Wohnkomplex Prestigious residential complex Binghatti Twilight in Jaddaf Waterfront area, Dubai, UAE

Google Twilight ist ein neuer Wohnkomplex, der nicht nur die Moderne verkörpert, sondern auch eine tiefe Philosophie der Ruhe und Inspiration. Das Projekt umfasst 228 exklusive Residenzen, von denen jedes geräumige Layouts und Panoramafenster bietet, die einen atemberaubenden Blick auf den berühmten Burj Khalifa-Turm, den malerischen Hafen von Dubai Creek und die dynamische Business Bay eröffnen. Apartments mit 1-3 Schlafzimmern stehen zum Kauf zur Verfügung. Die Innenräume bestehen aus hochwertigen, umweltfreundlichen Materialien, sorgfältig ausgewählt, um Perfektion zu erreichen.

Der Komplex verfügt über moderne „Smart Home“-Systeme, die maximalen Komfort und Sicherheit gewährleisten. Der gesamte Komplex ist mit einem 24-Stunden-Videoüberwachungssystem und modernen Sicherheitssystemen ausgestattet, so dass es zu einem der sichersten Orte in der Stadt zu leben. Das Gebiet des Komplexes umfasst einen gut ausgestatteten Fitnessraum, einen Pool, Geschäfte vor Ort, Bürofläche und geräumige Parkplätze. Besondere Aufmerksamkeit wird dem Komfort der Tierbesitzer gewidmet - das Projekt bietet eine zugängliche Umgebung für die Besitzer und ihre Haustiere, so dass es eine ideale Wahl für Tierliebhaber.

Lage und Infrastruktur in der Nähe

Das Projekt befindet sich im Al Jaddaf Bereich und ist in der Nähe von wichtigen Sehenswürdigkeiten und Verkehrsknotenpunkten wie Dubai Mall, Dubai International Airport und zukünftigen Verkehrsverbindungen einschließlich der U-Bahn. In wenigen Minuten erreichen Sie das Stadtzentrum, Geschäftstreffen und kulturelle Veranstaltungen.