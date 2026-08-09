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Wohnimmobilien in Çekmeköy, Türkei

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wohnungen
44
häuser
3
47 immobilienobjekte total found
Wohnung 1 zimmer in Çekmeköy, Türkei
Wohnung 1 zimmer
Çekmeköy, Türkei
Zimmer 1
Schlafräume 2
Fläche 78 m²
Roka Flughafen in Bolluca Region Arnavutköy. Sie werden Nachbar des 3. Flughafens von Istanb…
Preis auf Anfrage
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Wohnung 1 zimmer in Çekmeköy, Türkei
Wohnung 1 zimmer
Çekmeköy, Türkei
Zimmer 1
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 144 m²
Blue Triumph liegt an der Küste des Marmarameeres, das durch seine großartige Geschichte und…
Preis auf Anfrage
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Wohnung 4 zimmer in Çekmeköy, Türkei
Wohnung 4 zimmer
Çekmeköy, Türkei
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 125 m²
Etagenzahl 11
Wohnungen in der Nähe der U-Bahn-Station in einer Wohnanlage in Çekmeköy Çekmeköy, auf der a…
$232,377
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LDV InvestLDV Invest
Wohnung 3 zimmer in Çekmeköy, Türkei
Wohnung 3 zimmer
Çekmeköy, Türkei
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 79 m²
Etagenzahl 6
Wohnungen in einer Anlage in der Nähe der Natur und der U-Bahn in Çekmeköy Istanbul Çekmeköy…
$189,543
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Wohnung 1 zimmer in Çekmeköy, Türkei
Wohnung 1 zimmer
Çekmeköy, Türkei
Zimmer 1
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 320 m²
Blue Triumph liegt an der Küste des Marmarameeres, das durch seine großartige Geschichte und…
Preis auf Anfrage
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Wohnung 2 zimmer in , Türkei
Wohnung 2 zimmer
, Türkei
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 87 m²
Stockwerk 8/18
Ready-to-Move 1+1 Wohnung in Çekmeköy, Istanbul - $ 334.000 | Türkische Staatsbürgerschaft b…
$334,000
MwSt.
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Haus 3 zimmer in , Türkei
Haus 3 zimmer
, Türkei
Zimmer 3
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 127 m²
Stockwerk 2/4
$14,82M
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Wohnung 1 zimmer in Çekmeköy, Türkei
Wohnung 1 zimmer
Çekmeköy, Türkei
Zimmer 1
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 425 m²
Ruby Houses vereint die warme Umgebung mit seiner Qualitätsplanung und eleganten Atmosphäre …
Preis auf Anfrage
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Wohnung 4 zimmer in Çekmeköy, Türkei
Wohnung 4 zimmer
Çekmeköy, Türkei
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 96 m²
Etagenzahl 6
Wohnungen in einer Anlage in der Nähe der Natur und der U-Bahn in Çekmeköy Istanbul Çekmeköy…
$221,973
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Wohnung 1 zimmer in Çekmeköy, Türkei
Wohnung 1 zimmer
Çekmeköy, Türkei
Zimmer 1
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 380 m²
Blue Triumph liegt an der Küste des Marmarameeres, das durch seine großartige Geschichte und…
$1,09M
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Wohnung 1 zimmer in Çekmeköy, Türkei
Wohnung 1 zimmer
Çekmeköy, Türkei
Zimmer 1
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 266 m²
Blue Triumph liegt an der Küste des Marmarameeres, das durch seine großartige Geschichte und…
Preis auf Anfrage
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Wohnung 1 zimmer in Çekmeköy, Türkei
Wohnung 1 zimmer
Çekmeköy, Türkei
Zimmer 1
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 112 m²
Blue Triumph liegt an der Küste des Marmarameeres, das durch seine großartige Geschichte und…
$442,000
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Wohnung 2 zimmer in Çekmeköy, Türkei
Wohnung 2 zimmer
Çekmeköy, Türkei
Zimmer 2
Schlafräume 7
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 538 m²
Mit seiner hochwertigen Technik, Details im Innen- und Außendesign und seiner einzigartigen …
$1,66M
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Wohnung 1 zimmer in Çekmeköy, Türkei
Wohnung 1 zimmer
Çekmeköy, Türkei
Zimmer 1
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 80 m²
Blue Triumph liegt an der Küste des Marmarameeres, das durch seine großartige Geschichte und…
Preis auf Anfrage
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Wohnung 1 zimmer in Çekmeköy, Türkei
Wohnung 1 zimmer
Çekmeköy, Türkei
Zimmer 1
Schlafräume 7
Anzahl der Badezimmer 6
Fläche 650 m²
Ruby Houses vereint die warme Umgebung mit seiner Qualitätsplanung und eleganten Atmosphäre …
Preis auf Anfrage
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Wohnung 1 zimmer in Çekmeköy, Türkei
Wohnung 1 zimmer
Çekmeköy, Türkei
Zimmer 1
Schlafräume 2
Fläche 77 m²
Ihr Traumleben erwartet Sie bei Beylikdüzü, dem aufstrebenden Stern von Istanbul. Alles wird…
$134,512
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Wohnung 3 zimmer in Figen Sokak, Türkei
Wohnung 3 zimmer
Figen Sokak, Türkei
Zimmer 3
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 98 m²
Stockwerk 1/4
$12,61M
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Wohnung 3 zimmer in Çekmeköy, Türkei
Wohnung 3 zimmer
Çekmeköy, Türkei
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 101 m²
Etagenzahl 11
Wohnungen in der Nähe der U-Bahn-Station in einer Wohnanlage in Çekmeköy Çekmeköy, auf der a…
$189,543
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Wohnung 1 zimmer in Çekmeköy, Türkei
Wohnung 1 zimmer
Çekmeköy, Türkei
Zimmer 1
Schlafräume 3
Fläche 108 m²
Ihr Traumleben erwartet Sie in Beylikdüzü, dem aufstrebenden Stern Istanbuls. Alles wird nic…
$174,340
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Wohnung 1 zimmer in Çekmeköy, Türkei
Wohnung 1 zimmer
Çekmeköy, Türkei
Zimmer 1
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 21 970 m²
Blue Triumph befindet sich an der Küste des Meeres von Marmara, die mit seiner herrlichen Ge…
Preis auf Anfrage
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Haus 9 zimmer in Çekmeköy, Türkei
Haus 9 zimmer
Çekmeköy, Türkei
Zimmer 9
Schlafräume 7
Anzahl der Badezimmer 7
Fläche 538 m²
Etagenzahl 3
Doppelhaushälften mit großen Gärten und Naturblick in Çekmeköy Die Villen befinden sich im S…
$2,10M
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Wohnung 3 zimmer in , Türkei
Wohnung 3 zimmer
, Türkei
Zimmer 3
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 127 m²
Stockwerk 2/4
$14,82M
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Wohnung 1 zimmer in Çekmeköy, Türkei
Wohnung 1 zimmer
Çekmeköy, Türkei
Zimmer 1
Schlafräume 3
Fläche 93 m²
Roka Flughafen in Bolluca Region Arnavutköy. Sie werden Nachbar des 3. Flughafens von Istanb…
Preis auf Anfrage
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Wohnung 1 zimmer in Çekmeköy, Türkei
Wohnung 1 zimmer
Çekmeköy, Türkei
Zimmer 1
Schlafräume 1
Fläche 47 m²
Westward Residences ist auf 75 Hektar Land gebaut. Es besteht aus 11 Blöcken mit 2, 13, 24, …
Preis auf Anfrage
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Haus 3 zimmer in Figen Sokak, Türkei
Haus 3 zimmer
Figen Sokak, Türkei
Zimmer 3
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 98 m²
Stockwerk 1/4
$12,61M
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Wohnung 1 zimmer in Çekmeköy, Türkei
Wohnung 1 zimmer
Çekmeköy, Türkei
Zimmer 1
Schlafräume 2
Fläche 78 m²
Dieses überlegene Luxus-Villen-Projekt befindet sich im schönen Kargicak Bereich von Alanya.…
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Wohnung 1 zimmer in Çekmeköy, Türkei
Wohnung 1 zimmer
Çekmeköy, Türkei
Zimmer 1
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 52 m²
Ihr Traumleben erwartet Sie in Beylikdüzü, dem aufstrebenden Stern Istanbuls. Alles wird nic…
$102,986
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Wohnung 1 zimmer in Çekmeköy, Türkei
Wohnung 1 zimmer
Çekmeköy, Türkei
Zimmer 1
Schlafräume 3
Fläche 97 m²
Dieses überlegene Luxus-Villen-Projekt befindet sich im schönen Kargicak Bereich von Alanya.…
Preis auf Anfrage
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Wohnung 3 Schlafzimmer in Çekmeköy, Türkei
Wohnung 3 Schlafzimmer
Çekmeköy, Türkei
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 110 m²
$111,631
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Wohnung 2 zimmer in Sirapinar Mahallesi, Türkei
Wohnung 2 zimmer
Sirapinar Mahallesi, Türkei
Zimmer 2
Schlafräume 1
Fläche 55 m²
Etagenzahl 15
Wohnsiedlung – Çekmeköy, Istanbul, Türkei
$294,937
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