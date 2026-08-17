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Wohnimmobilien in Çiftlikköy, Türkei

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14 immobilienobjekte total found
Doppelhaus 5 zimmer in Çiftlikköy, Türkei
Doppelhaus 5 zimmer
Çiftlikköy, Türkei
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 193 m²
Stockwerk 4/4
Geräumige Wohnungen in einer bewachten Anlage mit Pool in Çiftlikköy Yalova genießt eine str…
$219,780
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Wohnung 2 zimmer in Çiftlikköy, Türkei
Wohnung 2 zimmer
Çiftlikköy, Türkei
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 53 m²
Etagenzahl 4
1 und 2-Schlafzimmer-Wohnungen in der Nähe des Industriegebiets in Yalova Yalova, eine der b…
$73,319
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Wohnung 3 zimmer in Çiftlikköy, Türkei
Wohnung 3 zimmer
Çiftlikköy, Türkei
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 115 m²
Stockwerk 1/4
Immobilien mit Großen Balkonen in Yalova Çiftlikköy Yalova zeichnet sich durch seine Nähe zu…
$139,846
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DD CO DEDD CO DE
Wohnung 3 zimmer in Çiftlikköy, Türkei
Wohnung 3 zimmer
Çiftlikköy, Türkei
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 115 m²
Stockwerk 2/4
Immobilien mit Großen Balkonen in Yalova Çiftlikköy Yalova zeichnet sich durch seine Nähe zu…
$157,029
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Wohnung 2 zimmer in Çiftlikköy, Türkei
Wohnung 2 zimmer
Çiftlikköy, Türkei
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 64 m²
Stockwerk 1/4
Wohnungen in einem Boutique-Komplex mit Innenparkplatz in Yalova Yalova ist aufgrund seiner …
$94,274
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Wohnung 4 zimmer in Çiftlikköy, Türkei
Wohnung 4 zimmer
Çiftlikköy, Türkei
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 130 m²
Stockwerk 2/4
Immobilien mit Großen Balkonen in Yalova Çiftlikköy Yalova zeichnet sich durch seine Nähe zu…
$183,585
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LDV InvestLDV Invest
Wohnung 2 zimmer in Çiftlikköy, Türkei
Wohnung 2 zimmer
Çiftlikköy, Türkei
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 46 m²
Etagenzahl 4
1 und 2-Schlafzimmer-Wohnungen in der Nähe des Industriegebiets in Yalova Yalova, eine der b…
$73,319
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Doppelhaus 6 zimmer in Çiftlikköy, Türkei
Doppelhaus 6 zimmer
Çiftlikköy, Türkei
Zimmer 6
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 193 m²
Stockwerk 4/4
Geräumige Wohnungen in einer bewachten Anlage mit Pool in Çiftlikköy Yalova genießt eine str…
$293,274
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Wohnung 3 zimmer in Çiftlikköy, Türkei
Wohnung 3 zimmer
Çiftlikköy, Türkei
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 58 m²
Etagenzahl 4
1 und 2-Schlafzimmer-Wohnungen in der Nähe des Industriegebiets in Yalova Yalova, eine der b…
$90,061
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Doppelhaus 7 zimmer in Çiftlikköy, Türkei
Doppelhaus 7 zimmer
Çiftlikköy, Türkei
Zimmer 7
Schlafräume 6
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 315 m²
Stockwerk 4/4
Geräumige Wohnungen in einer bewachten Anlage mit Pool in Çiftlikköy Yalova genießt eine str…
$325,043
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Wohnung 4 zimmer in Çiftlikköy, Türkei
Wohnung 4 zimmer
Çiftlikköy, Türkei
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 146 m²
Stockwerk 3/4
Neu gebaute Wohnungen mit Meerblick in Strandnähe in Yalova Yalova ist eine beliebte Stadt i…
$209,370
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Wohnung 3 zimmer in Çiftlikköy, Türkei
Wohnung 3 zimmer
Çiftlikköy, Türkei
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 119 m²
Stockwerk 1/4
Geräumige Wohnungen in einer bewachten Anlage mit Pool in Çiftlikköy Yalova genießt eine str…
$151,533
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Wohnung 4 zimmer in Çiftlikköy, Türkei
Wohnung 4 zimmer
Çiftlikköy, Türkei
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 144 m²
Stockwerk 1/4
Geräumige Wohnungen in einer bewachten Anlage mit Pool in Çiftlikköy Yalova genießt eine str…
$174,667
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Wohnung 3 zimmer in Çiftlikköy, Türkei
Wohnung 3 zimmer
Çiftlikköy, Türkei
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 90 m²
Stockwerk 1/4
Wohnungen in einem Boutique-Komplex mit Innenparkplatz in Yalova Yalova ist aufgrund seiner …
$104,685
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