Wohnung in einem Neubau Möblierte Wohnungen mit Ratenzahlung auf Al Marjan Island

Gianfranco Ferré-Wohnungen mit Ratenzahlung auf Al Marjan Island, Ras Al Khaimah

Al Marjan Island ist eine atemberaubende künstliche Inselgruppe in Ras Al Khaimah, die sich anmutig in den Arabischen Golf erstreckt und eine erstklassige Mischung aus Freizeit, Luxus und Lifestyle bietet. Die vier korallenförmigen Inseln beherbergen unberührte weiße Sandstrände, türkisfarbenes Wasser und eine Reihe von gehobenen Hotels, Markenresidenzen sowie erstklassigen Einkaufsmöglichkeiten und Restaurants. Al Marjan Island gilt als eines der begehrtesten Reiseziele am Wasser in den Vereinigten Arabischen Emiraten und zieht mit seinem Resort-Flair, dem atemberaubenden Meerblick und der Nähe zu lebhaften Freizeitattraktionen sowohl Einwohner als auch Investoren an, was es zu einem erstklassigen Standort für Ferienhäuser und langfristige Investitionen macht.

Die Wohnungen zum Verkauf auf Al Marjan Island, auf Al Marjan Island sind ideal gelegen, nur 2 Minuten vom Wynn Resort, 12 Minuten von der Al Hamra Mall, 13 Minuten vom RAK Central, 14 Minuten vom Al Hamra Golf Club, 16 Minuten vom Royal Yacht Club von Ras Al Khaimah, 30 Minuten von der RAK Mall und der Al Qawasim Corniche, 35 Minuten vom internationalen Flughafen RAK, 50 Minuten vom internationalen Flughafen Sharjah und 60 Minuten vom internationalen Flughafen Dubai und der Innenstadt von Dubai entfernt.

Dieses an der Spitze von Al Marjan Island gelegene und auf drei Seiten vom Arabischen Golf umgebene Wasserfront-Projekt der Marke Gianfranco Ferré besticht durch seine U-förmige Architektur, die von jeder Wohnung aus einen unverbauten Meerblick garantiert. Das Äußere verbindet zeitgenössische Eleganz mit Resort-Flair und bietet Landschaftsgärten, Sonnendecks und private Terrassen mit Pools in ausgewählten Wohnungen. Die Bewohner genießen einen Service wie im Hotel und eine Fülle von Premium-Annehmlichkeiten, darunter separate Dachterrassenpools für Männer und Frauen, einen Familienpool in der Nähe eines Kinderspielbereichs, spezielle Fitnessbereiche für Männer und Frauen mit Technogym-Geräten sowie Zugang zu Sandstränden und Wassersportmöglichkeiten. Zu den Sozial- und Freizeitbereichen gehören ein Lobby-Café, eine Einzelhandelszone im Erdgeschoss und zwei gehobene Restaurants mit Panoramablick. Zusätzliche Annehmlichkeiten wie ein 24-Stunden-Concierge- und Parkservice, eine rund um die Uhr verfügbare Zimmerreinigung und ein diskreter Sicherheitsdienst sorgen für Komfort und Geborgenheit. Die erstklassige Lage des Projekts bietet direkten Zugang zum ersten Casino der Region und liegt nur wenige Gehminuten von Luxushotels, Cafés und Restaurants entfernt, sodass die Bewohner im Herzen des neuesten Unterhaltungs- und Lifestyle-Zentrums von Ras Al Khaimah wohnen an.

Das Projekt umfasst vollständig möblierte Wohnungen der Marke Gianfranco Ferré Home, die in Italien mit einer charakteristischen Mischung aus architektonischer Präzision und zeitloser Eleganz gefertigt wurden. Die Innenausstattung umfasst hochwertige Oberflächen, Designermöbel und eine raffinierte Farbpalette, die den weiten Meerblick einrahmt. Die verfügbaren Grundrisse umfassen Studios, Wohnungen mit 1, 2 und 3 Schlafzimmern, wobei ausgewählte Wohnungen mit 2 und 3 Schlafzimmern die Option eines privaten Pools auf dem Balkon bieten. Jede Wohnung ist durchdacht gestaltet und verfügt über offene Wohnbereiche, großzügige Balkone, Einbauschränke, voll ausgestattete Küchen mit hochwertigen Haushaltsgeräten und elegante Badezimmer, die Stil und Funktionalität vereinen. Ausgewählte Grundrisse bieten außerdem großzügige Terrassen, die eine nahtlose Verbindung zwischen raffiniertem Wohnraum und Freizeitmöglichkeiten im Freien schaffen.

RKT-00024