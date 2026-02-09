  1. Realting.com
Wohnanlage Al Mamsha
Wohnanlage Al Mamsha
Wohnanlage Al Mamsha
Wohnanlage Al Mamsha
Wohnanlage Al Mamsha
Wohnanlage Al Mamsha
Schardscha, Vereinigte Arabische Emirate
von
$136,712
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2025
Etagenzahl 6
Fläche 42 m²
2 Immobilienobjekte 2
Ausländische Immobilien ab 40.000 $. KOSTENLOSE BERATUNG. HILFE BEI DER ERHALTEN DES WOHNSTANDES. Wir helfen Ihnen bei der Auswahl eines KOSTENLOSEN Objekts und organisieren einen sicheren Deal mit dem Entwickler! - exklusive Immobilien; - Unterstützung bei der Organisation des Umzugs; - jäh…
Immobilientyp
Fläche, m²
Kosten, USD
Wohnung 1 zimmer
42.0
171,233
Wohnung
42.0
136,712
Immobilienagentur
DDA Real Estate
Wohnanlage The Gate 3
Wohnanlage The Gate 3
Wohnanlage The Gate 3
Wohnanlage The Gate 3
Wohnanlage The Gate 3
Wohnanlage The Gate 3
Schardscha, Vereinigte Arabische Emirate
von
$446,850
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2027
Etagenzahl 8
Apartments in der komfortablen Premium-Wohnanlage The Gate in Aljada, Sharjah! Voll ausgestattete Küche! Praktische Lage! Die SABIS-Schule ist in der Nähe! Wir finden Wohnraum mit einem günstigen Hypothekenzins oder Ratenzahlungsplan in den VAE! Ausstattung: Schwimmbäder, Einkaufszentren, R…
Immobilienagentur
DDA Real Estate
Wohnanlage Nesba 2
Wohnanlage Nesba 2
Wohnanlage Nesba 2
Wohnanlage Nesba 2
Wohnanlage Nesba 2
Wohnanlage Nesba 2
Wohnanlage Nesba 2
Schardscha, Vereinigte Arabische Emirate
von
$251,781
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2026
Etagenzahl 9
Luxuswohnungen in sehr günstiger Lage im Nesba 2-Komplex! Hohe Kapitalrendite – 10 %! Die Wohnung verfügt über eine voll ausgestattete Küche! Es ist möglich, eine Aufenthaltserlaubnis zu erhalten! Ratenzahlung 0%! Fälligkeitsdatum – 1. Quartal. 2026 Ausstattung: Landschaftsgärten, Fitnessc…
Immobilienagentur
DDA Real Estate
Otium DevelopmentOtium Development
Wohnanlage Layla Residences
Wohnanlage Layla Residences
Wohnanlage Layla Residences
Wohnanlage Layla Residences
Wohnanlage Layla Residences
Alle anzeigen Wohnanlage Layla Residences
Wohnanlage Layla Residences
Schardscha, Vereinigte Arabische Emirate
von
$235,860
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2027
Etagenzahl 6
Immobilienagentur
DDA Real Estate
Wohnanlage Olfah
Wohnanlage Olfah
Wohnanlage Olfah
Wohnanlage Olfah
Wohnanlage Olfah
Alle anzeigen Wohnanlage Olfah
Wohnanlage Olfah
Schardscha, Vereinigte Arabische Emirate
von
$187,614
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2029
Etagenzahl 11
Atemberaubende Wohnungen im neuen Olfah-Projekt in Sharjah! Voll ausgestattete Küche mit Geräten! Toller Preis! Hochwertige Ausstattung für ein komfortables Leben! Für Leben und Investition! Wir finden Wohnungen mit einem günstigen Hypothekenzins oder Ratenzahlungsplan in den VAE! Ausstattu…
Immobilienagentur
DDA Real Estate
Wohngebäude Aysha Residence
Wohngebäude Aysha Residence
Wohngebäude Aysha Residence
Wohngebäude Aysha Residence
Wohngebäude Aysha Residence
Wohngebäude Aysha Residence
Schardscha, Vereinigte Arabische Emirate
von
$397,778
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2026
Etagenzahl 6
Fläche 101 m²
1 Immobilienobjekt 1
Möchten Sie günstig investieren und Ihr Kapital erhöhen? Immobilien in den VAE sind heute die beste Option für Investitionen! - Das Wachstum des Marktes und der Wirtschaft des Landes. - Steuern 0% und Sicherheit. IHR GUT VOM GEBIET IM AREND ODER VERKAUF - IHR! - Wir werden helfen, Immobi…
Immobilientyp
Fläche, m²
Kosten, USD
Wohnung 2 zimmer
101.0
397,778
Immobilienagentur
DDA Real Estate
Wohnanlage Rove 2
Wohnanlage Rove 2
Wohnanlage Rove 2
Wohnanlage Rove 2
Wohnanlage Rove 2
Alle anzeigen Wohnanlage Rove 2
Wohnanlage Rove 2
Schardscha, Vereinigte Arabische Emirate
von
$714,521
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2025
Etagenzahl 10
Wohnungen in der neuen Wohnanlage Rove 2 im Herzen des Viertels Aljada! Eine möblierte Küche und notwendige Haushaltsgeräte sind vorhanden! Wir stellen Ihnen einen Anlegerkatalog zur Verfügung! Perfekt zum Wohnen und Investieren! Ausstattung: Grüner Park mit umfangreichen Sportanlagen, von …
Immobilienagentur
DDA Real Estate
Wohnanlage Hayyan
Wohnanlage Hayyan
Wohnanlage Hayyan
Wohnanlage Hayyan
Wohnanlage Hayyan
Alle anzeigen Wohnanlage Hayyan
Wohnanlage Hayyan
Schardscha, Vereinigte Arabische Emirate
von
$531,233
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2025
Etagenzahl 2
Fläche 179–238 m²
2 Immobilienobjekte 2
Ausländische Immobilien ab 40.000 $. KOSTENLOSE BERATUNG. HILFE BEI DER ERHALTEN DES WOHNSTANDES. Wir helfen Ihnen bei der Auswahl eines KOSTENLOSEN Objekts und organisieren einen sicheren Deal mit dem Entwickler! - exklusive Immobilien; - Unterstützung bei der Organisation des Umzugs; - jäh…
Immobilientyp
Fläche, m²
Kosten, USD
Wohnung 4 zimmer
238.0
547,671
Stadthaus
179.0
531,233
Immobilienagentur
DDA Real Estate
Residenz (Pre-lanceringsprijskorting tot 25%) als u een strandliefhebber bent? Cultuurliefhebber? Shopaholic?
Residenz (Pre-lanceringsprijskorting tot 25%) als u een strandliefhebber bent? Cultuurliefhebber? Shopaholic?
Residenz (Pre-lanceringsprijskorting tot 25%) als u een strandliefhebber bent? Cultuurliefhebber? Shopaholic?
Residenz (Pre-lanceringsprijskorting tot 25%) als u een strandliefhebber bent? Cultuurliefhebber? Shopaholic?
Residenz (Pre-lanceringsprijskorting tot 25%) als u een strandliefhebber bent? Cultuurliefhebber? Shopaholic?
Alle anzeigen Residenz (Pre-lanceringsprijskorting tot 25%) als u een strandliefhebber bent? Cultuurliefhebber? Shopaholic?
Residenz (Pre-lanceringsprijskorting tot 25%) als u een strandliefhebber bent? Cultuurliefhebber? Shopaholic?
Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
von
$215,000
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2027
1 Immobilienobjekt 1
Vergeet files en lange woon-werkverkeer. Ervaar de magie van Sharjah met moeiteloze toegang. Waar het erfgoed van Damascus moderne luxe ontmoet - ontdek Faradis Tower, een meesterwerk dat de skyline van het culturele hart van Sharjah opnieuw definieert." Belangrijkste kenmerken: U b…
Immobilienagentur
Right way Group
Wohnanlage Il Teatro Residence
Wohnanlage Il Teatro Residence
Wohnanlage Il Teatro Residence
Wohnanlage Il Teatro Residence
Wohnanlage Il Teatro Residence
Alle anzeigen Wohnanlage Il Teatro Residence
Wohnanlage Il Teatro Residence
Schardscha, Vereinigte Arabische Emirate
von
$270,411
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2024
Etagenzahl 7
Wohnung mit möblierter Küche und Küchengeräten! Eine wunderbare Wohnung zum Wohnen, Investieren und Mieten (ROI - ab 10 % in $). Perfekt für Langzeitmiete! Il teatro Residences von Arada Developer in der Stadt Sharjah, gelegen am Persischen Golf. Infrastruktur: Fitnesscenter, Infinity-Pool…
Immobilienagentur
DDA Real Estate
Wohnanlage Nesba 1
Wohnanlage Nesba 1
Wohnanlage Nesba 1
Wohnanlage Nesba 1
Wohnanlage Nesba 1
Wohnanlage Nesba 1
Wohnanlage Nesba 1
Schardscha, Vereinigte Arabische Emirate
von
$249,315
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2025
Etagenzahl 7
Einzigartige Apartments in sehr günstiger Lage im Nesba 1-Komplex! Hohe Kapitalrendite – 10 %! Die Wohnung verfügt über eine voll ausgestattete Küche! Es ist möglich, eine Aufenthaltserlaubnis zu erhalten! Ratenzahlung 0%! Fälligkeitsdatum - 4 Quartale. 2025 Ausstattung: Landschaftsgärten,…
Immobilienagentur
DDA Real Estate
Wohnanlage Anantara Sharjah Residences
Wohnanlage Anantara Sharjah Residences
Wohnanlage Anantara Sharjah Residences
Wohnanlage Anantara Sharjah Residences
Wohnanlage Anantara Sharjah Residences
Alle anzeigen Wohnanlage Anantara Sharjah Residences
Wohnanlage Anantara Sharjah Residences
Schardscha, Vereinigte Arabische Emirate
von
$690,959
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2027
Etagenzahl 13
Immobilienagentur
DDA Real Estate
Wohnanlage GEM Residences
Wohnanlage GEM Residences
Wohnanlage GEM Residences
Wohnanlage GEM Residences
Wohnanlage GEM Residences
Alle anzeigen Wohnanlage GEM Residences
Wohnanlage GEM Residences
Schardscha, Vereinigte Arabische Emirate
von
$237,570
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2027
Etagenzahl 9
Luxuriöse Apartments im einzigartigen GEM Residences-Projekt auf Maryam Island, Sharjah! Der Strand ist in der Nähe! Atemberaubende Aussicht auf das Wasser! Atemberaubendes Apartmentdesign! Für Leben und Investition! Wir finden Wohnraum mit einem günstigen Hypothekenzins oder Ratenzahlungspl…
Immobilienagentur
DDA Real Estate
Wohnanlage Faradis Tower
Wohnanlage Faradis Tower
Wohnanlage Faradis Tower
Wohnanlage Faradis Tower
Wohnanlage Faradis Tower
Alle anzeigen Wohnanlage Faradis Tower
Wohnanlage Faradis Tower
Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
von
$235,616
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2027
Etagenzahl 56
Komfortable Apartments im neuen Faradis Tower-Projekt in Sharjah! Für Leben und Investition! Hohe Mieteinnahmen – ab 10 % in $! Wir stellen Ihnen einen Anlegerkatalog zur Verfügung! Zinslose Raten! Fälligkeitsdatum – 1. Quartal. 2027 Ausstattung: Schwimmbad, modernes Fitnessstudio, Kin…
Immobilienagentur
DDA Real Estate
Wohnanlage Tiraz
Wohnanlage Tiraz
Wohnanlage Tiraz
Wohnanlage Tiraz
Wohnanlage Tiraz
Schardscha, Vereinigte Arabische Emirate
von
$267,671
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2024
Etagenzahl 9
Bequeme Wohnungen im neuen Tiraz -Komplex in Sharje! Die durchschnittliche Rentabilität von Investitionen beträgt 5,5%! Wichtiger Teilungsplan! Die Wohnungen sind mit Küchengeräten ausgestattet! Geeignet für komfortables Leben und Investition! Infrastruktur: Parken, Erholungsbereich für Erw…
Immobilienagentur
DDA Real Estate
Wohnanlage Topaz Residences
Wohnanlage Topaz Residences
Wohnanlage Topaz Residences
Wohnanlage Topaz Residences
Wohnanlage Topaz Residences
Alle anzeigen Wohnanlage Topaz Residences
Wohnanlage Topaz Residences
Schardscha, Vereinigte Arabische Emirate
von
$716,956
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2027
Etagenzahl 13
Apartments im prestigeträchtigen Wohnkomplex Topaz Residences auf der malerischen Insel Maryam Island! Herrlicher Blick auf die Uferpromenade! Einfacher Zugang zu den Hauptattraktionen von Sharjah und Dubai! Nah am Strand! Garantierte Kapitalrendite dank verkehrsgünstiger Lage! Rate ohne %! …
Immobilienagentur
DDA Real Estate
Wohnanlage Sokoon 5
Wohnanlage Sokoon 5
Wohnanlage Sokoon 5
Wohnanlage Sokoon 5
Wohnanlage Sokoon 5
Alle anzeigen Wohnanlage Sokoon 5
Wohnanlage Sokoon 5
Schardscha, Vereinigte Arabische Emirate
von
$230,137
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2024
Etagenzahl 6
Wohnung zum Verkauf im neuen Projekt Sokoon 5 in Sharjah! Die Wohnung ist mit einer Küchengarnitur und Haushaltsgeräten ausgestattet! Smart-Home-System! Zinslose Raten! Geeignet zum Wohnen und Investieren! Ausstattung: Fitnessstudio, Kinder- und Erwachsenenbecken, Spielbereich für Kinder, G…
Immobilienagentur
DDA Real Estate
Wohnanlage Surf at Creek Beach Building 1
Wohnanlage Surf at Creek Beach Building 1
Wohnanlage Surf at Creek Beach Building 1
Wohnanlage Surf at Creek Beach Building 1
Wohnanlage Surf at Creek Beach Building 1
Wohnanlage Surf at Creek Beach Building 1
Schardscha, Vereinigte Arabische Emirate
von
$520,548
Jahr der Inbetriebnahme 2023
Aktion: Verkauf Kategorie: Wohnung Bereich: Scream Harbour Podlocation: Surfen Sie im Creek Beach Building 1 Schlafzimmer: 2 Badezimmer: 2 Ansicht: Blick auf die Parkgemeinschaft: 1 Etage: In der obersten Etage  Möbliert: Unmöbliert  Balkon: Ja Verfügbarkeit: off plan, Lieferung im 4. Quart…
Immobilienagentur
DOM REAL ESTATE
Wohnanlage Sokoon 3
Wohnanlage Sokoon 3
Wohnanlage Sokoon 3
Wohnanlage Sokoon 3
Wohnanlage Sokoon 3
Alle anzeigen Wohnanlage Sokoon 3
Wohnanlage Sokoon 3
Schardscha, Vereinigte Arabische Emirate
von
$202,740
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2024
Etagenzahl 6
Wohnung zum Verkauf im neuen Projekt Sokoon 3 in Sharjah! Die Wohnung ist mit einer Küchengarnitur und Haushaltsgeräten ausgestattet! Smart-Home-System! Zinslose Raten! Geeignet zum Wohnen und Investieren! Ausstattung: Fitnessstudio, Kinder- und Erwachsenenbecken, Spielbereich für Kinder, G…
Immobilienagentur
DDA Real Estate
Wohnanlage Nasaq 5
Wohnanlage Nasaq 5
Wohnanlage Nasaq 5
Wohnanlage Nasaq 5
Wohnanlage Nasaq 5
Alle anzeigen Wohnanlage Nasaq 5
Wohnanlage Nasaq 5
Schardscha, Vereinigte Arabische Emirate
von
$269,863
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2025
Etagenzahl 8
Wohnung in einem modernen Wohnkomplex Nasaq 5 in Sharjah! Hohe Rendite von 6-8 %! Die Wohnungen sind mit notwendigen Haushaltsgeräten ausgestattet! Smart-Home-System! Perfekt zum Wohnen, Investieren und Mieten! Ausstattung: angelegter Erholungsbereich für Kinder und Erwachsene, Fitnessstudi…
Immobilienagentur
DDA Real Estate
Wohnanlage Citrine Residence
Wohnanlage Citrine Residence
Wohnanlage Citrine Residence
Wohnanlage Citrine Residence
Wohnanlage Citrine Residence
Wohnanlage Citrine Residence
Schardscha, Vereinigte Arabische Emirate
von
$265,997
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2027
Etagenzahl 10
Immobilienagentur
DDA Real Estate
