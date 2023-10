Luxury Ritz Carlton Residences by Mag Lifestyle with gardens and a marina close to Burj Khalifa, Dubai Creek, Dubai, UAE

Dubai, Vereinigte Arabische Emirate

von €136,964

65 m² 1

Kapitulation vor: 2025

Kostenlose Auswahl an Immobilien. Objekte der besten Entwickler. Volle rechtliche Unterstützung der Transaktion. Wohnung mit einem Smart-Home-System in einer der angesehensten Gegenden Dubais. Möchten Sie eine Wohnung in Dubai kaufen? Tolle Idee! Wir helfen Ihnen bei der Umsiedlung und Registrierung des Wohnsitzes! Wir stellen Ihnen Folgendes zur Verfügung: - Eine Auswahl der besten Apartments von zuverlässigen Entwicklern; - Gewährleistung des jährlichen Kapitaleinkommens; - Zinsfreie Rate für 7 Jahre; - Kostenlose rechtliche Unterstützung; - Garantierte Übertragungssicherheit bei einer Transaktion; - Unterstützung bei der Überweisung von Zahlungsmitteln; - Wir werden das Objekt persönlich in Dubai oder online zeigen; - Unterstützung bei der Überweisung von Zahlungsmitteln. Tria – ist ein Elite-Wohngebäude, das ein luxuriöses Leben, funktionales Design und moderne technologische Lösungen verkörpert. Das Gebäude befindet sich in einer der angesehensten und futuristischsten Gegenden der Stadt und ermöglicht es den Bewohnern, eine gut entwickelte Infrastruktur und erstklassige Annehmlichkeiten zu genießen. Alle Residenzen verfügen über persönliche Balkone und Panoramafenster, von denen aus Sie einen atemberaubenden Blick genießen können. Die Apartments schaffen ein minimalistisches Interieur, ergänzt durch exquisite Dekoration. In Stadthäusern und Penthäusern befinden sich neben allen aufgeführten Annehmlichkeiten auch persönliche Gärten auf dem Dach. IN JEDER TIEREINHEIT: - Nicht-Schlüssel-Zugangssystem; - Smart-Home-System mit Tablets und Smartphones; - Luftfiltersystem; - Einbaugeräte mit Marke. HOCHKLASSENEFFEKTE: - ein Pool auf Podiumsebene und ein Infinity-Pool mit Ruhebereichen auf dem Dach; - Fitnessraum; - ein Wellnesscenter mit Sauna, Dampfbad, Meditationsraum und Umkleidekabinen; - eine Zone für Yoga; - Spielplatz und Pool; - angelegte Gärten; - Plätze für Paddeltennis und Squash; - ein Clubhaus mit Tagungsräumen, Spielbereichen und Lounges; - offenes Kino; - Karaoke-Raum; - Grillplätze; - Bibliothek und Lesebereich. Das Tria-Projekt befindet sich in der entwickelten Dubai Silicon Oasis, einem der beliebtesten Orte in Dubai für die Vermietung und den Kauf von Immobilien. - Zum Dubai Business Center – Business Bay, DIFC und Downtown Dubai – 20 – 25 Minuten - Jumeirah Beach und Kite Beach - 30 min - Zum internationalen Flughafen Dubai - 20 Minuten - Zum internationalen Flughafen Al Maktoum – in 35 Minuten. Innerhalb einer 10-minütigen Fahrt vom Komplex gibt es viele Orte zum Wandern und für Unterhaltungszentren. Mit Vergnügen werden wir alle Ihre Fragen beantworten, anrufen oder schreiben!