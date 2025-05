Wohnkomplex New Serenia District West Residence with a swimming pool, a spa center and parks, Jumeirah Islands, Dubai, UAE

Serenia Bezirk West ist nicht nur ein Wohnkomplex, sondern das echte architektonische Meisterwerk, das von Palma Holding für diejenigen geschaffen wurde, die Stil, Komfort und perfekte Lebensqualität schätzen. Geräumige Apartments mit 1-3 Schlafzimmern sind verfügbar. Jede Ecke ist auf das letzte Detail hier gedacht, um Ihnen das Gefühl von Abgeschiedenheit und Gelassenheit zu geben, die bequeme Nähe zu allen wichtigen Orten von Dubai zu bewahren. Ferienwohnungen in Serenia Der Westen ist das ideale Gleichgewicht zwischen natürlicher Harmonie und modernem Luxus. Offene Layouts, hochwertige Veredelungsmaterialien, Deckenfenster mit herrlichem Blick auf Wasserkanäle und Grünflächen schaffen die einzigartige Atmosphäre von Gemütlichkeit und Raum. Jedes Detail des Projekts unterstreicht Eleganz, Stil und Funktionalität in der perfekten Sinfonie des Designs.

Die Bewohner des Komplexes können erstklassige Annehmlichkeiten genießen, die für ideale Erholung und lebendiges Leben geschaffen werden. Das moderne Fitnessstudio, das es erlaubt, fit zu halten, die geräumigen Lounge-Bereiche, das Schwimmbad mit Sitzbereich und das Spa-Center - hier gibt es alles für Entspannung und Erholung. Für Familien mit Kindern gibt es Spielplätze und für diejenigen, die Aktivitäten mögen - Wanderwege und Grünparks. Es gibt exklusive Boutiquen, feine Restaurants und die malerische Promenade, die die Atmosphäre von unvergleichlichen Komfort und Freude des Lebens, in der Nähe des Komplexes zu schaffen.

Einrichtungen:

Schwimmbad mit Loungebereich

modernes Fitnessstudio

Wellnesszentrum

geräumige Loungebereiche

Kinderspielplätze

Parks und Wanderwege

Abschluss - 4. Quartal 2028.

Zahlungsplan 60/40.

Eigenschaften der Wohnungen

Unmöbliert

Lage und Infrastruktur in der Nähe

Die Lage des Komplexes ist einer seiner Hauptvorteile. Einwohner des Bezirks Serenia West kann leicht und schnell zu Sheikh Zayed Road und Al Yalayis Road gelangen, was bedeutet, nur wenige Minuten von solchen Sehenswürdigkeiten wie Palm Jumeirah, Dubai Marina, Mall of the Emirates und anderen renommierten Standorten. Darüber hinaus, in der Nähe von Jumeirah Inseln Pavillon und elegant Jumeirah Islands Club hinzufügen eine Attraktivität für dieses Projekt, so dass es die ideale Wahl für anspruchsvolle Kunden.