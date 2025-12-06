  1. Realting.com
  2. Vereinigte Arabische Emirate
  3. Mina Al arab
  4. Wohnungen in Neubauten

Neubauwohnungen in Mina Al arab, Vereinigte Arabische Emirate

Wohnanlage Nura
Wohnanlage Nura
Wohnanlage Nura
Wohnanlage Nura
Wohnanlage Nura
Alle anzeigen Wohnanlage Nura
Wohnanlage Nura
Mina Al arab, Vereinigte Arabische Emirate
von
$217,835
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2029
Etagenzahl 21
Nura ist eine moderne Küstenresidenz mit Panoramablick und Resort-Infrastruktur in Mina Al Arab by RAK Properties!Nura ist eine neue Premium Wohnanlage von RAK Properties in Downtown Mina, innerhalb der großen Küstengemeinde von Mina Al Arab in Ras Al Khaimah. Das Projekt verbindet die Atmos…
Immobilienagentur
DDA Real Estate
Immobilienagentur
DDA Real Estate
Sprachen
Wohnanlage Cape Hayat
Wohnanlage Cape Hayat
Wohnanlage Cape Hayat
Wohnanlage Cape Hayat
Wohnanlage Cape Hayat
Alle anzeigen Wohnanlage Cape Hayat
Wohnanlage Cape Hayat
Mina Al arab, Vereinigte Arabische Emirate
von
$528,219
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2026
Etagenzahl 20
Luxuswohnung im neuen Cape Hayat-Komplex in Ras Al Khaimah! Eine ausgezeichnete Option zum Wohnen, Weiterverkaufen und Vermieten! Rendite ab 10 %! Eventuell eine Aufenthaltserlaubnis! Wir stellen Ihnen einen Anlegerkatalog zur Verfügung! Fälligkeitsdatum - 2 Quartale. 2026 Ausstattung: Rad…
Immobilienagentur
DDA Real Estate
Immobilienagentur
DDA Real Estate
Sprachen
Wohnanlage Quattro Del Mar
Wohnanlage Quattro Del Mar
Wohnanlage Quattro Del Mar
Wohnanlage Quattro Del Mar
Wohnanlage Quattro Del Mar
Alle anzeigen Wohnanlage Quattro Del Mar
Wohnanlage Quattro Del Mar
Mina Al arab, Vereinigte Arabische Emirate
von
$231,781
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2026
Etagenzahl 13
Apartment mit atemberaubendem Panoramablick auf das Meer und Zugang zum Strand! Eine wunderbare Wohnung zum Wohnen, Investieren und Mieten (ROI - ab 10 % in $). Günstige Konditionen für Investoren und vielversprechendes Investitionspotenzial! Quattro Del Mar – ist eine neue Entwicklung von …
Immobilienagentur
DDA Real Estate
Immobilienagentur
DDA Real Estate
Sprachen
Wohnanlage Porto Playa
Wohnanlage Porto Playa
Wohnanlage Porto Playa
Wohnanlage Porto Playa
Wohnanlage Porto Playa
Alle anzeigen Wohnanlage Porto Playa
Wohnanlage Porto Playa
Mina Al arab, Vereinigte Arabische Emirate
von
$562,967
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2026
Etagenzahl 8
Apartments mit Blick auf die Uferpromenade und den Persischen Golf! Rendite - 6 % in $! Privater Strand! Eine wunderbare Wohnung zum Wohnen und Investieren! Voll ausgestattete Küche! Der neue Premium-Komplex Porto Playa befindet sich in Ras al Khaimah. Ausstattung: eigenes Fitnesscenter, C…
Immobilienagentur
DDA Real Estate
Immobilienagentur
DDA Real Estate
Sprachen
Wohnanlage Seaside Sophistication at Mina Al Arab / RAK Mirasol
Wohnanlage Seaside Sophistication at Mina Al Arab / RAK Mirasol
Wohnanlage Seaside Sophistication at Mina Al Arab / RAK Mirasol
Wohnanlage Seaside Sophistication at Mina Al Arab / RAK Mirasol
Wohnanlage Seaside Sophistication at Mina Al Arab / RAK Mirasol
Alle anzeigen Wohnanlage Seaside Sophistication at Mina Al Arab / RAK Mirasol
Wohnanlage Seaside Sophistication at Mina Al Arab / RAK Mirasol
Mina Al arab, Vereinigte Arabische Emirate
von
$435,006
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2028
Mirasol von RAK Properties – Küsten-Sophistik bei Mina Al Arab.Waterfront Luxury Living in Ras Al Khaimah's Prestigious Community.1, 2, & 3 Schlafzimmer Wohnungen und Penthouses | Handover: Q2 2028Projektübersicht:Mirasol ist ein neues Küstenland von RAK Properties, im Herzen von Mina Al Ara…
Immobilienagentur
Grupo WAME Real Estate
Wohnanlage
Wohnanlage
Wohnanlage
Wohnanlage
Wohnanlage
Alle anzeigen Wohnanlage
Wohnanlage "Solera, Downtown Mina" by RAK Properties (Units 168)
Mina Al arab, Vereinigte Arabische Emirate
von
$256,231
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2028
Etagenzahl 18
Willkommen in Solera, Downtown Mina - New Residential Complex by RAK PropertiesRAK Properties ist ein führender Immobilienentwickler, der sich für außergewöhnliche und nachhaltige Ziele einsetzt.Coastal Living Meets Urban Elegance – Ras Al KhaimahEntdecken Sie Solera in Mina Al Arab – ein ra…
Bauherr
DC Constructions
Wohnanlage
Wohnanlage
Wohnanlage
Wohnanlage
Wohnanlage
Mina Al arab, Vereinigte Arabische Emirate
von
$206,000
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Etagenzahl 10
Fläche 84–131 m²
5 Immobilienobjekte 5
Gatsby Residences ist ein moderner, flacher Wohnturm, der mit einer frei fließenden Fassade entworfen wurde, die die umgebenden Elemente der Natur widerspiegelt. Das Hotel liegt auf der lebhaften Insel Hayat im Herzen der Gemeinde Mina Al Arab, wo sich die Resorts InterContinental und Ana…
Immobilientyp
Fläche, m²
Kosten, USD
Wohnung 1 zimmer
84.3 – 87.7
205,145 – 212,509
Wohnung 2 zimmer
117.0 – 131.0
338,245 – 360,712
Immobilienagentur
Geo Estate
Wohngebäude Quattro Del Mar
Wohngebäude Quattro Del Mar
Wohngebäude Quattro Del Mar
Wohngebäude Quattro Del Mar
Wohngebäude Quattro Del Mar
Alle anzeigen Wohngebäude Quattro Del Mar
Wohngebäude Quattro Del Mar
Mina Al arab, Vereinigte Arabische Emirate
von
$300,000
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2026
Eine MASTERPIECE der URBAN ARCHITEKTUR UND NATURAL HARMONIEVon den schicken Ein-Zimmer-Wohnungen bis zu den opulenten Drei-Zimmer-Duplex, jede Residenz verkörpert eine Sinfonie der Raffinesse und modernes Wohnen. Hier, Panoramafenster nicht nur die ruhige Lagune rahmen, sondern auch das lebe…
Immobilienagentur
PSI Real Estate LLC
Wohnanlage EDGE
Wohnanlage EDGE
Wohnanlage EDGE
Wohnanlage EDGE
Wohnanlage EDGE
Alle anzeigen Wohnanlage EDGE
Wohnanlage EDGE
Mina Al arab, Vereinigte Arabische Emirate
von
$205,479
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2027
Moderne Wohnung im EDGE-Projekt in Ras Al Khaimah! Für Leben und Investition! Hohe Mieteinnahmen – ab 10 % in $! Wir stellen Ihnen einen Anlegerkatalog zur Verfügung! Zinslose Ratenzahlung nach Schlüsselübergabe! Fälligkeitsdatum - 2 Quartale. 2027 Ausstattung: Eislaufbereich, Bar, Schwimm…
Immobilienagentur
DDA Real Estate
Immobilienagentur
DDA Real Estate
Sprachen
Wohnanlage Mirasol II – Luxury Waterfront Living in Ras Al Khaimah. Near the new Wynn Casino.
Wohnanlage Mirasol II – Luxury Waterfront Living in Ras Al Khaimah. Near the new Wynn Casino.
Wohnanlage Mirasol II – Luxury Waterfront Living in Ras Al Khaimah. Near the new Wynn Casino.
Wohnanlage Mirasol II – Luxury Waterfront Living in Ras Al Khaimah. Near the new Wynn Casino.
Wohnanlage Mirasol II – Luxury Waterfront Living in Ras Al Khaimah. Near the new Wynn Casino.
Alle anzeigen Wohnanlage Mirasol II – Luxury Waterfront Living in Ras Al Khaimah. Near the new Wynn Casino.
Wohnanlage Mirasol II – Luxury Waterfront Living in Ras Al Khaimah. Near the new Wynn Casino.
Mina Al arab, Vereinigte Arabische Emirate
von
$234,949
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2028
Mirasol II – Luxury Waterfront Living in Ras Al Khaimah: Discover Mirasol II by RAK Properties – an iconic new development in Mina Al Arab’s North Harbour, combining resort-style living, modern design, and a prime investment opportunity. Project Overview: Location: North Harbo…
Immobilienagentur
Grupo WAME Real Estate
Wohnanlage
Wohnanlage
Wohnanlage
Wohnanlage
Wohnanlage
Alle anzeigen Wohnanlage
Wohnanlage
Mina Al arab, Vereinigte Arabische Emirate
von
$145,000
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2025
Etagenzahl 17
Fläche 39–117 m²
3 Immobilienobjekte 3
Das Rising Star-Projekt befindet sich auf der prestigeträchtigen Insel Hayat in Mina Al Arab und bietet die erstklassigen Annehmlichkeiten, die die Region zu bieten hat – herrliche Aussicht auf den Strand und die atemberaubende Weite des Arabischen Golfs. Hayat Island bietet spektakuläre …
Immobilientyp
Fläche, m²
Kosten, USD
Wohnung 1 zimmer
75.0
211,000
Wohnung 2 zimmer
117.0
296,000
Studio
39.0
145,000
Immobilienagentur
Geo Estate
Wohngebäude Anantara Residences
Wohngebäude Anantara Residences
Wohngebäude Anantara Residences
Wohngebäude Anantara Residences
Wohngebäude Anantara Residences
Alle anzeigen Wohngebäude Anantara Residences
Wohngebäude Anantara Residences
Mina Al arab, Vereinigte Arabische Emirate
von
$800,000
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2028
Anantara, bekannt für seine thailändische inspirierte Luxus-Gastfreundschaft, Partner mit RAK Properties, der führende Entwickler von Emirates seit über zwei Jahrzehnten, um eine exklusive Sammlung von Wasserhaus in Mina, Ras Al Khaimah vorstellen. Diese Zusammenarbeit verbindet Anantaras ei…
Immobilienagentur
PSI Real Estate LLC
Wohnanlage
Wohnanlage
Wohnanlage
Wohnanlage
Wohnanlage
Alle anzeigen Wohnanlage
Wohnanlage
Mina Al arab, Vereinigte Arabische Emirate
von
$140,000
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2025
Etagenzahl 15
Fläche 44–110 m²
3 Immobilienobjekte 3
Hayat Residence befindet sich auf der renommierten Hayat Island in Mina Al Arab, mit den erstklassigen Annehmlichkeiten, die die Region zu bieten hat, sowie herrlichen Blick auf den Strand und die atemberaubende Weite des Arabischen Golfs.Hayat Island bietet einen spektakulären Blick auf das…
Immobilientyp
Fläche, m²
Kosten, USD
Wohnung 1 zimmer
72.0
211,000
Wohnung 2 zimmer
110.0
296,000
Studio
43.9
140,000
Immobilienagentur
Geo Estate
