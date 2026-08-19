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Wohnimmobilien in Beykoz, Türkei

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35 immobilienobjekte total found
Villa 6 zimmer in Beykoz, Türkei
Villa 6 zimmer
Beykoz, Türkei
Zimmer 6
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 300 m²
Etagenzahl 3
Villen in einer Wohnanlage mit 24/7-Sicherheitssystem in Istanbul, Türkei Beykoz liegt auf d…
$1,15M
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Villa in , Türkei
Villa
, Türkei
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 43 492 m²
Das Projekt befindet sich auf einer Fläche von 896.362 m2 mit Villen unterschiedlicher Größe…
$776,562
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Doppelhaus 5 zimmer in Beykoz, Türkei
Doppelhaus 5 zimmer
Beykoz, Türkei
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 350 m²
Etagenzahl 5
Wohnungen mit Blick auf den Bosporus und das Meer in einem Projekt in Istanbul, Türkei Beyko…
$2,80M
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International Property AlertsInternational Property Alerts
Wohnung 1 zimmer in Beykoz, Türkei
Wohnung 1 zimmer
Beykoz, Türkei
Zimmer 1
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 287 m²
Das Aqua Kavakli-Projekt, eines der beliebtesten Wohnprojekte in Istanbul, bietet ein Konzep…
Preis auf Anfrage
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Wohnung 1 zimmer in Beykoz, Türkei
Wohnung 1 zimmer
Beykoz, Türkei
Zimmer 1
Schlafräume 6
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 496 m²
Das Aqua Kavakli-Projekt, eines der beliebtesten Wohnprojekte in Istanbul, bietet ein Konzep…
Preis auf Anfrage
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Villa in , Türkei
Villa
, Türkei
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 287 m²
Das Projekt befindet sich auf einer Fläche von 896.362 m2 mit Villen unterschiedlicher Größe…
$1,04M
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LDV InvestLDV Invest
Wohnung 1 zimmer in Beykoz, Türkei
Wohnung 1 zimmer
Beykoz, Türkei
Zimmer 1
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 171 m²
Das Aqua Kavakli-Projekt, eines der beliebtesten Wohnprojekte in Istanbul, bietet ein Konzep…
Preis auf Anfrage
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Wohnung 3 zimmer in Beykoz, Türkei
Wohnung 3 zimmer
Beykoz, Türkei
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 92 m²
Etagenzahl 5
Wohnungen mit Stadtblick in einer Anlage in Küstennähe in Istanbul Der Stadtteil Beykoz in I…
$629,651
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Villa in , Türkei
Villa
, Türkei
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 495 m²
Das Projekt befindet sich auf einer Fläche von 896.362 m2 mit Villen unterschiedlicher Größe…
$1,18M
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Wohnung 2 zimmer in Beykoz, Türkei
Wohnung 2 zimmer
Beykoz, Türkei
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 51 m²
Etagenzahl 5
Wohnungen mit Stadtblick in einer Anlage in Küstennähe in Istanbul Der Stadtteil Beykoz in I…
$480,341
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Wohnung 1 Schlafzimmer in Beykoz, Türkei
Wohnung 1 Schlafzimmer
Beykoz, Türkei
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 71 m²
Istanbul, die Traumstadt, die zwei Kontinente überbrückt, ist nicht nur zu beschreiben, sond…
$736,682
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Villa 7 zimmer in Beykoz, Türkei
Villa 7 zimmer
Beykoz, Türkei
Zimmer 7
Schlafräume 6
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 537 m²
Etagenzahl 3
Villen in einem Komplex mit Natur- und Stadtblick in Istanbul Beykoz zeichnet sich durch sei…
$3,45M
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Wohnung 2 zimmer in Beykoz, Türkei
Wohnung 2 zimmer
Beykoz, Türkei
Zimmer 2
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 43 492 m²
Das Aqua Kavakli-Projekt, eines der beliebtesten Wohnprojekte in Istanbul, bietet ein Konzep…
Preis auf Anfrage
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Wohnung 2 zimmer in Beykoz, Türkei
Wohnung 2 zimmer
Beykoz, Türkei
Zimmer 2
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 495 m²
Das Aqua Kavakli-Projekt, eines der beliebtesten Wohnprojekte in Istanbul, bietet ein Konzep…
Preis auf Anfrage
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Wohnung 4 zimmer in Beykoz, Türkei
Wohnung 4 zimmer
Beykoz, Türkei
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 250 m²
Etagenzahl 5
Wohnungen mit Blick auf den Bosporus und das Meer in einem Projekt in Istanbul, Türkei Beyko…
$2,00M
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Haus 6 zimmer in Beykoz, Türkei
Haus 6 zimmer
Beykoz, Türkei
Zimmer 6
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 363 m²
Etagenzahl 3
Villen in einem Komplex mit Natur- und Stadtblick in Istanbul Beykoz zeichnet sich durch sei…
$1,95M
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Villa in , Türkei
Villa
, Türkei
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 181 m²
Das Projekt befindet sich auf einer Fläche von 896.362 m2 mit Villen unterschiedlicher Größe…
$647,135
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Wohnung 1 zimmer in Beykoz, Türkei
Wohnung 1 zimmer
Beykoz, Türkei
Zimmer 1
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 189 m²
Das Aqua Kavakli-Projekt, eines der beliebtesten Wohnprojekte in Istanbul, bietet ein Konzep…
Preis auf Anfrage
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Villa in , Türkei
Villa
, Türkei
Schlafräume 6
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 496 m²
Das Projekt befindet sich auf einer Fläche von 896.362 m2 mit Villen unterschiedlicher Größe…
$1,76M
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Wohnung 1 zimmer in Beykoz, Türkei
Wohnung 1 zimmer
Beykoz, Türkei
Zimmer 1
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 147 m²
Das Projekt Aris Grand Tower steigt als einzigartiges Projekt mit seiner Architektur und zah…
$2,00M
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Villa in , Türkei
Villa
, Türkei
Schlafräume 5
Fläche 434 m²
Das Projekt befindet sich auf einer Fläche von 896.362 m2 mit Villen unterschiedlicher Größe…
$1,13M
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Wohnung 1 zimmer in Beykoz, Türkei
Wohnung 1 zimmer
Beykoz, Türkei
Zimmer 1
Schlafräume 5
Fläche 434 m²
Das Aqua Kavakli-Projekt, eines der beliebtesten Wohnprojekte in Istanbul, bietet ein Konzep…
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Wohnung 1 zimmer in Beykoz, Türkei
Wohnung 1 zimmer
Beykoz, Türkei
Zimmer 1
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 98 m²
Das Aqua Kavakli-Projekt, eines der beliebtesten Wohnprojekte in Istanbul, bietet ein Konzep…
Preis auf Anfrage
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Wohnung 1 zimmer in Beykoz, Türkei
Wohnung 1 zimmer
Beykoz, Türkei
Zimmer 1
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 181 m²
Das Aqua Kavakli-Projekt, eines der beliebtesten Wohnprojekte in Istanbul, bietet ein Konzep…
Preis auf Anfrage
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Villa 4 zimmer in Beykoz, Türkei
Villa 4 zimmer
Beykoz, Türkei
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
A unique project, where you can enjoy your life in the center of Nature. Düşler Vadisi Riva …
Preis auf Anfrage
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Wohnung 6 zimmer in Beykoz, Türkei
Wohnung 6 zimmer
Beykoz, Türkei
Zimmer 6
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 642 m²
Stockwerk 5/10
Five Bedrooms Apartment For Sale in Istanbul Beykoz Luxurious Finishes The project is sit…
$7,17M
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Wohnung 2 zimmer in Beykoz, Türkei
Wohnung 2 zimmer
Beykoz, Türkei
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Use -class apartments with views of the forest in base, Istanbul The entire project was bu…
$639,419
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Villa 8 zimmer in Beykoz, Türkei
Villa 8 zimmer
Beykoz, Türkei
Zimmer 8
Schlafräume 6
Anzahl der Badezimmer 8
Fläche 1 250 m²
Beykoz da konumu muhteşem 758 m2 arsa için Kapalı havuzlu 8 odalı 8 Banyolu 9 vc 2 mutfak k…
$28,83M
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Wohnung 4 zimmer in Beykoz, Türkei
Wohnung 4 zimmer
Beykoz, Türkei
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Apartments with a panoramic view of nature in Istanbul The project offers a diverse select…
$1,87M
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Wohnung 4 zimmer in Beykoz, Türkei
Wohnung 4 zimmer
Beykoz, Türkei
Zimmer 4
Schlafräume 3
Fläche 161 m²
Etagenzahl 4
Wohnsiedlung – Beykoz, Istanbul, Türkei
$1,05M
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