
Immobilienagentur
DDA Real Estate
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
Wohnanlage Bloom Living Granada
Abu Dhabi, Vereinigte Arabische Emirate
von
$402,942
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2026
Etagenzahl 5
Elegante Wohnungen im neuen Bloom Living Granada -Projekt in Abu Dhabi! Ein tolles Projekt zum Leben mit einer Familie! Für Liebhaber von Spaziergängen und Natur! Schöner Panoramablick! Instrom ohne % nach der Übertragung von Schlüssel! Dank der Finanzierung und Entwicklung von Abu Dhabi wir…
Immobilienagentur
DDA Real Estate
Immobilienagentur
DDA Real Estate
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
Wohnanlage Reportage Tower
Abu Dhabi, Vereinigte Arabische Emirate
von
$571,292
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2028
Etagenzahl 36
Apartments im Wohnkomplex Reportage Tower mit atemberaubendem Blick auf den Al Marya Island-Kanal, Abu Dhabi! Eine ausgezeichnete Wohn- und Investitionsmöglichkeit! Premium-Ausstattung! Einzigartige Infrastruktur! Wir finden Wohnraum mit einem günstigen Hypothekenzins oder Ratenzahlungsplan …
Immobilienagentur
DDA Real Estate
Immobilienagentur
DDA Real Estate
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
Wohnanlage Sea La Vie
Abu Dhabi, Vereinigte Arabische Emirate
von
$471,687
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2026
Etagenzahl 15
Fläche 116–794 m²
6 Immobilienobjekte 6
Immobilientyp
Fläche, m²
Kosten, USD
Wohnung 1 zimmer
122.0
471,687
Wohnung 2 zimmer
116.0
562,750
Wohnung 3 zimmer
194.0
1,05M
Wohnung 4 zimmer
348.0 – 794.0
1,51M – 7,09M
Stadthaus
298.0
1,55M
Immobilienagentur
DDA Real Estate
Immobilienagentur
DDA Real Estate
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
Wohnanlage Marlin
Abu Dhabi, Vereinigte Arabische Emirate
von
$516,400
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2027
Etagenzahl 24
Moderne Wohnung im neuen Marlin-Projekt in Al Reem Island, Abu Dhabi. Investment-attraktive Apartments! Erträge von 10% bis $! Geben Sie einen Investor-Katalog! Voll ausgestattete Küche! Interessante Raten!Ausstattung: Rund-um-die-Uhr-Video-Überwachung, Sicherheitssystem, Concierge- und Park…
Immobilienagentur
DDA Real Estate
Immobilienagentur
DDA Real Estate
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
Wohnanlage Nouran Living
Abu Dhabi, Vereinigte Arabische Emirate
von
$223,772
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2027
Etagenzahl 11
Immobilienagentur
DDA Real Estate
Immobilienagentur
DDA Real Estate
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
Wohnviertel Jacob & Co Apartments
Ghadeer Al Tayr, Vereinigte Arabische Emirate
von
$465,000
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2028
Jacob & Co. Beachfront Living by Ohana is a new exclusive residential complex to be built in Abu Dhabi. Leading developer Ohana Development is implementing this project in collaboration with the world-renowned luxury jewelry brand Jacob & Co. The complex features an impressive collection of …
Immobilienagentur
Pro Part Недвижимость L.L.C.
Immobilienagentur
Pro Part Недвижимость L.L.C.
Sprachen
English, Русский, Українська
Wohnanlage Discover Fahid Beach Terraces
Abu Dhabi, Vereinigte Arabische Emirate
von
$986,000
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2029
Discover Fahid Beach Terraces, a collection of premium residences designed by world-renowned architect Koichi Takada.   Located on Fahid Island in Abu Dhabi, the UAE's first island dedicated entirely to wellness, the project offers six elegant buildings with 1-4 bedroom apartments on t…
Immobilienagentur
Pro Part Недвижимость L.L.C.
Immobilienagentur
Pro Part Недвижимость L.L.C.
Sprachen
English, Русский, Українська
Wohnanlage Vida Residences Saadiyat Island
Abu Dhabi, Vereinigte Arabische Emirate
von
$781,000
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2028
Vida Residences Saadiyat Island is a dynamic and sophisticated community that harmoniously blends culture, creativity, and comfort. Located in the heart of Saadiyat Island, this residential complex offers 121 modern 1-, 2-, and 3-bedroom residences, designed with attention to detail, combini…
Immobilienagentur
Pro Part Недвижимость L.L.C.
Immobilienagentur
Pro Part Недвижимость L.L.C.
Sprachen
English, Русский, Українська
Wohnanlage MAMSHA GARDENS
Abu Dhabi, Vereinigte Arabische Emirate
von
$837,000
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2028
Etagenzahl 10
Apartments im luxuriösen Mamsha Gardens -Projekt auf Saadiyat Island in Abu Dhabi! Premium -Dekoration und Smart House System! Ökologische Gemeinschaft! Viele Annehmlichkeiten für ein komfortables Leben! Wir werden Wohnraum mit einer profitablen Wette auf eine Hypothek oder einen Ratenstil i…
Immobilienagentur
DDA Real Estate
Immobilienagentur
DDA Real Estate
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
Wohnanlage Bab Al Qasr Canal View Residence 22
Abu Dhabi, Vereinigte Arabische Emirate
von
$550,000
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2029
We present to your attention a new project with a variety of luxurious residences for modern living - Bab Al Qasr Canal View Residence 22.   Don't miss the opportunity to become the owner of one of these elite homes. Modern, stylish apartments with breathtaking views of the canal.  …
Immobilienagentur
Pro Part Недвижимость L.L.C.
Immobilienagentur
Pro Part Недвижимость L.L.C.
Sprachen
English, Русский, Українська
Wohnanlage Reem Eleven
Abu Dhabi, Vereinigte Arabische Emirate
von
$1,21M
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2025
Etagenzahl 19
Komplett möblierte Apartments im Wohnkomplex Reem Eleven in Abu Dhabi! Tolle Lage! Ausgebaute Infrastruktur! „Smart Home“-System! Einfacher Zugang zur wichtigsten Infrastruktur! Wir finden Wohnraum mit einem günstigen Hypothekenzins oder Ratenzahlungsplan in den VAE! Ausstattung: Fitnesscen…
Immobilienagentur
DDA Real Estate
Immobilienagentur
DDA Real Estate
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
Wohnviertel Jacob & Co Villas
Ghadeer Al Tayr, Vereinigte Arabische Emirate
von
$2,26M
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2028
Jacob & Co. Beachfront Living by Ohana is a new exclusive complex that will be located in Abu Dhabi. Leading development company Ohana Development is creating this project in collaboration with global luxury jewelry brand Jacob & Co. The complex will feature a stunning collection of branded …
Immobilienagentur
Pro Part Недвижимость L.L.C.
Immobilienagentur
Pro Part Недвижимость L.L.C.
Sprachen
English, Русский, Українська
Wohnanlage The Beach House – Fahid Island by Aldar
Abu Dhabi, Vereinigte Arabische Emirate
von
$959,538
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2029
Das Strandhaus – Fahid Island von Aldar.Exklusives Seaside Living in Abu Dhabi.Projektübersicht:Willkommen im The Beach House in Fahid Island, einer markanten Küstenentwicklung von Aldar Properties.Zwischen Das Projekt Yas Island und Saadiyat Island verbindet zeitgenössisches Design, luxuriö…
Immobilienagentur
Grupo WAME Real Estate
Wohnanlage The Row Saadiyat
Wohnanlage The Row Saadiyat
Wohnanlage The Row Saadiyat
Wohnanlage The Row Saadiyat
Abu Dhabi, Vereinigte Arabische Emirate
von
$904,000
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2030
The Row Saadiyat is an iconic residential complex ideally located in the heart of the Saadiyat cultural district. Just steps away from Abu Dhabi's most prominent attractions, it provides comfortable, heated access to prestigious museums, beaches, and cultural venues.   The complex feat…
Immobilienagentur
Pro Part Недвижимость L.L.C.
Immobilienagentur
Pro Part Недвижимость L.L.C.
Sprachen
English, Русский, Українська
Wohnanlage SAAS Heights
Wohnanlage SAAS Heights
Wohnanlage SAAS Heights
Wohnanlage SAAS Heights
Wohnanlage SAAS Heights
Alle anzeigen Wohnanlage SAAS Heights
Wohnanlage SAAS Heights
Abu Dhabi, Vereinigte Arabische Emirate
Preis auf Anfrage
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2028
SAAS Heights is a prestigious residential project on the seafront. The project includes two iconic towers connected by a bridge, reimagining coastal living. The residences at SAAS Heights are designed for comfort and living, offering a variety of apartment types, including three-bedroom apar…
Immobilienagentur
Pro Part Недвижимость L.L.C.
Immobilienagentur
Pro Part Недвижимость L.L.C.
Sprachen
English, Русский, Українська
Wohngebäude Reem Five
Abu Dhabi, Vereinigte Arabische Emirate
von
$552,117
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Etagenzahl 10
Fläche 105 m²
1 Immobilienobjekt 1
Haben Sie sich schon lange für Investitionen interessiert? Investieren Sie sofort mit der GARANTIE des EINKOMMENS in den VAE-Immobilien! - Garantierte Mieteinnahmen durchschnittlich 11%. - Günstiges Steuerklima 0% für Eigentum und Vermietung. - Anlegerschutz durch die Aufsichtsbehörden vo…
Immobilientyp
Fläche, m²
Kosten, USD
Wohnung 1 zimmer
105.0
552,117
Immobilienagentur
DDA Real Estate
Immobilienagentur
DDA Real Estate
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
Wohnanlage Mamsha Palm
Abu Dhabi, Vereinigte Arabische Emirate
von
$3,69M
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2028
The Japanese-style Mamsha Palm residence is an architectural innovation inspired by nature.   In collaboration with world-renowned architect Koichi Takada, Mamsha Palm represents iconic architecture that brings nature back to the urban environment.   The biophilic design resemble…
Immobilienagentur
Pro Part Недвижимость L.L.C.
Immobilienagentur
Pro Part Недвижимость L.L.C.
Sprachen
English, Русский, Українська
Wohnanlage Renad Tower
Abu Dhabi, Vereinigte Arabische Emirate
von
$298,286
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2026
Etagenzahl 37
voll möbliert und mit Haushaltsgeräten ausgestattet! Panorama -Wasseransicht! Alending Alend fürs Leben, Investition oder Alend! O. al-Roman ist ein sehr beliebter Ort unter Touristen und Bewohnern des Emirats, was die Immobilienbelegung im Renad Tower garantiert Der neue Renad Tower-Komple…
Immobilienagentur
DDA Real Estate
Immobilienagentur
DDA Real Estate
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
Wohnanlage Gardenia Bay
Abu Dhabi, Vereinigte Arabische Emirate
von
$220,548
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2027
Fläche 39–74 m²
2 Immobilienobjekte 2
Möchten Sie günstig investieren und Ihr Kapital erhöhen? Immobilien in den VAE sind heute die beste Option für Investitionen! - Das Wachstum des Marktes und der Wirtschaft des Landes. - Steuern 0% und Sicherheit. Alle Miet- oder Verkaufserträge gehören Ihnen! - Wir werden helfen, Immobil…
Immobilientyp
Fläche, m²
Kosten, USD
Wohnung 1 zimmer
74.0
371,781
Wohnung
39.0
220,548
Immobilienagentur
DDA Real Estate
Immobilienagentur
DDA Real Estate
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
Wohnanlage One Reem Island
Abu Dhabi, Vereinigte Arabische Emirate
von
$2,61M
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Etagenzahl 8
Fläche 377 m²
1 Immobilienobjekt 1
Möchten Sie günstig investieren und Ihr Kapital erhöhen? Immobilien in den VAE sind heute die beste Option für Investitionen! - Das Wachstum des Marktes und der Wirtschaft des Landes. - Steuern 0% und Sicherheit. IHR GUT VOM GEBIET IM AREND ODER VERKAUF - IHR! - Wir werden helfen, Immobi…
Immobilientyp
Fläche, m²
Kosten, USD
Wohnung 4 zimmer
377.0
2,61M
Immobilienagentur
DDA Real Estate
Immobilienagentur
DDA Real Estate
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
Wohnanlage The Bay Residence
Abu Dhabi, Vereinigte Arabische Emirate
von
$211,835
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2025
Etagenzahl 13
Apartment in the elite project The Bay Residence on the coast of Yas Island! Perfect for life, investment and alend! Yet of 5.9 % in $! Let's provide the investor catalog! Exciting view of the sea and the opportunity to walk along the coast! convenience: landscape pools for adults and chil…
Immobilienagentur
DDA Real Estate
Immobilienagentur
DDA Real Estate
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
Wohnanlage Rivage
Abu Dhabi, Vereinigte Arabische Emirate
von
$318,600
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2027
Etagenzahl 24
Apartments im Rivage-Komplex auf der Insel Al Reem in Abu Dhabi! Premium-Immobilien! Luxuriöse Resort-Infrastruktur! Tolle Lage! Wir finden Wohnraum mit einem günstigen Hypothekenzins oder Ratenzahlungsplan in den VAE! Ausstattung: Lounge, Clubhaus, Adventure Bay, AquaFit, Aqua Play, Yoga-B…
Immobilienagentur
DDA Real Estate
Immobilienagentur
DDA Real Estate
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
Wohnanlage New Selene Beach Residences with a lagoon, a swimming pool and parks, Al Seanneeah, Dubai, UAE
Al Hiyar, Vereinigte Arabische Emirate
von
$577,549
Strandresidenzen auf Sobha Siniya Insel ist ein Ort, wo unberührte Natur und Luxus verschmelzen, um eine unvergleichliche Atmosphäre von Gemütlichkeit und Komfort zu schaffen. Stellen Sie sich vor, sich in der Sonne zu baseln, den warmen Sand unter Ihren Füßen zu spüren und in das kristallkl…
Immobilienagentur
TRANIO
Wohnanlage Louvre
Abu Dhabi, Vereinigte Arabische Emirate
von
$1,01M
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2025
Etagenzahl 23
Bonuses in the new Louvre project in the very center of Saadiyat Island! Apartments for life and investment! High rental income - from 10%! Let's provide the investor catalog! Important installment plan! The deadline is 2025 Convenities: infinity-basin, fitness center, yoga, pilates, cin…
Immobilienagentur
DDA Real Estate
Immobilienagentur
DDA Real Estate
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
Wohnanlage The Society House
Wohnanlage The Society House
Wohnanlage The Society House
Wohnanlage The Society House
Wohnanlage The Society House
Abu Dhabi, Vereinigte Arabische Emirate
von
$525,157
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2026
Etagenzahl 55
Fläche 64–114 m²
2 Immobilienobjekte 2
Immobilientyp
Fläche, m²
Kosten, USD
Wohnung 1 zimmer
64.0
525,157
Wohnung 2 zimmer
114.0
890,411
Immobilienagentur
DDA Real Estate
Immobilienagentur
DDA Real Estate
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
Wohngebäude Brabus Island
Wohngebäude Brabus Island
Wohngebäude Brabus Island
Wohngebäude Brabus Island
Wohngebäude Brabus Island
Abu Dhabi, Vereinigte Arabische Emirate
von
$800,000
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2029
Etagenzahl 12
Strategisch in Al Raha Beach, Abu Dhabi positioniert; eine prestigeträchtige Uferentwicklung entlang der Ostküste des Arabischen Golfs. Diese erstklassige Lage sorgt für einen einfachen Zugang zum Stadtzentrum von Abu Dhabi und zu wichtigen Verkehrswegen, die nach Dubai führen. Diese High-En…
Immobilienagentur
PSI Real Estate LLC
Wohnanlage The first Autograph Collection by Marriott
Abu Dhabi, Vereinigte Arabische Emirate
von
$658,000
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2028
Seamont. Autograph Collection by Marriott — Luxury where the sea meets the sky. Imagine: panoramic views of the turquoise sea, architecture that echoes the curves of the waves, and a rhythm of life built on harmony. Seamont is not just a residence, it is a premium coastal retreat on Reem Isl…
Immobilienagentur
Pro Part Недвижимость L.L.C.
Immobilienagentur
Pro Part Недвижимость L.L.C.
Sprachen
English, Русский, Українська
Wohnanlage Naseem Al Jurf Apartments
Ghadeer Al Tayr, Vereinigte Arabische Emirate
von
$450,000
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2027
Naseem Al Jurf is an idyllic place that feels like home. A quiet haven surrounded by nature and imbued with tranquility, yet harmoniously connected to all aspects of your life. It is a secluded corner of the UAE that fosters a sense of belonging. A private paradise enriched by flowing water,…
Immobilienagentur
Pro Part Недвижимость L.L.C.
Immobilienagentur
Pro Part Недвижимость L.L.C.
Sprachen
English, Русский, Українська
Wohnanlage Park View
Abu Dhabi, Vereinigte Arabische Emirate
von
$197,659
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Etagenzahl 10
Apartments in the new Park View project in Abu Dhabi! Close to the sea! Near the main attractions, the university and the Louvre! For life, resale and rent! Panoramic view of the Arab Gulf! Installment plan without %! Near the best beach in Abu Dhabi! The house is rented out! - The cost o…
Immobilienagentur
DDA Real Estate
Immobilienagentur
DDA Real Estate
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
Wohnviertel Grove Uptown Views
Abu Dhabi, Vereinigte Arabische Emirate
von
$797,000
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2027
Grove Uptown Views is a residential complex in Saadiyat Grove that boasts a prestigious location surrounded by shops, restaurants, and cultural attractions within a vibrant cultural district.    From studios to two-bedroom apartments, this complex offers the perfect blend of exquisite …
Immobilienagentur
Pro Part Недвижимость L.L.C.
Immobilienagentur
Pro Part Недвижимость L.L.C.
Sprachen
English, Русский, Українська
Wohnviertel Brabus Island
Abu Dhabi, Vereinigte Arabische Emirate
von
$945,000
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2029
Brabus Island is a bold residential project from developer Reportage, created in collaboration with legendary German brand BRABUS. The complex is located in the prestigious Al Raha Beach area of Abu Dhabi and consists of four 13-story buildings comprising 352 apartments and 96 villas. The ar…
Immobilienagentur
Pro Part Недвижимость L.L.C.
Immobilienagentur
Pro Part Недвижимость L.L.C.
Sprachen
English, Русский, Українська
Wohnviertel Premium real estate
Ghantout, Vereinigte Arabische Emirate
von
$465,753
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2028
Jacob & Co. Beachfront Living by Ohana is a new exclusive residential complex to be built in Abu Dhabi. Leading developer Ohana Development is implementing this project in collaboration with the world-renowned luxury jewelry brand Jacob & Co. The complex features an impressive collection of …
Immobilienagentur
Pro Part Недвижимость L.L.C.
Immobilienagentur
Pro Part Недвижимость L.L.C.
Sprachen
English, Русский, Українська
Wohnanlage The Beach House Fahid
Abu Dhabi, Vereinigte Arabische Emirate
von
$494,000
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2029
Find your balance in a place surrounded by natural beauty and an inspiring community. Located in the vibrant heart of Fahid Island, The Beach House Fahid offers partial views of the endless sea and Abu Dhabi skyline, as well as unobstructed access to the shoreline, landscaped gardens, Coral …
Immobilienagentur
Pro Part Недвижимость L.L.C.
Immobilienagentur
Pro Part Недвижимость L.L.C.
Sprachen
English, Русский, Українська
Wohnanlage Reem Nine
Abu Dhabi, Vereinigte Arabische Emirate
von
$356,164
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Etagenzahl 20
Fläche 72 m²
1 Immobilienobjekt 1
Immobilientyp
Fläche, m²
Kosten, USD
Wohnung 1 zimmer
72.0
356,164
Immobilienagentur
DDA Real Estate
Immobilienagentur
DDA Real Estate
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
Wohnanlage Fairmont Marina Residences
Abu Dhabi, Vereinigte Arabische Emirate
von
$794,025
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Etagenzahl 38
Immobilienagentur
DDA Real Estate
Immobilienagentur
DDA Real Estate
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
Wohnanlage W Residence
Abu Dhabi, Vereinigte Arabische Emirate
von
$602,740
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2027
Etagenzahl 37
Apartments im exquisiten Wohnkomplex W Residence auf der Insel Al Maryah in Abu Dhabi! Prestigeträchtiger Standort! In unmittelbarer Nähe gibt es einen Bahndamm und wunderschöne Landschaftsparks! Für Leben und Investition! Wir finden Wohnraum mit einem günstigen Hypothekenzins oder Ratenzahl…
Immobilienagentur
DDA Real Estate
Immobilienagentur
DDA Real Estate
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
Wohngebäude Volta by Damac
Abu Dhabi, Vereinigte Arabische Emirate
von
$673,372
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2028
Etagenzahl 60
Urban Oasis liegt in   direkt ,Dubai des Herzens  stone a und ,Canal Dubai on  die meisten s’;Dubai aus dem Auswärtswurf  .locations Lifestyle Premium  ,Miami in Tower Sister s’;es gefällt  durchdacht ist Oasis Urban  Alle Bewohner verfügen über Luxushäuser mit herrlichem Blick auf di…
Immobilienagentur
AG LUXURY PROPERTIES LLC
Wohnanlage Brabus Island The Villas
Abu Dhabi, Vereinigte Arabische Emirate
von
$3,86M
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2029
Brabus Island The Villas was created by Cosmo Developments, part of Flag Holding Group, with support from Reportage. This ultra-luxury residential complex is located on the coast of Abu Dhabi and includes 92 villas in a private and prestigious location. The design reflects the BRABUS philoso…
Immobilienagentur
Pro Part Недвижимость L.L.C.
Immobilienagentur
Pro Part Недвижимость L.L.C.
Sprachen
English, Русский, Українська
Wohnanlage Mandarin Oriental Residences
Abu Dhabi, Vereinigte Arabische Emirate
von
$6,80M
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2028
Etagenzahl 9
Markenwohnungen im Wohnkomplex Mandarin Oriental Residences im Kulturviertel Saadiyat in Abu Dhabi! Einzigartige Investitionsmöglichkeit! Tolle Lage! Wir finden Wohnraum mit einem günstigen Hypothekenzins oder Ratenzahlungsplan in den VAE! Ausstattung: Schwimmbäder, Fitnessstudios, Spas, Ko…
Immobilienagentur
DDA Real Estate
Immobilienagentur
DDA Real Estate
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
Wohnanlage Perla 3
Abu Dhabi, Vereinigte Arabische Emirate
von
$338,863
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2027
Etagenzahl 12
Apartments in the new residential complex of Perla 3 on the island of Yas in Abu Dhabi! A great option for life and investment (ROI - 7.3% in $)! The apartments are completely furnished! We will provide an investor catalog! The deadline is 2 square meters. 2027 Convenities: gym, landscap…
Immobilienagentur
DDA Real Estate
Immobilienagentur
DDA Real Estate
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
Wohnanlage The Bay Residence 2
Abu Dhabi, Vereinigte Arabische Emirate
von
$353,319
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2027
Etagenzahl 13
Apartments in the new elite project The Bay Residence 2 on the island of Yas Island! Right on the coast of Yas Island! Stunning panoramic views! Premium amenities! Near the bay! A great option for life, resale and rent! Guaranteed investment income! The kitchen is completely furnished with e…
Immobilienagentur
DDA Real Estate
Immobilienagentur
DDA Real Estate
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
Wohnanlage AL MARYAH VISTA 3
Abu Dhabi, Vereinigte Arabische Emirate
von
$268,785
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2027
Etagenzahl 45
Apartments with a panoramic view of the embankment! Alending alend (ROI - from 10% of $). It will be used for Dolgoccal rental! Vista 3 residential complex near Al -Rim near the popular shopping centers of Abu Dhabi and the best educational institutions of the Emirates. convenience: - l…
Immobilienagentur
DDA Real Estate
Immobilienagentur
DDA Real Estate
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
Wohnanlage AL RAHA LOFTS ONE
Abu Dhabi, Vereinigte Arabische Emirate
von
$300,000
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Etagenzahl 6
Exclusive apartments in Al Raha Lofts in Abu Dhabi! Apartments for life and investment (ROI - 7.4% in $)! Let's provide the investor catalog! The apartments are completely furnished! The complex is handed over! Infrastructure: general recreation area, pool, private jacuzzi, gym, sports gro…
Immobilienagentur
DDA Real Estate
Immobilienagentur
DDA Real Estate
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
Wohnanlage Reeman Living
Abu Dhabi, Vereinigte Arabische Emirate
von
$177,147
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2026
Immobilienagentur
DDA Real Estate
Immobilienagentur
DDA Real Estate
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
